El emotivo álbum de fotos de Lizardo Ponce para despedir a su abuela: “Gracias por tu amor incondicional”

Lizardo Ponce compartió emotivas imágenes junto a su abuela tras su reciente fallecimiento, expresando su amor y agradecimiento en redes sociales (Instagram)

Desde encuentros familiares a lecturas compartidas y meriendas juntos, todos esos recuerdos son los que repasa Lizardo Ponce en su mente tras el fallecimiento de su abuela. El influencer decidió abrir su corazón este sábado y despedir a su ser querido con emotivas imágenes. Como si fuera poco, también agregó una profunda frase que refleja sus sentimientos por ella.

“Así siempre abuelita. Te amo y te llevo conmigo en cada momento de mi vida. Gracias por cuidarnos y por tu amor incondicional”, escribió Ponce en la descripción de su posteo para sintetizar el mensaje que buscaba transmitirle a su abuela. En la primera imagen, en blanco y negro, puede observarse a Ponce dándole un beso en la mejilla a la mujer, quien sonríe ante la muestra de cariño. En su carrete el conductor también incluyó una foto donde se observa cómo toma a su abuela de la mano, transmitiendo amor y unidad.

El influencer recordó los momentos compartidos de su niñez y juventud, mostrando la importancia del vínculo con su abuela en su crecimiento personal (Instagram)

Lizardo también incluyó fotos de su niñez donde puede verse cómo su ser querido lo acompañó en su crecimiento y se mantuvo a su lado aconsejándolo siempre que este lo necesitara. Una de las muestras más divertidas de cómo era su relación aparece en uno de los videos que Ponce eligió compartir con su comunidad. “Pero no tan cerca, más de lejos, pero me hubieras dicho, así me peinaba”, se escucha decir a la mujer.

Las fotos seleccionadas por Lizardo Ponce revelan encuentros familiares, meriendas y lecturas compartidas en el living de la casa de su abuela (Instagram)

En el posteo, Lizardo incluyó diferentes imágenes tomadas en el mismo lugar de la casa: el living de la casa. Tanto el influencer como la mujer posan con diferentes ropas, marcando el paso de los días y cómo sus encuentros se daban alrededor de la mesa principal de la casa. Por último, otra de las fotos resume el amor que se tenían. La abuela, de cabello canoso y expresión sonriente, permanecía sentada en una silla clara. Llevaba un suéter de color oscuro con estampado blanco y negro, además de pantalón negro. A su lado, el conductor lucía una gorra negra y roja y se inclinaba hacia ella y la abrazaba con ambos brazos. Mientras tanto, Ponce cerraba sus ojos y apoyaba su cara sobre la cabeza de la mujer, mientras ambos entrelazan las manos. Al fondo se observa una pared blanca decorada con figuras geométricas en tonos rosa, lila y naranja. Una mesa redonda cubierta con un mantel de diseño floral azul y verde ocupa la parte inferior de la imagen.

Lizardo Ponce despidió a su abuela con una tierna serie de fotos (Instagram)

A principios de febrero, Lizardo celebró su cumpleaños en una exclusiva discoteca de la costanera de la ciudad de Buenos Aires. Fiel al estilo del influencer, el multitudinario evento reunió a todo tipo de figuras en una noche mágica marcada por el look total black como señal de estilo. Así, la velada brindó fiesta, baile y momentos únicos entre amigos.

En las publicaciones, Lizardo y su abuela aparecen tomados de la mano, transmitiendo unión y afecto en cada imagen capturada (Instagram)

Para esta situación especial, Ponce le hizo llegar a sus amigos una invitación especial decorada con fotos suyas de su infancia. Desde su infancia, pasando por su adolescencia, las fotos reflejaban el vínculo entre Lizardo y sus seres queridos. Como si fuera poco, además de destacar la hora y la dirección del evento, la tarjeta indicaba el dresscode para la noche: total black más camuflado. El propio cumpleañero marcó tendencia al lucir una chaqueta de cuero negro con cremallera y bolsillos de solapa, combinada con pantalón negro de corte recto y zapatos negros de suela gruesa. A su lado, su novio Franco Poggio posó con una camisa negra de escote profundo, sin botones visibles y con cuello amplio, junto a pantalón negro holgado y zapatos negros clásicos.

En ese marco, Ponce dialogó con Teleshow y contó cómo se sentía en este día tan especial. Para empezar, el influencer se retrotrajo a su infancia y explicó por qué buscó hacer una fiesta multitudinaria: “De chico nunca pude festejar mi cumpleaños, en enero nunca había nadie. Así que hace tres años que festejo a lo grande con todos mis amigos. Obviamente no pueden estar todos pero la mayoría se guarda la fecha y viene con la mejor onda”.