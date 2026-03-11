La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Pilar Smith junto a Guido Záffora en la Alfombra Roja de los Martín Fierro de Cable

En un giro decisivo, Pilar Smith oficializó su renuncia irrevocable a APTRA tras semanas de fuertes tensiones y conflicto. La periodista anunció el fin de su vínculo con la La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina a través de sus redes sociales, señalando que la decisión es consecuencia de vulneraciones a sus principios y con el respaldo de su entorno familiar y profesional.

Pilar Smith renunció a APTRA luego de ser expulsada por decisión de los socios en asamblea. Tras una apelación sin éxito para revertir la sanción, la periodista resolvió apartarse por convicción personal y en defensa de valores fundamentales como la libertad y el respeto. Esta determinación, tomada después de un tiempo de sufrimiento ante lo que describió como una situación de injusticia, fue motivada también por el apoyo de su familia y colegas.

El conflicto se originó a raíz de críticas públicas de Smith a los últimos premios Martín Fierro Latino, que se realizaron en Miami, Estados Unidos, lo que derivó en su expulsión de la entidad. Al fracasar su intento de reincorporarse, optó por poner fin, de manera definitiva, a la relación con las autoridades y socios de APTRA y cerrar un prolongado capítulo de desacuerdos internos.

En el comunicado donde confirmó su renuncia, la periodista remarcó que sustenta su labor en la libertad, el profesionalismo, el compañerismo, la transparencia y el respeto por la libertad de expresión. Según Smith, la vulneración de estos principios hizo que el silencio no fuera una opción, impulsándola a actuar ante lo que consideró una injusticia.

“A mí me representan la libertad, el profesionalismo, el compañerismo, la transparencia y el respeto por la libertad de expresión. Cuando esos valores se vulneran, el silencio no es una opción”, justificó la panelista de LAM. Así explicó públicamente que su ruptura con la institución fue el desenlace de diferencias consideradas irreparables.

La periodista enlazó su decisión con un precedente familiar, recordando la renuncia de su abuelo, Mario Smith, también periodista y socio de APTRA durante la presidencia de Manuel Ferrada Campos. Destacó que este legado familiar refuerza la importancia de anteponer los principios personales sobre la pertenencia institucional.

En su mensaje, Smith agradeció especialmente al presidente de la entidad, Luis Ventura, subrayando el respeto que mantuvo hacia ella y la confianza demostrada al sugerirla como posible sucesora. No obstante, indicó que esa idea provocó incomodidad y desacuerdo entre algunos socios, influyendo en su decisión de alejarse definitivamente de APTRA.

La comunicadora extendió su gratitud a su abogada, Ximena Damasco, y a los colegas periodistas que la acompañaron durante el proceso, resaltando el valor del apoyo recibido en un momento determinante de su carrera. “La libertad no se negocia. Y que ensucien mi buen nombre y honor, menos”, concluyó.

Con su salida, la periodista, cerró una etapa marcada por la defensa de sus convicciones y la confrontación con las estructuras internas de la asociación. Su decisión provocó un debate sobre la vigencia de los valores profesionales en el periodismo de espectáculos.

En los últimos días se la notó muy angustiada cuando le preguntaban o cuestionaban sobre sus dichos. Tanto es así que no pudo contener su llanto mientras participaba en LAM, donde es una de las angelitas panelistas, elegida para esta temporada por el conductor, Ángel de Brito.

En resumen, y tal como lo expresó en su comunicado, para Pilar Smith la integridad y el respeto personal y profesional son principios innegociables. Su renuncia a APTRA, amparada en lo que interpretó como un ataque a dichos principios, refuerza su determinación de avanzar guiada por esos valores, sin aceptar ataques a su honor o libertad en el futuro.