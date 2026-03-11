Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

Carla Conte, su historia de amor con el empresario teatral, Ezequiel Corbo

Durante años de trabajo compartido, la conductora Carla Conte y el productor Ezequiel Corbo -quien era su amigo y representante- forjaron una relación profesional marcada por la confianza y la cercanía. La convivencia laboral consolidó un lazo estrecho, que, tras un encuentro imprevisto, evolucionó sin premeditación hacia una historia de amor.

Durante su paso en Vuelta y Media (Urbana Play), la conductora contó que el romance surgió después de casualidades inesperadas. Tras la separación de Conte, la relación profesional que compartieron por una década dio un giro, convirtiéndose en una conexión sentimental genuina y espontánea.

“Él fue mi representante durante diez años”, recordó Conte, describiendo la base de complicidad que desarrollaron. “Se planteó una pareja de trabajo, de hecho decíamos: somos un matrimonio sin sexo, porque hacíamos de todo, laburábamos, viajábamos, cenábamos... compartimos mucho tiempo, muchas cosas”.

Conte y Corbo coincidieron en un encuentro casual que pareció guionado por el destino. “En un momento, después de separarme, nos encontramos los dos solos, cosa que no había pasado nunca también. Fue en un boliche en Costanera Norte”, rememoró. El azar los puso frente a frente en un ambiente distendido. Enseguida notó un cambio en la dinámica de su relación. “De repente estábamos con un champancito en la mano, tipo chamullando, ¿qué pasó? ¿En qué momento cambió el escenario?”

Conte expresó el desconcierto y la sorpresa que acompañaron ese primer acercamiento. “De hecho, el primer beso fue rarísimo”, admitió. Aunque la sorpresa inicial generó dudas, la experiencia se transformó en un momento positivo y distinto para ambos, marcando un nuevo comienzo fuera del ámbito laboral, en el que la comodidad y el bienestar se convirtieron en lo principal de la relación.

Cabe mencionar que Carla es mamá de Facundo y Mora, fruto de su relación con el músico Guillermo Brutto. En junio de 2024, la adolescente celebró una recordada fiesta de 15 que nació en la improvisación y terminó de la mejor manera: “No tuvo mucha planificación. Caímos el último día de febrero. No pensamos que ella quería una fiesta así. Mega.Al final sí quiso y la organizamos toda en tres meses", admitió.

Tiempos de cambios para Carla

Carla Conte reveló en Ángel Responde que se sometió a una cirugía de reducción mamaria, intervención que había deseado durante años y que, según afirmó, transformó su vida tanto a nivel físico como emocional. Durante la emisión, la presentadora compartió por primera vez detalles del procedimiento, el impacto en su bienestar y la importancia de abordar públicamente temas vinculados a la cirugía estética en medios generalistas.

La conductora explicó que tomó la decisión tras enfrentar un desbalance hormonal el año anterior, lo cual alteró su contexto corporal y aceleró el crecimiento de sus mamas más allá de lo esperado. Señaló que la intervención fue recomendada y supervisada por su cirujano: “Me explicó que hay una medida estándar para reducir el tamaño del pezón, y que el procedimiento incluye una cicatriz en forma de ancla”, describió Conte. La presentadora sostuvo que “el cambio fue total”, permitiéndole realizar actividades cotidianas y utilizar ropa que antes le resultaba inaccesible.

En un bloque claramente orientado a informar y desmitificar la práctica, Conte aseguró que no tenía espalda para sostener lo que implicaba el tamaño previo de sus mamas, y que la operación le permitió acceder a un estado de mayor comodidad física y autoestima. El diálogo sobre las “cicatrices en ancla” y la reducción del pezón apuntó a transparentar el recorrido clínico y sus consecuencias prácticas.

La recurrencia a especialistas como Martín Colombo permitió a la presentadora ofrecer afirmaciones validadas médicamente, trasladando información técnica al público general y generando un procedimiento mediático poco habitual en ciclos de entretenimiento.

