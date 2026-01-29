Desde sus vacaciones en Brasil, Iliana Calabró compartió la primera foto de su nieto Bento

Iliana Calabró publicó la primera imagen de su nieto Bento

Iliana Calabró celebró la llegada de su primer nieto, Bento, compartiendo una imagen inédita en sus redes sociales a más de un mes de su nacimiento. En la fotografía, el bebé aparece con una pieza amarilla, con las piernas y los pies relajados sobre una manta blanca adornada con figuras en tonos azul, amarillo y rojo. En la parte superior, se distingue un recuadro con la frase “Mis días en” y la bandera de Brasil.

El nacimiento de Bento marcó un cambio en la dinámica de la familia Calabró, desatando una ola de felicidad tanto en el entorno íntimo como en el público. La actriz describió este momento como “un sueño hecho realidad” y uno de los hitos más significativos en su vida personal.

Iliana Calabró mostró la paradisíaca playa de Trancoso, donde está junto a su hijo, su nuera y su recién nacido nieto Bento, con un mensaje "hoy avó (abuela) descansa"

Pero no todo en la vida de la flamante abuela es cambiar pañales y dormir al bebé. También aprovechó para conocer la paradisíaca playa de Trancoso, donde vive su hijo Nicolás junto a su nuera, Bárbara (brasileña) y ahora el pequeño Bento. Así, en sus historias publicó un video de la playa donde transita su enero, en la que se ven palmeras, hamacas y reposeras junto al mar, con la frase “hoy avó descansa”. “Avó”, en portugués, significa abuela.

La decisión de Calabró de viajar a Brasil fue determinante. Eligió poner en pausa su carrera teatral, renunciando a una temporada de verano sobre en los escenarios, para acompañar a su hijo y a su nuera después del nacimiento del bebé en el mismo pueblo de Trancoso, al sur del estado de Bahía. La actriz valoró este reencuentro como una de las etapas más felices de su vida, enfatizando la importancia de la familia tras más de dos años sin ver a su hijo en persona.

Iliana Calabró está en Trancoso, Bahia, junto a su hijo, su nuera y su nieto, que viven allí

Durante su estancia en Trancoso, Iliana Calabró compartió escenas cotidianas con sus seguidores, como la preparación del almuerzo para Nicolás y la merienda con el tradicional “cafezinho com meu hijo”. Reveló que su presencia y apoyo incondicional representan un acto de cercanía fundamental tras el tiempo sin verse. Acompañada por su pareja Luis, quien la animó a hacer el viaje, fortaleció aún más los lazos familiares: “Vos tenés que ir, vos tenés que estar”, le expresó.

El traslado definitivo de Nicolás Rossi y Bárbara a Brasil ocurrió en 2020, después de regresar de Italia y ante dificultades laborales en Argentina durante la pandemia. Instalados en Trancoso, la pareja encontró estabilidad trabajando en el sector turístico, consolidando su hogar lejos del país de origen del joven.

En las primeras semanas, el embarazo de Bárbara se manejó con reserva, ya que los médicos describieron un embarazo de riesgo. Solo después de estabilizarse la salud de la madre y el bebé, la familia decidió informar al círculo más amplio y, el 28 de octubre, comunicó públicamente la espera de Bento.

El encuentro de Iliana Calabró y su hijo en Brasil (Instagram)

La noticia provocó una reacción emotiva en el entorno familiar. Coca, madre de Iliana, celebró la llegada de su primer bisnieto, mientras que Marina Calabró, hermana de Iliana, expresó su entusiasmo como tía abuela, acompañando a la familia con muestras de apoyo y alegría.

Nicolás Rossi, hijo de Iliana Calabró y Fabián Rossi, permanece en Brasil junto a su esposa brasileña y su hijo, luego de superar desafíos iniciales como migrante y consolidarse en el ámbito laboral turístico. La relación de Iliana con sus hijos, que también incluyen a Stéfano, se muestra sólida, reflejándose en los mensajes y fotografías que la actriz suele compartir en redes sociales. En julio de 2023, le dedicó a Nicolás un emotivo mensaje: “Hace 30 años llegaste a este mundo a iluminar nuestras vidas. Gracias Nico por tanto amor. Te amo”.

Por el momento, los planes de Calabró son permanecer al menos un par de semanas más con su hijo, su nuera y su pequeño nieto, quien lleva un nombre típicamente brasileño.

El nacimiento de Bento inaugura una etapa de nuevas expectativas y fortalece el afecto en la familia Calabró, con la mirada puesta en el futuro y en el valor de los lazos familiares renovados.