Teleshow

Iliana Calabró abrió su corazón sobre el nacimiento prematuro de su nieto: “Iba a ser difícil”

En su paso por Almorzando con Juana, la actriz recordó cómo vivió la llegada anticipada del pequeño Bento, fruto de la relación de su hijo Nicolás y su nieta Bárbara

En su flamante rol de abuela, Iliana Calabró contó cómo fue la llegada al mundo de su nieto en Brasil

Iliana Calabró atraviesa una de las etapas más movilizadoras y felices de su vida: el estreno del rol de abuela. A finales del año pasado, la actriz sumó un nuevo integrante a su círculo de afectos con la llegada de Bento, el primer bebé de su hijo Nicolás y su nuera Bárbara. La noticia, esperada y celebrada por toda la familia, vino acompañada de una montaña rusa de emociones, desafíos y aprendizajes que Iliana no dudó en compartir públicamente, fiel a su costumbre de abrir las puertas de su intimidad para sus seguidores.

El nacimiento de Bento estuvo lejos de ser sencillo y trajo consigo momentos de incertidumbre y preocupación. “Nació de 33 semanas. Ella estaba internada y con miedo porque le había costado mucho quedar. Fue un embarazo complicado, ella tenía unos problemas de salud y sabíamos que iba a ser difícil”, relató Iliana este domingo en su visita a Almorzando con Juana (El Trece). La actriz detalló que el bebé llegó al mundo por cesárea, luego de que los médicos advirtieran que había bajado de peso, un dato que encendió las alarmas de toda la familia.

Sin embargo, apenas superados los primeros días, la alegría copó el escenario. “Empezó a crecer, ahora ya pesa cinco kilos y tiene dos meses y medio. Es un buda”, contó con una sonrisa, dejando en claro que el pequeño logró salir adelante y convertirse en el centro de atención familiar.

La actriz junto a su
La actriz junto a su hijo, Nicolás, padre de su primer nieto

No bien recibió la noticia de que su nieto estaba en camino, Iliana armó las valijas y viajó a Brasil para acompañar a Nicolás y Bárbara en este momento irrepetible. La flamante abuela se instaló en Trancoso, el paradisíaco destino donde vive la joven pareja, y se puso a disposición para todo lo que hiciera falta. “Yo estaba acompañando también porque su mamá quedó resentida con unos temas de la cesárea”, explicó, dejando en claro que el apoyo no fue solo para el bebé, sino también para la recuperación de su nuera.

La vida profesional de Iliana tampoco se detuvo. Mientras se encontraba en Brasil, recibió el llamado para trabajar en la obra Viuda e hijas. “Yo les dije que quería hacer otra escapadita para verlos y (Carlos) Rottenberg me dijo que se podían amoldar a las fechas”, relató, feliz de poder compatibilizar su agenda artística con los tiempos de su familia. “Este año cumplo 60 y quiero hacer una fiesta también”, adelantó, dejando ver que la energía y las ganas de celebrar están más vivas que nunca.

En enero pasado, Iliana Calabró
En enero pasado, Iliana Calabró publicó la primera imagen de su nieto Bento

La actriz también compartió que la propuesta de sumarse a la obra llegó antes del nacimiento de Bento, pero que en ese entonces debió priorizar el momento familiar. “Me había llamado Peluca para incorporarme con Jimena desde el principio, pero ahí estaba complicada. Ese momento era único en la vida, mi nieto todavía no había nacido. Después se dio”, recordó, subrayando la importancia que le da a la familia por sobre cualquier proyecto laboral.

El nacimiento de Bento no solo llenó de felicidad a la familia Calabró, sino que también marcó un antes y un después en su dinámica cotidiana. En enero pasado, mientras permanecía instalada en Trancoso, Iliana celebró el primer mes de vida del pequeño con una foto inédita que compartió en sus redes sociales. En la imagen, el bebé aparece recostado sobre una manta blanca con dibujos de colores, vestido con un enterito amarillo y completamente relajado. En la parte superior de la foto, se lee el texto “Mis días en” junto a la bandera de Brasil, dejando en claro que el pequeño ya suma kilómetros en su pasaporte familiar.

Entre viajes, familia, proyectos teatrales y la llegada de Bento, la vida de Iliana Calabró atraviesa un momento de plenitud. El nacimiento prematuro de su nieto la llenó de aprendizajes, pero también de una felicidad difícil de poner en palabras. Y, como siempre, eligió compartir cada paso con su público, mostrando que la familia y el amor siempre pueden más.

