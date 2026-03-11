El doloroso momento de un participante de Gran Hermano al recordar la muerte de su hija: “Tengo un ángel en el cielo”

Martín Rodríguez emocionó a los participantes de Gran Hermano al revelar la dolorosa pérdida de su hija Lara durante una dinámica del reality (Video: GH, Telefe)

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió uno de los momentos más conmovedores de la temporada cuando Martín Rodríguez decidió abrir su corazón frente a sus compañeros y compartir una de las experiencias más duras de su vida. Durante una dinámica propuesta por la producción, en la que los participantes debían contar situaciones que los marcaron profundamente, el deportista se quebró al recordar la muerte de su hija.

Conmovido y con la voz entrecortada, comenzó su relato con una frase que inmediatamente generó un silencio absoluto en la casa. “Yo también tengo un ángel en el cielo, que se llama Lara”, expresó frente a sus compañeros, visiblemente emocionado. Luego explicó el significado especial del nombre elegido para su hija: “Es el nombre a la inversa de Aral, que es mi perrhija”, comentó.

A partir de allí, Martín relató el episodio que cambió su vida para siempre. Según contó, la tragedia ocurrió hace quince años, cuando junto a su entonces esposa, Flor, se preparaban para el nacimiento de su primera hija. El embarazo había avanzado hasta los ocho meses y medio cuando todo se transformó en una experiencia devastadora. “Con mi exmujer, Flor, íbamos a dar a luz a los ocho meses y medio y por una mala praxis… no pudimos conocerla con vida”, expresó mientras luchaba por mantener la compostura. Sus palabras generaron un clima de profunda emoción dentro de la casa, donde varios de los participantes escuchaban con atención y respeto.

El testimonio de Martín incluyó detalles sobre la mala praxis médica que impidió el nacimiento con vida de su primera hija (Prensa Telefe)

Durante su relato, el participante recordó también un episodio que ocurrió en la clínica mientras esperaba el nacimiento de su hija. En la sala de preparto coincidió con otro hombre que estaba atravesando un momento completamente diferente. “En la sala de preparto había un señor, un chico, que estaba desesperado, estaba eufórico”, contó. Según relató, el hombre se acercó a hablarle en medio de la espera, sin saber lo que él estaba viviendo.

“En un momento me dice: ‘¿Pero no estás emocionado?’”, recordó Martín. En ese instante, él decidió responderle de una manera que no generara una situación incómoda. “Con el afán de no generarle un conflicto en la cabeza, le dije: ‘Sí, yo lo vivo de esta manera’”, explicó. El otro hombre entonces compartió su propia alegría: estaba a punto de convertirse en padre de mellizas. “Me dice: ‘No, porque yo voy a tener mellizas’”, relató Martín, evidenciando el contraste entre ambas situaciones. “Lo que es la locura de la vida”, reflexionó. “Él estaba de la manera que estaba y yo estaba en el cuarto de al lado por recibir a mi hija sin vida”, agregó, describiendo la crudeza del momento.

El relato continuó con otro recuerdo que todavía lo conmueve profundamente. Martín habló del estado emocional en el que se encontraba su exesposa después de atravesar el parto y de la fortaleza que mostró incluso en medio de la tragedia. “Cuando nos dan el alta, después de ver a mi exmujer en un estado que no se lo deseo a nadie”, recordó. En ese momento, Flor tuvo un gesto que él nunca olvidó. “Me agarró la mano así y me dijo: ‘Dormí, que mañana tenés que trabajar’”, contó, destacando la entereza que tuvo ella incluso en medio de uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

El participante compartió el fuerte contraste entre su dolor y la emoción de otro hombre en la sala de preparto de la clínica

Sin embargo, uno de los recuerdos que más lo marcó ocurrió cuando abandonaban la clínica. Mientras regresaban a casa, una escena en la calle quedó grabada para siempre en su memoria. “Cuando volvíamos de la clínica, en un semáforo, había una señora con una panza embarazada, con una cerveza en la mano, con un pucho en la otra y con una criatura que casi se cruza la avenida”, relató conmovido. La imagen lo impactó profundamente por el contraste con lo que él y su pareja acababan de atravesar. “Y yo había dejado a mi hija para que le hagan la necropsia”, expresó, dejando ver la dimensión del dolor que estaba viviendo en ese momento.

Según explicó, esas situaciones quedaron marcadas en su memoria y fueron parte del proceso de duelo que debió atravesar con el paso de los años. “Esas cosas me marcaron mucho, pero mucho en la vida”, afirmó. A pesar de la dureza de la experiencia, Martín también habló del camino que recorrió para poder sanar emocionalmente. Según explicó, el proceso incluyó años de terapia y un trabajo personal profundo para poder reconstruirse después de la pérdida.

“Hoy, gracias a Dios y muchos años de terapia, esto fue hace quince años, logro entender y valorar un montón de cosas”, reflexionó frente a sus compañeros. Con una mirada más serena sobre el pasado, también compartió la manera en la que resignificó el vínculo con su hija. “Me siento un privilegiado por tenerla en el cielo y que está conmigo todos los días”, expresó.

Su relato generó un momento de enorme sensibilidad dentro de la casa de Gran Hermano. Al terminar de hablar, varios de sus compañeros se acercaron a abrazarlo y a acompañarlo en silencio. Por unos minutos, el juego quedó completamente en segundo plano. En su lugar apareció un espacio de escucha, empatía y contención entre los participantes, que compartieron junto a Martín uno de los momentos más íntimos y conmovedores que se vivieron hasta ahora en esta edición del reality.