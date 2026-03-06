La reacción de la mamá de Ian Lucas al conflicto con Evangelina Anderson

Ian Lucas confesó en MasterChef su secreto para conquistar Wanda quedó sorprendida

El viernes, el escándalo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson alcanzó un punto de máxima tensión mediática tras la filtración de fotos privadas y el contundente descargo que Ian compartió en sus redes sociales. En ese mensaje, él confirmó la existencia de un romance, se mostró herido por las reiteradas negativas públicas de Anderson y remarcó: “los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que viví fue real”.

Horas después, y en pleno revuelo, la madre de Ian Lucas, Eliana, eligió acompañarlo públicamente con un gesto de respaldo incondicional. Desde su cuenta de Instagram, compartió una imagen abrazada a su hijo y le dedicó: “Orgullosa de vos mi amor”, junto a un corazón. La foto fue tomada el día en que Ian Lucas llenó el estadio de Vélez Sarsfield para cantar sus canciones, un logro profesional destacado en medio del vendaval mediático.

El mensaje, breve pero elocuente, llegó en un momento clave, marcando la contención y el apoyo familiar en medio de la exposición, el desgaste emocional y las repercusiones del escándalo. Así, Eliana dejó en claro que, más allá del ruido mediático, el orgullo y la confianza en Ian permanecen intactos.

Eliana abraza a su hijo Ian Lucas en el escenario de un estadio, mostrando su apoyo y orgullo mutuo después de rumores de un conflicto reciente.

“Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”, comenzó diciendo Lucas de cara a sus casi seis millones de seguidores.

Con un texto en letras blancas sobre un fondo negro, Ian se refirió a su edad, 26 años, la cual muchas veces fue objeto de polémica en su supuesta relación con Anderson. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo”.

Acto seguido, el joven detalló que durante muchos meses eligió no hablar a pesar de las críticas que recibía y los malos tratos hacia él: “Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente lastima ver como esa persona los denigra y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar como me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”.

El descargo de Ian Lucas en medio de los rumores de rumores de romance con Evangelina Anderson (Instagram)

El influencer también lanzó una indirecta hacia las pasadas declaraciones de Evangelina en la que la participante comentaba que sus románticas idas y vueltas en redes sociales y en el programa eran solo marketing. “Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”, afirmó.

Para cerrar, Lucas habló sobre el final de la relación y explicó cómo afronta este momento: “Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad. Gracias a quienes me acompañan siempre y entienden que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto”.