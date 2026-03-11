Teleshow

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

En diálogo con Teleshow, Bárbara Hoffman recordó al cantante y contó cuál es el estado de la causa que investiga los hechos ocurridos en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán

Bárbara Hoffmann recordó a su padre y expresó su frustración ante la impunidad y la demora de la justicia (Gentileza familia Hoffmann)

Siete años después, el nombre de Sergio Denis sigue despertando emociones y heridas abiertas, tanto para su familia como para el público que lo acompañó durante décadas. Aquella noche del 11 de marzo de 2019, lo que debía ser una fiesta en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán se transformó en tragedia y marcó el comienzo de un largo reclamo por justicia. La caída al foso de orquesta cambió para siempre la historia del querido cantante, quien falleció el 15 de mayo de 2020, dejando una huella imborrable en quienes lo amaron. Hoy, su hija Bárbara lo recuerda con dolor y admiración, abriendo su corazón en exclusiva a Teleshow y renovando el pedido por una causa judicial que, a siete años del accidente, sigue sin respuestas definitivas.

“Es una fecha en la que los recuerdos son tristes porque papá salió a trabajar aquel 11 de marzo como lo hacía todos los días y nunca más tuvimos contacto con él”, comienza, dejando en claro que el dolor sigue tan presente como el primer día, a este medio. “Como siempre dije en varias notas, para nosotros, papá se fue el 11 de marzo porque desde ese día quedó en coma y nunca más se recuperó. Por lo que es un día que todos los recuerdos que vienen son de aquel fatídico día”.

"Para nosotros, papá se fue el 11 de marzo porque desde ese día quedó en coma", contó la hija de Sergio Denis

Bárbara no solo revive la angustia de esa noche, sino que también señala la responsabilidad de quienes debieron proteger a su padre y no lo hicieron.“Es imposible no pensar en lo mal que se hicieron y se siguen haciendo las cosas en este país para que un artista suba a un escenario a brindar un show y termine en estado vegetativo para fallecer después”, señaló a este medio. Sin rodeos, la hija del cantante agregó: “Da bronca y es un día muy triste para todos nosotros como familia y para la gente que toda la vida lo siguió”.

En cuanto al largo camino judicial, Bárbara explicó con precisión el estado de la causa: “La causa sigue en la Corte Suprema de Tucumán y está totalmente frenada. Hace años venimos contando lo mismo y la impunidad con la que se manejaron en todo momento, tanto manteniendo siempre el teatro abierto como fallando a favor del imputado, director del teatro Mercedes Sosa en Tucumán en aquel momento y aún al día de hoy Raúl Armisen, tanto en la primera como en la segunda instancia luego de que nosotros apeláramos”.

"La causa sigue en la Corte Suprema de Tucumán y está totalmente frenada", explicó Bárbara a este medio

También dejó en claro la frustración en medio del panorama. “Lamentablemente no hay muchos recursos, tenemos que esperar a que la Corte de Tucumán resuelva el fallo y es lo que seguimos haciendo”, subrayó. Y respecto a la causa, agregó: “La causa nunca pudo salir de Tucumán y esto claramente demoró y sigue demorando al día de hoy, manteniendo impunes a los responsables y desacreditando todos nuestros pedidos de justicia”.

Para cerrar, Bárbara enfatizó que la familia hizo todo lo que estuvo a su alcance. “Todo lo que está y estuvo en nuestras manos lo hicimos, no queda más que esperar en esta instancia”, expresó.

Sergio Denis junto a su hija Bárbara, quien continúa con el reclamo de justicia

En paralelo a sus palabras a este medio, Bárbara se expresó en las redes, como lo hace en toda fecha conmemorativa a la memoria de su padre. “Esta foto que tomó mi hermana representa como papá llegaba y se iba todos los días a trabajar. Hace siete años, un 11 de marzo y de esta misma manera, previo pasar a saludar a mamá, emprendió un vuelo a Tucumán para hacer lo que hizo toda su vida: trabajar y disfrutar con su público, sin saber que ese iba a ser su último viaje, que iba a cantar sus últimas canciones, que no iba a volver más… Fue la última vez que pudieron hablar”, relató, visiblemente conmovida.

La publicación de Bárbara, acompañada por el hashtag #sergiodenis #justiciaporsergiodenis #justiciatucuman, no solo busca mantener viva la memoria del artista, sino también renovar el reclamo por una causa judicial que, según la familia, nunca encontró verdadero eco en los tribunales. “Hoy, siete años después, con la voz ya quebrada de pedir justicia y después de todo lo que tuvimos que atravesar, entendemos que la justicia no existe o es solo para unos pocos… siete años sin justicia”, escribió la hija del cantante, reflejando el sentimiento de impotencia y desilusión que atraviesa a los seres queridos de Denis.

Bárbara se sinceró al recordar la última vez que vio a su padre previo al acidente

El recuerdo del trágico hecho sigue doliendo. Héctor Omar Hoffmann, el verdadero nombre de Denis, nacido en la colonia alemana San José de Coronel Suárez, vivía un gran momento profesional y personal. Aquella noche, el teatro tucumano estaba colmado y el público, embelesado con su voz y sus clásicos. Pero al cruzar la pasarela que unía el escenario con la platea, Denis cayó de espaldas a un foso sin protección. El momento quedó grabado por los celulares del público, que pasó del éxtasis a la desesperación en cuestión de segundos. La caída, que provocó múltiples contusiones y lesiones irreversibles, fue el inicio de una larga agonía.

Mientras tanto, la figura de Sergio Denis sigue viva en el cariño del público. Sus canciones acompañan a varias generaciones y su legado artístico trasciende géneros y fronteras. La imagen del cantante sonriente, siempre cercano a su gente, se mantiene intacta en la memoria colectiva. Pero para los suyos, el pedido de justicia sigue sonando fuerte, siete años después del accidente que lo alejó de los escenarios y de la vida.

