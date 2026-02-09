Juana Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance en vivo y terminaron a los besos: el video

En el canal de Kick del streamer, ambos realizaron un vivo donde contaron cómo se conocieron y se animaron a dar su primer beso frente a una cámara (Video: mazzatomas, Kick)

A pesar de llevar años en la escena, el nombre de Tomás Mazza empezó a circular con fuerza en las últimas horas dentro del mundo del espectáculo y las redes sociales, a partir de una serie de interacciones públicas con Juanita Tinelli que despertaron todo tipo de especulaciones. Comentarios cruzados en TikTok, likes estratégicos en Instagram y, finalmente, una aparición conjunta en un streaming en vivo terminaron de instalar la pregunta: ¿quién es el joven que se convirtió en el centro de atención mediática por su vínculo con la hija de Marcelo Tinelli?

Tomás Mazza tiene 25 años, nació en Buenos Aires y es uno de los referentes más visibles del universo fitness en redes sociales. Su crecimiento fue sostenido y orgánico: empezó a ganar notoriedad a los 21 años, cuando abrió un canal en TikTok dedicado a compartir rutinas de entrenamiento, hábitos saludables y mensajes motivacionales. Con un tono directo, honesto y sin demasiados filtros, logró conectar con una audiencia joven que se identificó rápidamente con su discurso de disciplina y constancia.

Con el paso del tiempo, ese contenido se expandió a otras plataformas. Hoy, Mazza acumula millones de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube, y sumó el streaming como una de sus principales vías de comunicación. En la plataforma Kick, donde realiza transmisiones casi a diario, habla de entrenamiento, vida cotidiana y experiencias personales, en un formato más relajado y cercano, que le permitió fortalecer el vínculo con su comunidad.

Tomás Mazza, influencer y streamer de 25 años, ganó aún más popularidad tras su acercamiento con Juanita Tinelli

Su popularidad dio un salto clave gracias a su participación en eventos de boxeo amateur entre influencers, como Párense de Manos y La Velada del Año, donde mostró no solo su preparación física sino también una faceta competitiva que amplió su alcance más allá del nicho fitness. Esa exposición lo consolidó como una figura del ecosistema digital, capaz de moverse entre el deporte, el entretenimiento y el streaming.

En ese contexto de crecimiento sostenido fue que comenzaron a aparecer los primeros indicios de su cercanía con Juanita Tinelli. Todo empezó de manera sutil, con intercambios públicos en redes sociales que no pasaron desapercibidos para los usuarios. En TikTok, un comentario de Mazza —“Hola mi amor. Qué linda estás”— recibió una respuesta inmediata de Juanita: “Hola, mi vida”. El ida y vuelta se viralizó y encendió las alertas de los seguidores más atentos.

Lejos de frenarse, las interacciones continuaron. Likes cruzados, respuestas sugestivas y mensajes con tono de complicidad alimentaron los rumores durante semanas.

La escena que terminó de instalar el tema ocurrió el domingo 8 de febrero, durante una transmisión en vivo en el canal de Kick de Tomás Mazza. Juanita apareció en el stream, se sentó junto a él y ambos se mostraron distendidos, entre risas, gestos de cercanía y anécdotas compartidas.

El beso en directo de Tomás Mazza y Juanita Tinelli se viralizó rápidamente y fue replicado por usuarios y medios digitales

Sin embargo, ninguno de los dos hizo esclareció el vínculo. Incluso, ella le dijo: “Igual, posta, no somos novios. De verdad”. Él confirmó la palabra de la modelo: “No, no. No somos novios. Pero vamos a serlo”. “Pasó el tren varias veces”, retrucó ella, aunque el streamer se mantuvo firme en su postura. En medio del vivo, y ante la insistencia del chat, se dieron un beso frente a cámara. El clip se replicó en cuestión de minutos en todas las redes sociales y fue levantado por distintos medios.

Durante esa transmisión, además, hablaron de su primera cita. Mazza contó con humor que, en ese encuentro inicial, pensó que no le gustaba y se sentía inseguro por la diferencia de altura entre ambos. Juanita, por su parte, lo interrumpió entre risas y destacó algunas frases “raras” que él decía, lejos de incomodarla. “Me hacés sentir cómoda”, fue una de las frases que ella dejó durante el intercambio, y que también se viralizó rápidamente.

Más allá de la repercusión del beso en vivo y del entusiasmo de los seguidores, lo cierto es que ni Juanita Tinelli ni Tomás Mazza prefieren ponerle etiquetas a su vínculo Los hechos concretos se limitan a lo que ambos mostraron: interacciones públicas, una aparición conjunta en streaming y gestos de afecto frente a cámara. Todo lo demás queda en el terreno de las interpretaciones y las lecturas del público.