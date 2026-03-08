Teleshow

El look de “hada” de Juana Viale con el que brilló en su programa entre sedas y bordados

La conductora eligió un diseño artesanal de Gabriel Lange para su regreso a la mesa de El Trece y deslumbró con detalles de alta costura en una jornada especial

Para su segunda emisión desde Buenos Aires, Juana Viale volvió a apostar por un diseño exclusivo de Gabriel Lage (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a adueñarse de la escena dominical y no dejó dudas: el regreso de Almorzando con Juana a la pantalla de El Trece llegó con toda su impronta. Después de una reaparición celebrada el domingo pasado, la conductora se lució nuevamente este fin de semana al frente del histórico ciclo, combinando su carisma, su estilo único y el toque fashionista que ya es marca registrada en cada emisión. Entre saludos, humor y guiños a la audiencia, Juana demostró que está más vigente que nunca y que la mesa más famosa del país sigue teniendo su sello propio.

“Hola, hola, hola. ¿Cómo están en sus casas? Feliz domingo para todos. Tuvimos que ver la Fórmula 1. Muy madrugadores, pero bueno, acá estamos”, saludó Juana al abrir el programa, dejando en claro, como siempre, que el vivo es su lugar en el mundo. Con su estilo espontáneo, no dejó pasar el contexto: “Segundo domingo de esta temporada para arrancar con todo. Les quiero contar que hoy se conmemora el día de la mujer, así que a las que les gusta que les digan feliz día, feliz día. A las que no, hagan de cuenta como si nada, es otro día más. Pero bueno, hoy es el día de la mujer, se conmemora y a mí me encanta que me digan feliz día”.

La ocasión ameritaba un look especial y Juana no defraudó: “Miren este vestidazo, divino, hermoso. Es un vestido en tono lila pastel realizado artesanalmente en seda con plisados soleil que genera un efecto como si tuviese alitas de hada, de mariposa. Y está todo bordado como si fuese una joya aquí. Y es del señor Gabriel Lange de alta costura. Vamos a empezar a incorporar nuevos. Es una pieza divina. Muy bonita”, detalló, girando para que las cámaras captaran cada ángulo. El diseño, una verdadera joya confeccionada en seda y con detalles de plisado, sumó elogios tanto en el piso como en redes sociales.

El look completo de Juana
El look completo de Juana Viale para su segundo programa en Buenos Aires (StoryLab)

El look se completó con la firma de sus colaboradores habituales. “Me peinó Juan Fojo, por supuesto y me maquilló Cris Sepúlveda. Muy lindo. Con gris y lila en composée”, explicó Juana, agradeciendo a su equipo y mostrando una vez más la importancia que le da al trabajo artesanal y a la moda nacional. El peinado, con el sello de Fojo, sumó movimiento y frescura, mientras que el maquillaje, a cargo de Sepúlveda, jugó con tonos lilas y grises para lograr un resultado armónico con el vestido.

Este despliegue de estilo no fue casualidad: para la vuelta a la televisión, Juana ya había apostado fuerte desde el vestuario. El domingo anterior, su regreso estuvo signado por un diseño de Gino Bogani, uno de los nombres más relevantes de la alta costura argentina. “Pero miren esta belleza que tengo sobre mi piel. Es un conjunto de guipur y pantalón de crepe satén. Miren qué belleza, con gran cuello destacando este escote maravilloso, una abertura en diagonal, que cierra con pequeños botones de porcelana“, describió la propia Juana frente a cámara, mientras recorría con las manos cada detalle del conjunto. “Todo realizado completa y absolutamente a mano. Esta es una obra del gran Bogani. ¡Bravo!”, celebró, agradeciendo al diseñador y poniendo en valor el trabajo artesanal que distingue a cada una de sus apuestas.

El maquillaje que acompañó el
El maquillaje que acompañó el estilismo de Juana Viale durante su programa (StoryLab)

El resto del look también estuvo pensado al detalle: el peinado, nuevamente a cargo de Juan Fojo, sumó unos torniquetes modernos que enmarcaron el rostro de la conductora, y el maquillaje, realizado por Cris Sepúlveda, aportó frescura y luminosidad después del descanso estival. Juana, siempre auténtica, bromeó con su equipo: “Mi equipo maravilloso poniéndose a tono con la cara que estaba media destrozada de las vacaciones, como todo. La carita, nena, ¿quién te hizo la carita?”, lanzó divertida, dejando ver la complicidad que hay detrás de cámara y el clima relajado que se vive antes de cada programa.

Así, entre guiños a la audiencia, homenajes al Día de la Mujer y apuestas de moda que ya son marca registrada, Juana consolidó un regreso a la televisión donde el carisma, el humor y el estilo son protagonistas. Cada domingo, la mesa se reinventa y Juana demuestra que puede combinar actualidad, tendencia y cercanía en un solo programa. Todo indica que la temporada recién empieza y que, como siempre, la conductora tiene mucho más para mostrar.

