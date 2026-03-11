La emoción de Lizardo Ponce al hablar de la muerte de su abuela: “Fue muy difícil”

El influencer no pudo contener las lágrimas al recordar a su abuela y de tener que pasar el duelo sin su pareja (Video: A la Barbarossa-Telefe)

Cuatro días atrás, Lizardo Ponce usó sus redes sociales para comunicar el fallecimiento de su abuela, atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel personal justo cuando su pareja, Franco Poggio, se encuentra dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Lejos de su principal apoyo emocional, el influencer fue invitado a A la Barbarossa (Telefe) y no pudo evitar emocionarse al hablar del duelo y la distancia.

Pía Shaw lo acompañó en el recuerdo: “Estuve con Lizardo el día que entraba su pareja a la casa. Obviamente que estabas mal. Nosotros lo hablamos, venía con mañanas y noches llorando por esta situación. Lizardo, nos cruzamos hace un día cuando él volvía de Córdoba, falleció su abuela. ¿Cómo fue también vivir esta experiencia personal sin la compañía de lo que es tu amor? Que, que bueno, que siempre te acompaña en los momentos más difíciles. Vos siempre decís que él te salvó, ¿no? En tantas situaciones”.

Lizardo respondió intentando contener las lágrimas de emoción al recordar a su abuela: “Sí, fue muy difícil no tenerlo conmigo en ese momento. Es un momento que pasé muy difícil, de tener a mi familia también lejos y que él estuvo siempre, desde un primer momento acompañándome en todo, en absolutamente todo. Y cuando pasó lo de mi abuela, nada, sentí la necesidad de ir a buscarlo para que me acompañe. Pero nada. También entiendo que se trata un poco de esto también, que él está viviendo también su experiencia y respetarlo. Pero sí fue fundamental, saber que lo tenía conmigo más allá de todo”.

Lizardo Ponce compartió una tierna imagen abrazando a su abuela para honrar su memoria

Pía, que conoce a los dos, agregó sobre el vínculo: “Franco estuvo contigo en momentos muy importantes en los cuales vos estuviste muy angustiado y atravesando momentos en los cuales no encontrabas muchas soluciones. Él vino como apoyo”.

Lizardo recordó: “No, hace ya un tiempo, hace ya años atrás, tuve un momento muy oscuro de mi vida, en el cual por suerte él apareció y me pudo cuidar y me pudo dar la contención que yo necesitaba. Entonces, fueron dos años donde fuimos muy compañeros los dos y verlo ahí a mí me emociona mucho, porque realmente sé que para él es muy difícil por el tipo de personalidad que tiene. Entonces, trato de apoyarlo y de bancarlo, porque sé que también es una oportunidad para él y tengo fe en que va a salir todo bien y que pase lo que pase, va a ser lo mejor para él, porque se merece lo mejor”.

Sobre la experiencia de ver a Franco en el reality y no poder contactarlo, Lizardo reconoció: “Conociéndolo, yo sé que él está siendo él. Que para mí es lo más importante, porque los valores que él tiene y la clase de persona que es, que me apena que todavía no lo pueda llegar a mostrar, me deja tranquilo de que, de que pase lo que pase se va a merecer lo mejor. Y ahí está”.

El programa cerró con un mensaje de contención y cariño de Pía y el resto del equipo, y Lizardo agradeció no solo el espacio, sino también las muestras de apoyo recibidas en redes sociales: “Hay que agradecer también de que dentro de todo, en las redes, que siempre criticamos, hay gente que tira buenas energías, buenas vibras y eso también se hay que agradecerlo”.

Lizardo despidió a su abuela con un posteo en sus redes (Instagram)

Así, entre lágrimas, abrazos y palabras sinceras, Lizardo Ponce mostró la dimensión del dolor y la dificultad de atravesar un duelo lejos de su pareja y de parte de su familia, y puso en valor el afecto y la fuerza de los vínculos en los momentos más duros.