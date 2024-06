El álbum de fotos de Mora, la hija de Carla Conte, en su gran fiesta de 15: “La organizamos en sólo tres meses”

La fiesta de 15 años de Mora, la hija de Carla Conte (Video: Instagram/ Negraconte)

Son días muy movilizantes para Carla Conte y su familia. Este fin de semana su hija Mora, fruto de su relación con su exmarido, Guillermo Brutto, celebró con una gran fiesta sus 15 años. Rodeada por sus seres queridos, la adolescente tuvo un festejo tal como lo había soñado y en diálogo con Teleshow, compartió su felicidad por la gran noche de su hija.

A través de sus redes la animadora compartió las fotos de la celebración. “¡Que idea alucinante la de festejar tus 15, Moraaa! ¡Al principio no lo podía creer pero después nos tiramos todos de cabeza! ¡Gracias por recordarnos que en la vida todo se festeja! Festejar y compartir la vida con la gente que amamos, no hay mucho más que eso y vos entendiste todo! ¡Gracias, hijita hermosa! ¡Felices 15 años, mi amor!”, escribió.

Carla Conte con su familia en la fiesta de 15 años de Mora, su hija (Foto: Instagram)

“Orgullo absoluto siento por esta mujer de alma noble en la que te estás convirtiendo. Tan hermoso verte reflejada en tus amigxs que te quieren tanto y que vos queres tanto. Feliz cumple. Feliz vida. Y acordate que siempre estoy cerquita por cualquier cosa. Te amo″, puso, junto a postales de la noche, donde aparece su hija luciendo un súper vestido azul, acompañada por su hermano, Facundo, y todos sus amigos.

También Carla compartió un video del día después, tras el baile, la comida y las intensas emociones. “El último video es del día después. Destruidos, pero no podíamos parar. Familia y amigxs, lxs amo. No puede más”, contó, con humor. Una de las que se mostró más conmovida fue Sabrina Rojas, íntima amiga de Carla. “¡Qué hermosa familia!”, señaló.

Mora eligió un vestido azul para su cumpleaños de 15 (Foto: Instagram)

Mientras que el padre de la adolescente también le dedicó palabras de amor en sus redes. “Hija, hermosa. En esas pocas horas de tu festejo se han celebrado años y años de amor y amistad gracias a vos. Gracias por ser la luz ineludible en mi camino. Gracias por esta familia increíble que somos. Gracias por cada mañana. Te amo siempre. Con vos siempre”, compartió el músico, quien se separó en 2017 de la actriz tras 13 años juntos.

En diálogo con este sitio, después de los días agitados que tuvieron, Carla contó que la organización no les llevó demasiado tiempo. “No tuvo mucha planificación. Caímos el último día de febrero. No pensamos que ella quería una fiesta así. Mega. Al final sí quiso y la organizamos toda en tres meses. Ahora todo se arma rápido, hubo que meterle pata, pero ya está todo armado. Yo no tenía idea de nada. Hay gente que la organiza en un año y medio, pero nosotros no” , aseguró.

Carla Conte festejó con una gran fiesta el cumpleaños de 15 de su hija Mora

El resultado fue tal como lo había esperado la cumpleañera como ella. “Salió espectacular. ¡Hermoso! ¡La pasamos hermoso! Una fiesta preciosa con la familia y los amigos de todos. Muy hermoso todo”, contó, para sincerarse sobre cómo los 15 de su hija la pusieron a flor de piel, en una fiesta que tuvo todo.

La selfie de Carla Conte junto a su hija en la gran fiesta de 15

“Me repegó la fiesta. Estábamos reemocionados. A parte, entre que buscás las fotos de cuando era chiquita… Para toda la familia fue movilizante. Es la única fiesta en la familia. Mis sobrinos son todos varones, los hijos de mis amigas son todos varones y no habíamos tenido uno de estos eventos. Ni casamiento, te diría. Fue muy movilizante para todo y lo disfrutamos a morir”, expresó.

“Me repegó la fiesta. Estábamos reemocionados", contó la conductora a Teleshow

Como mamá orgullosa, destacó la calidad humana de su hija. “Morita es lo más lindo del mundo. Es hermosa. Todos sus amigos que la quieren un montón le dijeron cosas divinas y le demostraron mucho amor. Mucho orgullo por ella. Es una mujercita hermosa”, concluyó.