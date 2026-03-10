Nicole Neumann se sinceró sobre cómo vive su hija Allegra la polémica por su fiesta de 15: “El resto es ruido”

En medio de las disputas por la celebración de la adolescente, Nicole Neumann habló sobre cómo atraviesa el momento con la adolescente (Puro Show – El Trece)

La fiesta de 15 de Allegra Cubero sigue sumando capítulos en la agenda del espectáculo argentino. El gran evento, que para muchos fue el inicio de una celebración soñada, terminó por encender una nueva polémica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, con la adolescente en el centro de la escena y una interna familiar que lejos está de encontrar un punto final. Entre festejos y versiones cruzadas, la modelo decidió compartir cómo vive este momento junto a su hija y el resto de su familia materna.

Las cámaras de Puro Show (El Trece) fueron testigos del testimonio de Nicole. Sin rodeos, la modelo optó por poner el foco en el costado luminoso de la historia. “Yo ni entro. Vengo de haber tenido un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15. Toda alegría, por suerte, toda felicidad”, expresó con una sonrisa, dejando en claro que prefiere quedarse con lo vivido junto a Allegra y el resto de la familia materna.

Nicole también contó cómo maneja el vendaval de rumores, comentarios y titulares en redes y medios: “A veces veo un titular o una imagen, pero ni entro. Porque no me incumbe”, afirmó, mostrando un costado más zen y selectivo. “No analizo. Hoy selecciono mucho dónde pongo mi atención, mi energía. En cosas que sean productivas para mí, para mi vida y sobre todo para mis hijos. El resto es ruido”, remarcó, marcando distancia con la polémica y el desgaste emocional que suele acompañar a las familias ensambladas del espectáculo.

Allegra junto a su mamá, Nicole, en la entrada de su fiesta de 15 (Captura de video)

Sin embargo, no dejó de reconocer el lado más sensible del conflicto: el impacto que estas situaciones tienen en su hija Allegra. “Son chicas y esto las afecta. A mí me duele en el alma pero yo solo puedo controlar las cosas de mi lado”, confesó Nicole, visiblemente conmovida por el efecto colateral de las disputas adultas en la vida cotidiana de las adolescentes. La modelo hizo hincapié en priorizar la felicidad y el bienestar de su hija por encima de cualquier disputa: “Yo disfruto de nuestra vida, de los planes familiares y de estar juntos. El resto si quiere pelear, ni idea”.

Sobre la organización de los festejos, Nicole defendió su accionar y compartió detalles del proceso: “No me interesa lo que diga el resto. Estamos diseñando hace un montón los dos vestidos, de la fiesta que hice yo y el festejo con el papá, que son estilos súper distintos y también son distintos los vestidos”. Además, celebró la actitud de Allegra ante la doble celebración: “Ella viene disfrutando un montón el proceso y yo también acompañándola. Así que ojalá pueda lucirse con su otro vestido también”.

En medio de la charla, la voz de Geraldine también sumó su postura, defendiendo su rol como tía y el derecho a compartir la felicidad familiar. “Imaginate lo ridículo de que yo no pueda disfrutar de mi sobrina. Por favor chicos...”, expresó, indignada ante la posibilidad de quedar al margen por diferencias ajenas. Y sumó: “Aparte, la vida hay que festejarla como dijo Niki, es así, cuanto más mejor”. El mensaje de Geraldine puso en palabras el sentimiento de muchos familiares y amigos, que solo buscan acompañar y celebrar los momentos importantes.

Fabián Cubero se sinceró sobre el conflicto de la fiesta de 15 años de su hija (SQP - América)

Mientras tanto, del otro lado del conflicto, Cubero no ocultó su malestar por la organización de una segunda fiesta para su hija, desconociendo los acuerdos previos. En diálogo con SQP (América), el exfutbolista fue claro: “Nunca entendimos que iba a ser otro cumpleaños de 15, porque justamente no era lo que habíamos acordado”. Cubero sostuvo que tanto él como Mica Viciconte se sorprendieron con la novedad y cuestionó el incumplimiento de los pactos y la palabra de los abogados: “Nos sorprende un poco, porque hay acuerdos firmados que no se respetan, pero tampoco se respeta la palabra de los abogados”.

La posibilidad de alcanzar armonía familiar parece, por ahora, lejana. Cubero se mostró escéptico y desilusionado: “A esta altura no creo que haya paz. Hace seis meses me quedé sin vacaciones de invierno con mis hijas porque se le ocurrió venir tres días después y no cumplir con lo que se firmó. Ahora pasa esto. Entonces, me parece que no hay buena predisposición para que haya paz”, analizó, con la resignación de quien ya transitó varias idas y vueltas.

En el medio de una interna que atraviesa a toda la familia, Allegra intenta disfrutar de su año más especial, entre vestidos, festejos y la compañía de ambos padres, aunque no siempre juntos. Nicole, mientras tanto, apuesta a enfocarse en el presente y en la felicidad de su hija, eligiendo dejar el conflicto afuera de su círculo íntimo y rodeándose del cariño de sus seres queridos. Los Cubero-Neumann, una vez más, protagonizan una telenovela familiar con capítulos abiertos y un público atento a cada movimiento.