Delfina Chaves reconciliada con Martjin Lakemeier: el video de su partida juntos rumbo a Amsterdam

Los actores fueron captados en un aeropuerto a punto de tomar un vuelo hacia la capital neerlandesa (Video: Instagram)

La relación entre Delfina Chaves y el actor neerlandés Martijn Lakemeier volvió a ocupar el centro de la escena luego de que ambos fueran vistos juntos en el aeropuerto emprendiendo un viaje rumbo a Amsterdam. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran a la pareja caminando entre los pasillos de la terminal con equipaje de mano, en lo que muchos interpretaron como un nuevo capítulo en su historia de amor tras la reciente reconciliación.

El video fue compartido por el periodista Fede Flowers, quien publicó el material en su cuenta de Instagram acompañado por una información que rápidamente generó repercusión. “Exclusivo: viaje de reconciliación. Delfina Chaves rumbo a Ámsterdam junto a su novio y actor Martijn Lakemeier, recientemente reconciliados”, escribió junto a las imágenes captadas dentro del aeropuerto. En la secuencia se puede ver a la actriz caminando junto al intérprete europeo mientras avanzan entre otros pasajeros. Lakemeier aparece con una mochila y ropa cómoda de viaje, mientras que Chaves lo acompaña con un look relajado, propio de un traslado de larga distancia. Según detalló Flowers en su publicación, la pareja habría pasado previamente por el sector de free shop, donde el actor compró una caja de cigarrillos valuada en 54 dólares.

El viaje de Delfina Chaves y el actor neerlandés causó revuelo en redes sociales y alimentó rumores sobre su renovado vínculo amoroso

Las imágenes despertaron rápidamente comentarios entre los seguidores del periodista y de la actriz, quienes interpretaron el viaje como una confirmación más del buen momento que atraviesa la relación. Algunos usuarios incluso recordaron que el vínculo entre ambos había tenido idas y vueltas en los últimos meses, principalmente por cuestiones laborales y por la distancia geográfica entre Argentina y Europa.

La historia entre Chaves y Lakemeier comenzó durante el rodaje de la serie internacional Máxima, producción en la que interpretan a la reina Máxima Zorreguieta y al rey Willem‑Alexander. La química entre ambos actores trascendió la pantalla y pronto comenzaron los rumores sobre un romance que más tarde fue confirmado por ellos mismos en distintas entrevistas.

Durante el período de grabación de la serie, los actores compartieron largas temporadas en los Países Bajos, donde el vínculo fue creciendo de manera natural. Sin embargo, con el paso del tiempo y el final del rodaje, las agendas profesionales y la distancia comenzaron a complicar la relación. Chaves decidió regresar a la Argentina para continuar con sus proyectos, mientras que Lakemeier permaneció en Europa.

La relación entre Delfina Chaves y Martijn Lakemeier nació durante el rodaje de la serie internacional Máxima en los Países Bajos (HBO MAX)

Tras varios meses de especulaciones, el reencuentro entre ambos quedó en evidencia recientemente durante el cumpleaños número 30 de la actriz, celebrado en Buenos Aires. En esa ocasión, el actor neerlandés apareció por sorpresa en la fiesta organizada por la actriz junto a familiares y amigos, generando un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El gesto sorprendió incluso a la propia Chaves, quien no esperaba verlo en la celebración. La aparición del actor, disfrazado con una peluca rubia y anteojos llamativos mientras acercaba la torta de cumpleaños, provocó una reacción inmediata de la actriz, que se mostró visiblemente emocionada.

Desde entonces, la pareja volvió a mostrarse cercana y el viaje a Ámsterdam parece consolidar esta nueva etapa. Para Chaves, además, el regreso a Europa tiene un significado especial, ya que allí se desarrolló buena parte de la producción de Máxima, la serie que marcó un punto importante en su carrera internacional. El proyecto, centrado en la historia de la reina argentina de los Países Bajos, generó gran repercusión tanto en Europa como en América Latina. En ese contexto, la actriz argentina tuvo la oportunidad de instalarse durante un tiempo en el continente europeo, lo que también favoreció el desarrollo de su relación con Lakemeier. Mientras tanto, la segunda temporada de la serie se encuentra en plena expectativa de estreno, lo que vuelve a colocar a ambos actores en el radar de la prensa internacional.