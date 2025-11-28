Pilar Smith habló en los Martín Fierro de Cable sobre su pelea con Daniel Gómez Rinaldi: “Me pidió disculpas”

Pilar Smith deslumbró en la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido fucsia y rojo diseñado por Paula Pellegrini (Crédito: RSFotos)

En medio de una noche marcada por los reencuentros, la emoción y las internas televisivas, Pilar Smith fue una de las figuras más observadas de la alfombra roja de los Martín Fierro. La conductora habló en exclusiva con Teleshow, reveló cómo se preparó para la gala y confirmó su reconciliación con Daniel Gómez Rinaldi, luego de unas desagradables frases que tuvo el periodista sobre ella.

Con su sonrisa característica y una energía radiante, Pilar se detuvo a conversar con Teleshow apenas ingresó a la alfombra para sacarse fotos. “Estoy feliz. Para mí es la gran fiesta de la televisión por cable, de la televisión en general, de los medios, de los periodistas. Yo celebro esta entrega”, aseguró, dejando en claro que la noche era de celebración, más allá de cualquier tensión reciente.

La periodista lució un vestido fucsia y rojo, confeccionado especialmente para la gala por Paula Pellegrini, su diseñadora y socia en la línea Pilar by Paula. “Hace más o menos un mes que veníamos diseñándolo. Hacemos vestidos para mujeres reales, todos los talles, a medida. Nos parecía que estaba bueno jugar con estos colores”, explicó sobre la creación.

La periodista Pilar Smith reveló detalles exclusivos sobre su preparación para la gala de los Martín Fierro 2025

El diseño combinó un cuerpo rojo intenso con un escote asimétrico fucsia, acompañado por una cartera del mismo tono y zapatos altos, su infaltable tip de moda: “El tema de los zapatos, bien altos”, remarcó entre risas.

El conflicto entre la periodista y Daniel Gómez Rinaldi había escalado en los últimos días luego de que Pilar enviara una carta documento por injurias, después de comentarios gordofóbicos del comunicador y de frases como: “Se cree que es la Susana de Net. Mi amor, medís 0.2. Podés hablar y criticar porque vivimos en un país democrático, pero no sos ni Susana Giménez de Net ni de tu casa”. En ese momento, ella manifestó: “Esto no se puede permitir. No se habla del cuerpo de nadie. Ni del mío ni del de ninguna persona”. Sin embargo, horas antes de la gala hubo un movimiento inesperado.

“Sí, hablé con él hace un rato nada más, me pidió disculpas. Me dijo que se sentía mejor, que se había arrepentido”, contó Pilar sobre el primer contacto directo. Incluso reveló que le había extendido una invitación simbólica: “Le dije que me encantaría que viniera hoy, así nos dábamos un abrazo”.

Daniel Gómez Rinaldi se disculpó con Pilar Smith tras la polémica por sus declaraciones en televisión

Pero finalmente, y pese a la expectativa, Daniel Gómez Rinaldi no llegó al salón Goldencenter, por lo que el posible reencuentro quedó pendiente. Aunque las disculpas ya fueron pronunciadas, el capítulo aún no parece cerrado. Pilar, sin embargo, eligió la elegancia y el disfrute de la noche, confiando en que la conversación personal llegará cuando ambos estén preparados.

Hace algunas horas, Gómez Rinaldi quedó en el centro de la escena por un episodio que generó preocupación durante un móvil en Los Profesionales de Siempre (El Nueve). El periodista discutía al aire con Evelyn Von Brocke, quien le recriminaba sus declaraciones sobre Pilar Smith y otros temas del ámbito artístico. En medio del intercambio, Rinaldi comenzó a sentirse mal.

“¡Ay, no!”, exclamó mientras se tomaba el rostro con las manos. Luego agregó: “No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, visiblemente afectado por el calor y la situación. Segundos después, se desplomó de la silla y cayó al piso.

En el estudio pensaron que se trataba de un chiste, e incluso se escucharon risas de parte de la conductora Florencia de la V que luego fueron repudiadas en redes sociales, pero la preocupación llegó cuando vieron que compañeros de Radio Rivadavia corrieron a asistirlo. Más tarde, ya recuperado, explicó: “Me dolía la cabeza y no aguanté”.

