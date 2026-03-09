Teleshow

Juanita Tinelli y Tomás Mazza terminaron su corto romance: “Es así la vida”

El streamer confirmó el fin de la relación con la modelo. “No estoy triste, son cosas que pasan”, afirmó

Tomás Mazza rompió el silencio

La ruptura sentimental de Juanita Tinelli y Tomás Mazza sorprendió al mundo del espectáculo argentino a principios de marzo. Luego de poco más de un mes juntos, los jóvenes dejaron de seguirse en redes sociales y dieron por terminado su vínculo. La confirmación llegó por parte de Mazza, quien evitó precisar los motivos de la decisión.

La separación de la pareja ocurrió después de que la modelo lo eliminara de sus redes sociales. Aunque no hubo un motivo concreto explicado públicamente, el joven influencer aclaró que no fue él quien tomó la iniciativa, lo que abre diversos interrogantes sobre las verdaderas razones del distanciamiento.

Las palabras de Tomás Mazza tras la separación

Juanita Tinelli y Tomás apostaron
Juanita Tinelli y Tomás apostaron a una relación

Tomás Mazza solo hizo declaraciones breves. Al aire de Puro Show (El Trece) el streamer confirmó que la determinación de terminar la relación no partió de su lado. “No va más. Lo que sí te puedo decir es que como en todas las relaciones humanas, a veces las cosas se dan y otras no”, expresó Mazza. El joven optó por no dar detalles y se mostró sereno ante el desenlace.

En otro fragmento de sus palabras, Mazza agregó: “No sabría decirte qué pasó, es así la vida. Las personas que llegan a tu vida siempre te enseñan algo y ella me enseñó mucho”. Además, señaló que el distanciamiento virtual no fue iniciativa suya: “Yo jamás dejo de seguir a nadie. A mí me eliminaron”.

¿Hay chances de reconciliación?

Consultado sobre una posible vuelta de la relación con Juanita, Tomás Mazza no descartó esa opción. Si bien la puerta no quedó cerrada, recalcó las dificultades actuales para formar pareja: “De verdad está muy complicado lograr una relación hoy”.

Este contexto evidencia que el influencer los desafíos de las relaciones sentimentales son cada vez mayores y que no siempre es sencillo superar los obstáculos que impone la exposición pública.

El 14 de febrero con
El 14 de febrero con la frase “Buen día solteras”, escribió Juanita Tinelli

Juanita Tinelli publicó en redes el 14 de febrero la frase “Buen día solteras”. El dato cobra dimensión debido a que, hacía solo cinco días, Juanita y Tomás, validaron públicamente su vínculo a través de una transmisión en vivo, con gestos de cercanía y un beso en cámara. La decisión de Tinelli de compartir un mensaje ambiguo justo en el Día de San Valentín, sin mención explícita a Mazza ni referencias cruzadas en plataformas digitales, relevó una estrategia comunicacional que desplazó el centro de gravedad de la historia personal a la esfera pública, y convirtió su cuenta en espacio de interpretación abierta para la industria del entretenimiento.

Tomás Mazza, el streamer e
Tomás Mazza, el streamer e influencer cuando compartía con Juanita divertidos momentos juntos

Durante la semana previa al 14 de febrero, Juanita Tinelli y Tomás Mazza habían protagonizado una secuencia mediática que definió el posicionamiento inicial de su vínculo ante audiencia digital y medios de espectáculos. El 8 de febrero, en una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la dupla eludió definir la relación con términos convencionales. “Igual, posta, no somos novios. De verdad”, dijo Tinelli, a lo que Mazza respondió: “No, no. No somos novios. Pero vamos a serlo”. Este intercambio —rematado con un beso— fue replicado masivamente y estableció la pauta: el relato de la relación estaría determinado por gestos y declaraciones tácticas, sin etiquetas formales en el corto plazo.

La reacción de la comunidad digital contribuyó a amplificar la incertidumbre. Usuarios y comentaristas abordaron el mensaje de Juanita Tinelli como gesto ambivalente, en un contexto donde la sincronización con el Día de San Valentín suele implicar señales de estatus sentimental. El propio entorno familiar entró en la conversación: en una aparición previa, Candelaria Tinelli dejó un comentario que abogó por una narrativa autorreferencial y emancipadora para Juanita: “Mi ciela, preocúpate el día en que no hablen, mientras tanto seguí dándoles un poco de show… Nada ni nadie es tan importante, menos aún lo que te digan o piensen de vos”.

