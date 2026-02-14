El enigmático posteo de Juanita Tinelli que abre un interrogante sobre su romance con Tomás Mazza: “Buen día solteras”

"Buen día solteras", la frase de Juanita Tinelli que generó incertidumbre sobre su incipiente relación con Tomás Mazza

Juanita Tinelli compartió en sus redes sociales una imagen frente al espejo, donde aparece con un bikini verde claro con bordes blancos y una gorra negra con el número “2” bordado. La fotografía, publicada el 14 de febrero, muestra a Juanita sosteniendo su teléfono naranja y mirando a la cámara, aunque parte de su rostro queda oculta por la visera. El mensaje en la parte inferior de la imagen, escrito en verde, decía: “Buen día solteras”. Esta publicación, en coincidencia con el Día de San Valentín, generó incertidumbre entre sus seguidores, ya que se dio pocos días después de la confirmación pública de su vínculo con Tomás Mazza.

El posteo adquirió relevancia no solo por el contexto temporal, sino también por la reacción de la comunidad digital. Usuarios y comentaristas se hicieron eco del mensaje, interpretándolo como un gesto ambiguo. La coincidencia con la fecha tradicionalmente asociada a parejas y la cercanía al anuncio de la relación de ambos contribuyeron a avivar el interés y las especulaciones sobre el estado actual de la pareja.

Ayer, Juanita Tinelli subió fotos en la piscina de su casa con un clima melancólico

En el día de ayer, Juanita usó sus redes para mostrarse en la pileta de su casa, en bikini al atardecer, y sólo escribió “Lelu”, para recibir una primera respuesta de su hermana Candelaria que decía: “Mi ciela preocúpate el día en que no hablen, mientras tanto segui dándoles un poco de show 💅🏽 nadie entendió el juego de la vida. Nada ni nadie es tan importante, menos aún lo que te digan o piensen de vos. Hace siempre lo que tengas ganas. Todo pasa muy rápido. Sonreí y disfruta. Para eso estamos. Te amo ❤️💘❤️"

Por su parte, el último posteo de Tomás Mazza tampoco hizo referencia al Día de San Valentín ni incluyó alusiones sentimentales. Su publicación, realizada la noche anterior, mostró un plato con carne, cebolla, zanahoria rallada y huevo duro, acompañado por la frase “SÚPER FOCUS” escrita en mayúsculas. El contenido reforzó su perfil de referente del mundo fitness y resultó ajeno al contexto con Tinelli.

El último posteo de Tomás Mazza es un plato de comida. Nada de San Valentín por ahora

La ausencia de menciones cruzadas entre ambos en redes sociales fue notoria en esas jornadas. Este silencio resultó llamativo, ya que, apenas cinco días antes, Tinelli y Mazza habían aparecido juntos ante su audiencia y compartieron gestos de cercanía. En esa ocasión, difundida el 8 de febrero a través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick, ambos participaron distendidos, intercambiando risas, anécdotas y bromas.

Durante la transmisión, la pareja optó por mantener la indefinición sobre el tipo de vínculo que los une. Juanita Tinelli manifestó: “Igual, posta, no somos novios. De verdad”. A lo que Mazza replicó: “No, no. No somos novios. Pero vamos a serlo”. El diálogo, que finalizó con un beso en cámara, se viralizó y fue replicado por medios de espectáculos, incrementando el seguimiento sobre la relación.

Además del beso y las frases características, los protagonistas compartieron detalles sobre su primer encuentro. Mazza relató, con humor, su inseguridad inicial y la diferencia de altura entre ambos, mientras Tinelli expresó: “Me hacés sentir cómoda”. Sin embargo, en ningún momento definieron su relación con etiquetas precisas y prefirieron dejar en claro la naturaleza abierta del vínculo.

Hace cinco días, Juana y Tomás hablaron de su relación y terminaron en vivo a los besos

El desarrollo público de la relación entre Tinelli y Mazza quedó así marcado por gestos, declaraciones y una secuencia de imágenes que invitaron a seguidores y observadores a sacar sus propias conclusiones. La falta de referencias mutuas en fechas señaladas como el Día de San Valentín, combinada con demostraciones de afecto recientes, contribuyó a conformar un arco de especulaciones en torno al estado actual de su vínculo.

Por el momento, la información disponible se reduce a lo que ambos eligieron mostrar en sus publicaciones. El resto permanece sujeto a la interpretación y la lectura de quienes siguen atentos cada movimiento de Juanita Tinelli y Tomás Mazza.