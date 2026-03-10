Teleshow

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo quieran”

Las hermanas sean unidas y las modelos cerraron filas en la polémica por el festejo de la adolescente y la postura de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Geraldine Neumann se metió en la polémica por la fiesta de 15 de su sobrina (Puro Show. El Trece)

Continúan las esquirlas por la fiesta de 15 años de Allegra Cubero celebrada a finales de febrero y que reavivó la tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes atraviesan un nuevo episodio de su traumática separación. En medio de la controversia, Geraldine Neumann defendió su presencia y la de su familia, y cuestionó públicamente los señalamientos acerca del festejo.

La disputa surgió porque Cubero sostiene que existía un acuerdo firmado entre las partes y sus abogados: él se encargaría de la organización de la fiesta y Nicole Neumann del viaje de Allegra, además de una pequeña celebración en Punta del Este el día del cumpleaños, 6 de enero. Cuando trascendió que la modelo había realizado un festejo previo, el exfutbolista manifestó su desacuerdo por considerar que se incumplió lo pactado. El entorno del exjugador expuso que la situación causó malestar, ya que la familia paterna preparaba desde hacía meses una fiesta para la adolescente.

Ante la polémica, Geraldine Neumann se expresó de manera directa: “Imaginate lo ridículo de que yo no pueda disfrutar de mi sobrina. Por favor chicos...”, señaló interrumpiendo una nota a su hermana. La modelo remarcó la importancia del acompañamiento familiar y agregó: Que digan lo que quieran. Imaginate que mi abuela, que tiene 86 años, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mi marido, no puedan festejar con mi sobrina. Nosotros no estuvimos en Punta del Este porque no podemos irnos de vacaciones todos juntos en el mismo momento lamentablemente". Y respaldó incondicionalmente a su hermana: "Aparte, la vida hay que festejarla como dijo Niki, es así, cuanto más mejor”.

Allegra Cubero festejó sus 15 años con su familia materna (Video: Instagram)

Nicole Neumann optó por relativizar los cuestionamientos y destacó el clima festivo que vivió junto a su Allegra. “Yo ni entro en el tema porque vengo de tener un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15 y en este momento todo es alegría y felicidad”, aseguró, minimizando lo que digan del otro lado: “Yo ni miro lo que dicen de mí en redes. Sigo mucho en Instagram y a veces me sale algún titular o imagen pero ni entro lo que no me incumbe”, añadió.

La modelo puntualizó cuáles son sus prioridades en este momento: “Yo disfruto de nuestra vida, de los planes familiares y de estar juntos. El resto si quiere pelear, ni idea”. En cambio, opinó sobre el cronograma de festejos y defendió su accionar: “No me interesa lo que diga el resto. Estamos diseñando hace un montón los dos vestidos, de la fiesta que hice yo y el festejo con el papá, que son estilos súper distintos y también son distintos los vestidos”, sentenció. Y destacó que Allegra vive con felicidad cada una de las instancias: “Ella viene disfrutando un montón el proceso y yo también acompañándola. Así que ojalá pueda lucirse con su otro vestido también”.

El look de Geraldine Neumann
El look de Geraldine Neumann para el 15 de su sobrina

En relación con el impacto mediático, Nicole Neumann explicó: “Hoy selecciono mucho dónde pongo mi atención y energía sobre todo en cosas que sean productivas para mí y mis hijos”. Y agregó por qué eligió esta filosofía: “A mí no me gusta hablar de temas familiares porque llega un punto que son chicas y esto las afecta. Y a mí me duele en el alma pero yo puedo controlar las cosas solo de mi lado y es lo que hago”.

En lo que parece el cuento de nunca acabar, la opinión de Geraldine Neumann sumó un nuevo condimento a la controversia por los 15 de su sobrina. Cerrando filas con su hermana, defendió el espíritu celebratorio y, sobre todo, la posibilidad de pasar un rato en familia, restando importancia a lo que puedan opinar del otro lado del mostrador.

