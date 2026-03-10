Nicole Neumann contó por qué se fue de su casa materna con solo 17 años: “No volví nunca más”

Nicole Neumann contó por qué se fue de su casa a los 17 años: "No volví más"

La revelación de Nicole Neumann sobre los motivos que la llevaron a dejar su casa a los 17 años marcó un momento central en su nuevo streaming, Solo con Niki. La modelo reconstruyó el episodio junto a su hermana Gege Neumann y Juan Otero, compartiendo recuerdos familiares en un clima íntimo y espontáneo.

Nicole Neumann explicó en Solo con Niki que se marchó del hogar materno por un conflicto con su madre. Decidió llevarse únicamente sus prendas y sus dos perros, según su testimonio. Este hecho, calificado por Gege como “refeo”, continúa presente en la narrativa pública de la familia, y se vincula con los desacuerdos actuales que rodean a las hijas de la modelo y la dinámica de la familia ensamblada.

“La verdad, me enojé con mi mamá, llamé un flete, llevé mi ropa y mis dos perros… y me fui”, relató Nicole Neumann durante la charla. La modelo subrayó que tomó la decisión de irse de manera repentina: “No volví nunca más”.

Nicole Neumann contó que se enojó con su madre y se fue de su casa

Gege respondió rápidamente: “Sí, fue refeo cuando se fue. Yo te extrañaba porque éramos reunidas”. Ambas coincidieron en que era la primera vez que conversaban públicamente sobre aquel momento. Gege agregó: “Obviamente que ella tenía una edad y yo era un perno en muchas épocas. Yo quería estar en el medio de sus cosas y me decían: ‘No, sos una fiaca’”. Juntas recordaron la cercanía de la niñez y el impacto del alejamiento en la relación familiar.

Durante la conversación, Nicole aclaró que se fue “a los 17”, lo que Gege consideró “muy chica”. A pesar de la distancia, Gege destacó que Nicole continuó incluyéndola en vacaciones y encuentros familiares, manteniendo el vínculo afectivo a lo largo del tiempo.

Las esquirlas de la fiesta de 15

La reciente fiesta de 15 de Allegra Cubero en Buenos Aires se transformó en uno de los eventos más destacados del verano. Organizada en un salón decorado en blanco y oro, la celebración mostró un despliegue escenográfico y familiar que puso a Allegra Cubero en el centro.

Nicole y su hija Allegra en el cumple de 15 de la discordia familiar

La quinceañera lució un vestido de inspiración griega diseñado por Laurencio Adot, con un corset metálico dorado, falda de gasa y detalles en cuero, evocando la figura de una diosa helénica. Allegra completó su atuendo con sandalias atadas, brazaletes y una gargantilla de Swarovski, que se destacó entre los regalos de la noche.

La escenografía incluyó “rosas vivientes”, iluminación dorada y una torta de cumpleaños de cuatro pisos con flores, hojas doradas y el número XV en romano. Uno de los momentos más celebrados fue el desfile conjunto de Nicole Neumann y Allegra al ritmo de “Dancing Queen” de ABBA.

El festejo reflejó la dinámica de la familia ensamblada. José Manuel Urcera, padrastro de Allegra, participó en los retratos familiares, mientras que Indiana y Sienna, hermanas de Allegra, sumaron su presencia a la atmósfera de unidad. El clima festivo se completó con shows musicales y un mensaje público de Urcera para Allegra: “Te quiero Allucha”, acompañado de un corazón blanco.

El momento de la torta en el cumple de 15 de Allegra

El festejo de Allegra expuso diferencias en la crianza compartida entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Cubero expresó su malestar: “No se respeta la palabra”, en referencia a un acuerdo previo que, según su versión, determinaba que él organizaría la fiesta principal y Nicole se haría cargo de un viaje y una reunión íntima.

Cubero insistió que la decisión de Nicole de realizar un evento multitudinario iba en contra de lo pactado. Paralelamente, Mica Viciconte, pareja de Cubero, compartió en redes sociales un mensaje interpretado como indirecta: “Ojalá que crezcas sabiendo que el respeto, la empatía, la humildad y el amor valen mucho más que cualquier cosa que se pueda comprar”.

Ante las preguntas de la prensa, Nicole Neumann respondió tajante: “No me interesa lo que digan los demás, yo estoy para mis hijas”.

En medio de la controversia pública, José Manuel Urcera mostró su apoyo a Nicole Neumann al publicar una selfie junto a ella en redes sociales con la leyenda “Super Mamá”. El gesto, dejó clara su postura de acompañamiento hacia Nicole después de los cuestionamientos públicos de Fabián Cubero.