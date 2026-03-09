Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

Un video realizado con IA mostró qué participante interpretará a cada personaje (Video: X)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se prepara para un desafío especial que mezcla actuación, humor y un clásico del cine argentino. En la gala del domingo, los participantes deberán recrear escenas de Cien veces no debo, una de las comedias más recordadas del cine nacional, estrenada en 1985. La consigna no es menor: el resultado de la interpretación definirá el presupuesto semanal para la compra de alimentos dentro de la casa.

El desafío propone que los jugadores se transformen en los personajes del film y representen en vivo una de sus escenas más emblemáticas. La propuesta, además de poner a prueba la creatividad y la capacidad actoral de los participantes, también busca conectar al público con un clásico que marcó a varias generaciones. La película, escrita y dirigida por Alejandro Doria, está basada en la obra teatral del dramaturgo Ricardo Talesnik y cuenta la historia de una familia de clase media cuya rutina se ve alterada cuando descubren que su hija Lydia, de apenas 18 años, está embarazada. A partir de ese momento, los padres intentan encontrar una solución antes de que la noticia se haga pública, lo que desencadena una serie de situaciones absurdas y diálogos memorables.

En el film original, el elenco estaba conformado por grandes figuras del cine argentino como Norma Aleandro, Luis Brandoni, Andrea del Boca, Federico Luppi y Darío Grandinetti. La comedia no solo tuvo un fuerte impacto en el público, sino que también fue reconocida en su momento con el Premio Argentores a la mejor comedia del cine nacional. Dentro de la casa más famosa del país, los participantes ya comenzaron a prepararse para ponerse en la piel de esos personajes icónicos. A través de un video realizado con IA y publicado por @ElLauchaOkey, se vio cómo se distribuirán los roles, generando expectativa entre los fanáticos del programa.

Una de las primeras en aparecer caracterizada fue Cinzia, quien asumirá el rol de narradora dentro de la adaptación que presentarán los jugadores. Desde el sillón principal del set recreado para el desafío, la participante será la encargada de guiar al público a lo largo de la historia. En el rol central de la trama estará Lolo Poggio, quien interpretará a Lidia, el personaje principal que en la película original fue encarnado por Andrea del Boca (ahora, directora de la escena).

Por su parte, Daniela de Lucía se pondrá en la piel de Carmen, el personaje que interpretó Norma Aleandro en el film, una de las figuras adultas que intenta contener el conflicto familiar que se desata a partir del embarazo de la joven protagonista. En tanto, Eduardo Carreras asumirá el rol de Julio, el personaje que en la película estuvo a cargo de Luis Brandoni, uno de los pilares de la dinámica familiar que atraviesa la historia.

El reparto lo completan Juanicar, quien interpretará a Jorge, el papel que originalmente realizó Darío Grandinetti, y Carmina, que encarnará a Elvira, personaje interpretado por Verónica Llinás. Además, Nazareno se pondrá en la piel de Millán, rol que en la película estuvo a cargo de Federico Luppi, mientras que Nico interpretará a Paco, el personaje que en el film fue interpretado por Oscar Ferrigno, completando así el elenco principal del desafío semanal dentro de la casa.

El objetivo de la prueba no es solamente recrear la escena, sino convencer al público con la interpretación. El resultado tendrá consecuencias directas en la convivencia dentro de la casa. Si los participantes logran una actuación convincente, conservarán el presupuesto completo para la compra de alimentos. Pero si no alcanzan el nivel esperado, deberán enfrentar una semana con apenas el 50% del dinero destinado a la comida para todos los participantes de GH.