El duro descargo de Gonzalo Heredia tras las críticas de un hater: “¿Qué te puede llevar a escribir esto?”

Gonzalo Heredia expuso en Instagram el violento mensaje privado que recibió con insultos hacia su relación familiar (Maximiliano Luna)

Gonzalo Heredia protagonizó un fuerte cruce en redes sociales luego de recibir un violento mensaje privado en Instagram. El actor decidió exponer el intercambio y responder públicamente a la persona que lo insultó por su relación con su madre, en un descargo extenso en el que combinó ironía, reflexión y cuestionamientos sobre el comportamiento de quienes atacan en la virtualidad.

Todo comenzó cuando el intérprete recibió un mensaje directo en el que un usuario lo acusaba duramente por la distancia que mantiene con su mamá. El texto estaba cargado de agresiones e insultos: “Tus abuelos abandonaron a tu mamá y vos hacés lo mismo. Cara rota. Pobre mujer. Te dio la vida y la dejás. Sorete. No te olvides que tenés hijos, gil”, decía el mensaje. El usuario incluso redobló la apuesta con otra advertencia en el mismo intercambio. “Ojo que Alfonsina puede abandonarte como vos lo hiciste con tu mamá. Karma”, escribió, haciendo referencia a la hija del actor.

El actor cuestionó públicamente el comportamiento de los haters y reflexionó sobre el impacto del odio en redes sociales

Lejos de ignorar el ataque, Heredia decidió responder y compartir públicamente su reacción. A través de una serie de historias en Instagram, el actor reflexionó sobre qué puede motivar a una persona a escribir mensajes de ese tipo. “Me gustaría saber, de verdad, qué te puede llevar a escribir esto”, comenzó en su respuesta. En el texto, planteó diferentes situaciones cotidianas en las que imaginaba al autor del mensaje redactando la agresión.

“Me gustaría imaginar el momento: ¿en el baño mientras hacés pis?, ¿después de almorzar?, ¿en el colectivo llegando al trabajo?”, escribió con tono irónico. A partir de allí, el actor desarrolló una serie de preguntas que apuntaban a cuestionar el comportamiento detrás de ese tipo de ataques en redes sociales. “Te juro que me asaltan miles de preguntas”, continuó. “¿Es algo espontáneo o pensado? ¿Es algo que te seguís acordando durante el resto del día o apenas apagás el celular te olvidás?”, escribió.

El mensaje de odio recibido por Gonzalo Heredia incluyó referencias personales y advertencias sobre su hija Alfonsina

En su descargo también reflexionó sobre el fenómeno del insulto en la virtualidad y la diferencia entre el comportamiento online y el de la vida cotidiana. “¿Sos de insultar en la calle, vía pública o en tu casa o solo lo dejás para la virtualidad como una forma de descarga?”, planteó. En el mismo mensaje, Heredia cuestionó la forma en que muchas personas opinan sobre la vida privada de los demás sin conocer la historia completa. “¿Te importa recaudar mucha información posible sobre la persona de la que vas a opinar sobre su vida privada o con haber visto o leído dos o tres cosas creés que tenés los elementos suficientes para ejecutar una opinión fundamentada?”, escribió.

La reflexión del actor continuó con otro interrogante sobre la necesidad de opinar constantemente sobre la vida de los demás. “¿Sos una persona que necesita opinar de todo en grupos de amigas o familia o generalmente las personas te tienen que preguntar qué opinás sobre esto?”, agregó. En el final del mensaje, Heredia imaginó incluso qué ocurría con ese tipo de agresiones una vez enviadas. “A la noche en la cena, ¿contás el mensaje que escribiste regodeándote del hecho o preferís que sea algo privado?”, planteó.

Heredia utilizó la ironía y una serie de preguntas para indagar sobre las motivaciones detrás de los insultos virtuales

El actor concluyó su descargo con una última pregunta que resumió el tono reflexivo de toda su respuesta: “Bueno, haría un largo, larguísimo cuestionario… pero quizás sean muchas preguntas así que solo haré una más: ¿sos feliz?”. El episodio volvió a poner en el centro de la conversación pública la historia familiar que el propio Heredia había contado tiempo atrás y que incluso inspiró parte de su obra literaria.

El actor habló en varias oportunidades sobre el vínculo con su madre y la complejidad de esa relación. Según explicó en entrevistas, su mamá tuvo una infancia extremadamente dura: fue abandonada cuando era bebé en un potrero, una experiencia que marcó profundamente su manera de vincularse. Heredia señaló que durante su infancia mantuvieron un vínculo muy cercano, pero que con el paso del tiempo sintió la necesidad de tomar cierta distancia para preservar el bienestar de ambos. “Una persona que tuvo esa infancia es muy difícil pedirle ciertas cosas que no tiene construidas”, explicó en su momento durante una entrevista con Luis Novaresio en A24.

El actor relató en entrevistas la compleja historia familiar de su madre, marcada por el abandono en su infancia

Lejos de responsabilizarla por esa situación, el actor siempre expresó comprensión por la historia de vida de su madre y por las herramientas emocionales con las que pudo afrontar su maternidad. “Las personas se vinculan como pueden, con las herramientas que tienen”, sostuvo. Ese proceso personal también se transformó en material creativo. En sus libros, Heredia abordó temas vinculados a la identidad, la familia y los vínculos, muchas veces inspirados en su propia historia.