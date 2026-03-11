Teleshow

Luana entró en crisis tras el cruce con su exnovio y tuvo que intervenir Santiago del Moro: “Gran Hermano es así”

Después del derecho a réplica que conmocionó la casa, la joven insinuó su deseo de abandonar el reality. La palabra del conductor

Guardar
El cara a cara de Santiago del Moro con Luana Fernández después del derecho a réplica de su novio (Video: Streams Telefe)

La última emisión de Gran Hermano mostró uno de los momentos más tensos de la temporada luego de que Santiago del Moro debiera intervenir para consolar a Luana Fernández, quien atravesó una crisis emocional tras la visita virtual y las declaraciones de su exnovio Lucas. El episodio dejó expuesta la presión que experimentan los participantes y puso en el centro de la escena el impacto de las situaciones personales en el desarrollo del reality.

Todo comenzó días previos, cuando Luana decidió terminar su relación con Lucas en una emisión en vivo. Frente a la audiencia y sus compañeros, la participante comunicó el final del vínculo, dando paso a uno de los momentos más comentados en lo que va del ciclo. La ruptura pública tuvo repercusiones inmediatas dentro y fuera de la casa, donde el tema se volvió central en las conversaciones y especulaciones. Y también en lo afectivo, ya que la joven de José C. Paz se la vio cada vez más cerca de Franco Zunino, uno de los hermanitos.

El clima de tensión se intensificó cuando Lucas ingresó al programa para ejercer el derecho a réplica. Durante su intervención a través de la pantalla, el joven se refirió a las actitudes de Luana y a la relación, cuestionando su autenticidad y abriendo temas personales que la participante no esperaba exponer frente a millones de televidentes. “Eso no es amor”, aseguró Lucas en su participación, y le reprochó los argumentos que había esgrimido para la ruptura: “Dijiste que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera”,

Tras terminar su relación en televisión, la participante fue confrontada cara a cara por su expareja (Video: Gran Hermano. Telefe)

La presencia de Lucas y sus palabras provocaron un fuerte impacto en Luana Fernández. La joven manifestó su angustia y temor a las posibles repercusiones fuera del reality, mencionando a su familia, amigos y la opinión pública como factores de preocupación. Las cámaras mostraron cómo sus compañeros, entre ellos Yanina Zilli, intentaron contenerla y ofrecerle apoyo emocional ante el estreno del derecho a réplica, una de las novedades de esta edición Generación Dorada.

La situación escaló al punto en que Luana expresó la intención de abandonar la competencia. Ante la posibilidad de una salida anticipada, Santiago del Moro intervino en vivo. Con la experiencia en este tipo de crisis, el conductor ingresó de manera virtual a la casa y se dirigió a la participante para disuadirla de abandonar y recordarle la importancia de continuar en juego. “Hace muchos años que hago este programa y todo el tiempo hablan mal de todos. Así es Gran Hermano, es un programa que despierta pasiones. No vas a ser ni la primera ni la última”, sostuvo Del Moro, en un intento por relativizar la situación y poner el foco en la dinámica propia del reality.

El conductor remarcó que la única manera válida de salir de la casa, salvo casos de fuerza mayor, es a través de la decisión del público. “El que te saca de esa casa es el público, el supremo. Para mí, abandonar esta competencia es un pecado”, enfatizó Del Moro, quien pidió a los compañeros de Luana que la contuvieran y la acompañaran en ese momento de vulnerabilidad.

La intervención de Santiago del Moro pareció clave para que Luana Fernández reconsiderara su decisión y optara por permanecer en la competencia. El gesto fue acompañado por el respaldo de los demás participantes, quienes se acercaron a brindarle contención y solidaridad dentro de la casa. “Si estuviera ahí, te daría un abrazo. Lamentablemente, por cuestiones del formato, no puedo, pero abrácenla ustedes”, dijo el conductor, lo que generó una reacción inmediata entre algunos de sus compañeros.

Temas Relacionados

Gran HermanoSantiago del MoroLuana Fernández

Últimas Noticias

Zaira Nara en el epicentro parisino: looks audaces, rincones icónicos, el arte de mezclar tendencias en la Semana de la Moda

Desde cafés tradicionales hasta las avenidas más glamorosas, la modelo sorprendió con estilismos que hablan de sofisticación y riesgo

Zaira Nara en el epicentro

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

La gala más reciente dejó a algunas jugadoras fuera del riesgo de eliminación, mientras que el resto de los competidores permanece sujeto a la decisión del público

Quiénes fueron las 6 participantes

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

El actor estuvo hasta los 11 años viviendo en el país junto a sus papás

Viggo Mortensen recordó su infancia

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

Inspirados por su experiencia con Sting, el dúo argentino presenta una nueva era artística enfocada en la salud emocional, la autenticidad y la creatividad

Quién es el famoso actor

La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

Días atrás, la conductora estuvo presente en el clásico de Milán y se reencontró con el entrenador que estuvo a cargo del Inter al mismo tiempo que su expareja jugaba allí

La respuesta de Wanda Nara
DEPORTES
Real Madrid-Manchester City será el

Real Madrid-Manchester City será el duelo destacado de la jornada de octavos de final en la Champions League: la agenda completa

El día que Ronaldinho “engañó” a una futura promesa brasileña y terminó fichando por el Manchester United: “Me debe una”

Proteínas, entrenamiento de fuerza y mejora progresiva: los secretos de la mujer que batió el récord mundial del Ironman

Pasó de la D a Primera, jugó en San Lorenzo y en España, lo dirigió Ruggeri y se retiró a los 45 años: “Fue como si me apagaran la luz”

La computadora de Messi, a un paso de los 900 goles en su carrera: sus gritos año a año

TELESHOW
Zaira Nara en el epicentro

Zaira Nara en el epicentro parisino: looks audaces, rincones icónicos, el arte de mezclar tendencias en la Semana de la Moda

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Mantenimiento inteligente y digitalización: Claves de la nueva movilidad en México

La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir los mercados: el petróleo sube y las aerolíneas encarecen sus tarifas

El día que Ronaldinho “engañó” a una futura promesa brasileña y terminó fichando por el Manchester United: “Me debe una”

Israel lanzó una nueva ofensiva contra cuarteles y almacenes de armas del grupo terrorista Hezbollah en Beirut

El régimen de Corea del Norte se sumó a Rusia y respaldó la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei