Teleshow

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

Danelik protagonizó un momento desopilante tras malinterpretar el sistema de compras, gastando casi medio millón de pesos en un solo producto

Guardar
La joven confundió unidad con bolsa y terminó comprando 20 kilos de morrones (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a protagonizar un momento viral que rápidamente se apoderó de las redes sociales. Esta vez no se trató de una discusión entre participantes ni de una estrategia de juego, sino de un error inesperado durante la compra semanal que terminó generando risas, memes y una situación insólita dentro del reality. La protagonista fue Danelik, una de las jugadoras encargadas de realizar el pedido de alimentos, quien terminó comprando 200 morrones por error.

Todo ocurrió cuando los participantes debían completar la lista del supermercado utilizando el nuevo sistema implementado esta temporada. A diferencia de otras ediciones del programa, en esta oportunidad los jugadores no cuentan con un patrocinador directo del supermercado ni realizan la compra en vivo. En su lugar, deben encargar los productos a través de una tablet y anotar manualmente en una lista gigante la cantidad de cada alimento que desean recibir para la semana.

En ese contexto, Danelik decidió incluir morrones dentro de la compra semanal. Según explicó más tarde, su intención era simple: sumar verduras para cocinar durante los días siguientes. Sin embargo, el problema surgió por un detalle que pasó inadvertido. La participante escribió “20 unidades” de morrón rojo y “20 unidades” de morrón amarillo, creyendo que cada unidad correspondía a una sola verdura. Lo que no tuvo en cuenta es que el sistema del supermercado consideraba cada unidad como una bolsa que contenía cinco morrones.

La equivocación en la lista
La equivocación en la lista de compras consumió cerca de 500 mil pesos del presupuesto semanal de Gran Hermano

El resultado fue tan inesperado como desproporcionado. Cuando los carritos ingresaron finalmente a la casa y los jugadores comenzaron a revisar la compra, descubrieron que en realidad habían recibido 200 morrones en total. El cálculo fue inmediato: el error había consumido cerca de 500 mil pesos del presupuesto semanal, una cifra importante si se tiene en cuenta que el monto total disponible para la compra ronda poco más de tres millones de pesos.

La sorpresa fue generalizada dentro de la casa. Mientras algunos participantes reaccionaron entre risas, otros comenzaron a revisar la lista intentando entender en qué momento se había producido la confusión. Fue entonces cuando Manuel se dio cuenta del detalle que había pasado desapercibido: en la tablet figuraba que cada unidad equivalía a una bolsa con cinco morrones. Al leer nuevamente la lista, quedó claro que el error había sido involuntario. Danelik había anotado “20 u” creyendo que se trataba de piezas individuales. Cuando finalmente comprendió lo ocurrido, la propia participante lo reconoció entre risas y nervios: “Me pasé con las cantidades”.

El error de Danelik en
El error de Danelik en la compra semanal de Gran Hermano generó la llegada inesperada de 200 morrones a la casa

De hecho, al revisar la lista completa, los participantes descubrieron que varios alimentos esenciales no habían sido incluidos en la compra. Entre ellos faltaban tomate, papa, banana y, para sorpresa de muchos, también dulce de leche, uno de los productos más valorados dentro de la casa. La ausencia de este último llamó especialmente la atención de Pincoya, conocida por su fanatismo por ese alimento. Sin embargo, lejos de dramatizar la situación, la participante decidió tomárselo con humor. “No te preocupes, si hay mermelada… y de última hay leche y hacemos dulce de leche”, comentó entre risas, intentando descomprimir el momento.

Mientras tanto, el resto de los jugadores comenzó a debatir qué hacer con la situación. Algunos propusieron hablar con la producción del programa para explicar el error y pedir que se revise la compra semanal. La idea era intentar devolver parte de los morrones y recuperar algo del dinero invertido para poder comprar otros alimentos necesarios. Sin embargo, todavía no está claro si Gran Hermano permitirá modificar el pedido o si los participantes deberán convivir con la consecuencia del error durante toda la semana. Esa incertidumbre alimentó aún más el interés del público y convirtió la situación en uno de los temas más comentados del reality en las últimas horas.

Temas Relacionados

DanelikGran HermanoMorronesCompra semanalGH

Últimas Noticias

Muni Seligmann reveló que su bebé de 10 meses sufrió una fractura de cráneo: “Se cayó del cambiador”

La actriz abrió su corazón en redes sociales al relatar el susto que vivió cuando su hijo sufrió una fractura de cráneo y cómo enfrentó todo el proceso médico junto a su familia

Muni Seligmann reveló que su

Nicole Neumann contó por qué se fue de su casa materna con solo 17 años: “No volví nunca más”

La modelo comenzó un programa de stream junto a su hermana Gegé y Juan Otero, y allí reveló el sencillo motivo por el que se marchó del hogar

Nicole Neumann contó por qué

La fuerte chicana de la China Suárez a Wanda Nara para aclarar que el vestido que usó en su cumpleaños pertenece a ella

En medio de rumores por la propiedad de la prenda, la actriz mostró la etiqueta de su vestido, lanzando una indirecta sutil hacia su rival

La fuerte chicana de la

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó: cómo sigue su salud

La actriz permanece en recuperación en Estados Unidos luego de enfrentar problemas respiratorios

Eva De Dominici se sometió

De Gastón Edul a Lit Killah: quiénes son todos los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

La próxima edición del evento de boxeo amateur contará con la participación de cuatro figuras argentinas de distintas industrias del entretenimiento, quienes competirán ante rivales de España y América en una jornada con alcance internacional

De Gastón Edul a Lit
DEPORTES
La postura de Pablo Aimar

La postura de Pablo Aimar al ser consultado por la sede de la Finalíssima entre Argentina y España

Nicole Fossa Huergo, la italiana que eligió representar a la Argentina y tendrá su debut en la Billie Jean King Cup

El provocador posteo de uno de los equipos más fuertes de la IndyCar contra la F1 que hizo arder las redes sociales

Preocupación en Boca Juniors: un futbolista sufrió una lesión y será baja para el partido contra San Lorenzo

Horacio Zeballos deslumbró en Indian Wells con un gran punto que dejó sin reacción a Jannik Sinner

TELESHOW
Muni Seligmann reveló que su

Muni Seligmann reveló que su bebé de 10 meses sufrió una fractura de cráneo: “Se cayó del cambiador”

Nicole Neumann contó por qué se fue de su casa materna con solo 17 años: “No volví nunca más”

La fuerte chicana de la China Suárez a Wanda Nara para aclarar que el vestido que usó en su cumpleaños pertenece a ella

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó: cómo sigue su salud

De Gastón Edul a Lit Killah: quiénes son todos los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

INFOBAE AMÉRICA

Trump advirtió que el régimen

Trump advirtió que el régimen de Irán será golpeado “20 veces más fuerte” si bloquea el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz

Lo que revelan los glifos mayas: nombres, fechas y relatos que reescribieron la historia antigua

Irán amenazó con incrementar la carga explosiva de sus misiles y continuar los ataques contra objetivos de Estados Unidos en la región

Donald Trump alertó sobre la posible activación de células clandestinas iraníes en el exterior

Trump y Putin hablaron de Irán y Ucrania en su primera llamada desde que comenzó la guerra en Medio Oriente