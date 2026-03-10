La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

La joven confundió unidad con bolsa y terminó comprando 20 kilos de morrones (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a protagonizar un momento viral que rápidamente se apoderó de las redes sociales. Esta vez no se trató de una discusión entre participantes ni de una estrategia de juego, sino de un error inesperado durante la compra semanal que terminó generando risas, memes y una situación insólita dentro del reality. La protagonista fue Danelik, una de las jugadoras encargadas de realizar el pedido de alimentos, quien terminó comprando 200 morrones por error.

Todo ocurrió cuando los participantes debían completar la lista del supermercado utilizando el nuevo sistema implementado esta temporada. A diferencia de otras ediciones del programa, en esta oportunidad los jugadores no cuentan con un patrocinador directo del supermercado ni realizan la compra en vivo. En su lugar, deben encargar los productos a través de una tablet y anotar manualmente en una lista gigante la cantidad de cada alimento que desean recibir para la semana.

En ese contexto, Danelik decidió incluir morrones dentro de la compra semanal. Según explicó más tarde, su intención era simple: sumar verduras para cocinar durante los días siguientes. Sin embargo, el problema surgió por un detalle que pasó inadvertido. La participante escribió “20 unidades” de morrón rojo y “20 unidades” de morrón amarillo, creyendo que cada unidad correspondía a una sola verdura. Lo que no tuvo en cuenta es que el sistema del supermercado consideraba cada unidad como una bolsa que contenía cinco morrones.

La equivocación en la lista de compras consumió cerca de 500 mil pesos del presupuesto semanal de Gran Hermano

El resultado fue tan inesperado como desproporcionado. Cuando los carritos ingresaron finalmente a la casa y los jugadores comenzaron a revisar la compra, descubrieron que en realidad habían recibido 200 morrones en total. El cálculo fue inmediato: el error había consumido cerca de 500 mil pesos del presupuesto semanal, una cifra importante si se tiene en cuenta que el monto total disponible para la compra ronda poco más de tres millones de pesos.

La sorpresa fue generalizada dentro de la casa. Mientras algunos participantes reaccionaron entre risas, otros comenzaron a revisar la lista intentando entender en qué momento se había producido la confusión. Fue entonces cuando Manuel se dio cuenta del detalle que había pasado desapercibido: en la tablet figuraba que cada unidad equivalía a una bolsa con cinco morrones. Al leer nuevamente la lista, quedó claro que el error había sido involuntario. Danelik había anotado “20 u” creyendo que se trataba de piezas individuales. Cuando finalmente comprendió lo ocurrido, la propia participante lo reconoció entre risas y nervios: “Me pasé con las cantidades”.

El error de Danelik en la compra semanal de Gran Hermano generó la llegada inesperada de 200 morrones a la casa

De hecho, al revisar la lista completa, los participantes descubrieron que varios alimentos esenciales no habían sido incluidos en la compra. Entre ellos faltaban tomate, papa, banana y, para sorpresa de muchos, también dulce de leche, uno de los productos más valorados dentro de la casa. La ausencia de este último llamó especialmente la atención de Pincoya, conocida por su fanatismo por ese alimento. Sin embargo, lejos de dramatizar la situación, la participante decidió tomárselo con humor. “No te preocupes, si hay mermelada… y de última hay leche y hacemos dulce de leche”, comentó entre risas, intentando descomprimir el momento.

Mientras tanto, el resto de los jugadores comenzó a debatir qué hacer con la situación. Algunos propusieron hablar con la producción del programa para explicar el error y pedir que se revise la compra semanal. La idea era intentar devolver parte de los morrones y recuperar algo del dinero invertido para poder comprar otros alimentos necesarios. Sin embargo, todavía no está claro si Gran Hermano permitirá modificar el pedido o si los participantes deberán convivir con la consecuencia del error durante toda la semana. Esa incertidumbre alimentó aún más el interés del público y convirtió la situación en uno de los temas más comentados del reality en las últimas horas.