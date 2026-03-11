La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

Roberto Moldavsky contó la divertida anécdota cuando escuchó a Wanda Nara vender a Mauro Icardi al Galatasaray

La anécdota salió en el streaming actual de Telefe cuando Roberto Moldavsky recordó un episodio insólito vivido durante 2022, en plena grabación de ¿Quién es la Máscara?, el programa que se emitía por Telefe. En una pausa de las grabaciones, Moldavsky presenció cómo Wanda Nara gestionaba por teléfono, y en italiano, la transferencia de Mauro Icardi al Galatasaray de Turquía. El humorista, testigo directo de la escena, relató entre risas cómo la empresaria confirmaba en tiempo real la operación futbolística, generando sorpresa y diversión entre quienes lo escuchaban.

Moldavsky oyó a Wanda hablando por teléfono en italiano. La charla incluía frases como “por un año, por dos”, y referencias al club Galatasaray de Turquía. La curiosidad del comediante, sumada a su pasión futbolera, lo llevó a preguntar con naturalidad: “¿Vos estás vendiendo a Icardi al Galatasaray?”. La respuesta de Wanda no dejó dudas: “Sí, en este mismo momento”.

Moldavsky relató que la situación resultó tan insólita como divertida. El contexto era poco habitual. Un estudio de televisión, un grupo de “investigadores” y celebridades, y en medio de todo, una operación futbolística de alto nivel sucediendo en tiempo real. El humorista definió a Wanda como “una genia” y reconoció que, por un instante, tuvo la primicia antes que cualquier medio. Decidió guardar el secreto, pero la anécdota quedó marcada. Moldavsky la contó entre risas, sorprendido por el alcance de las gestiones de la empresaria.

La imagen de Wanda Nara negociando el futuro de su pareja mientras se desarrollaba una competencia de talentos, pone en primer plano la capacidad multitarea de la empresaria y su rol central en la carrera de Mauro Icardi.

¿Quién es la Máscara? se transformó en uno de los ciclos más vistos de la televisión argentina durante 2022. El programa, conducido por Natalia Oreiro, propuso una dinámica original: veinticuatro celebridades debían cantar disfrazadas, ocultando su identidad. El formato invitó al público y a un grupo de investigadores a descubrir quiénes estaban detrás de cada personaje. Wanda Nara, Karina la Princesita, Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani cumplieron el rol de investigadores e intentaron, junto a la audiencia, desenmascarar a las figuras en competencia.

Durante 2022, la vida personal de Wanda Nara y Mauro Icardi atravesó una de sus etapas más convulsionadas. El año anterior, la pareja se vio envuelta en el escándalo conocido como el “Wandagate”, que incluyó la infidelidad con la China Suárez y una crisis pública. En septiembre de ese año, Wanda anunció su separación formal de Icardi. La noticia se difundió en medio de versiones de romance con el cantante L-Gante y conflictos familiares que involucraron mensajes de fuerte tono por parte del hermano de Icardi.

La ruptura se volvió foco de atención mediática. Las redes sociales y los programas de espectáculos replicaron cada movimiento de ambos protagonistas. Mauro, por su parte, expresó en distintas oportunidades su deseo de que Wanda regresara a Turquía y negó la intención de divorciarse. Los desencuentros se extendieron durante varias semanas, mientras la pareja alternaba declaraciones cruzadas y gestos públicos de distancia.

En aquel momento, Mauro Icardi decidió responder a los rumores y versiones mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Desde Turquía, donde jugaba para el Galatasaray, el futbolista compartió un extenso monólogo. Afirmó que la relación no atravesaba una separación prolongada y negó versiones sobre distanciamiento. “Hace nueve años estamos juntos, nunca nos separamos”, aseguró ante unos cien mil seguidores. También se refirió al escándalo del año anterior (su affaire con la China Suárez) y admitió que existió un perdón, aunque no precisó detalles.

Icardi defendió el modo en que compartía contenido en redes sociales. Aclaró que no se consideraba “loco ni enfermo” por publicar fotos con la madre de sus hijas. Respondió preguntas de seguidores, incluidos cuestionamientos sobre su responsabilidad en la crisis. Reconoció que se generó “un ambiente raro” tras el episodio con la China Suárez, pero insistió en que la relación continuaba y que hablarían en persona para intentar solucionarlo.

Durante la transmisión, el delantero mencionó a los integrantes de su entorno familiar presentes en Turquía. Detalló que junto a él estaban Isabella y Francesca, hijas que comparte con Wanda, los hijos de ella con Maxi López, su padre Juan y su suegra Nora Colosimo con su pareja Rafael. Icardi contó que los niños veían las noticias y las redes sociales, y que él buscaba mantener la sinceridad frente a ellos. “Somos personajes públicos, famosos, siempre somos noticia. Me gustaría que fuera por otra cosa, pero hoy en día no es así”, explicó.

El futbolista también abordó rumores sobre su presencia en Buenos Aires. Sostuvo que estuvo en su casa, el departamento del Chateau, y que compartió un fin de semana junto a Wanda. Relató que regresó a Turquía el domingo al mediodía por compromisos de entrenamiento y desmintió versiones sobre restricciones para entrar a la vivienda familiar.

Hacia el final de la transmisión, Icardi respondió preguntas sobre su vínculo con Wanda y la campaña publicitaria que ella realizó junto a L-Gante. Admitió que la campaña no le agradó y la consideró inapropiada para la imagen de la empresaria y la trayectoria que construyeron juntos. Sugirió que la movida pudo haber funcionado como una forma de venganza, aunque evitó profundizar en detalles. Reconoció que se arrepiente de un solo hecho en la relación, sin precisar cuál, y reiteró que la situación afectó la forma en que ambos eran percibidos en el ámbito público.