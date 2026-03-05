Marcelo Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”

El Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer

Paso a paso, etapa a etapa, él se muestra siempre optimista. A días de terminar su sexta etapa del tratamiento contra el cáncer, Marcelo Teto Medina abrió la puerta de su intimidad y relató ante sus miles de seguidores cómo avanza su tratamiento. En ese marco, el conductor reflexionó sobre los aspectos trascendentales de la vida y alentó a sus fanáticos a expresar sus luchas internas.

“El jueves que viene termino mi sexta etapa de quimio y ahí viene la etapa de los estudios y todo. Pero hoy pensaba y quería transmitirles lo que tiene que ver con estas cosas que nos pasan en la vida, que las tomamos como desgracias o como grandes problemas que nos desenfocan, que no sabemos qué hacer”, comenzó diciendo el conductor de cara a sus miles de seguidores, para dar detalles de su tratamiento contra el cáncer de colon con metástasis en el hígado.

Luego, la figura de la televisión relato cómo afronta esta situación en su vida diaria: “Con el tiempo, cuando uno va viviendo esas cosas, se va dando cuenta que son situaciones que nos pasan para generar transformaciones en nosotros mismos. Muchas veces hemos transitado situaciones injustas, dolores, angustias, en este caso esta enfermedad. Y todo esto también tiene un lado positivo. Genera en nosotros una gran transformación. Hay una frase que dice: “Lo que no te mata, te fortalece”. Te empieza a dar una gran razón para que vos de alguna manera pases tu día a día. Yo todos los días me levanto y gracias a Dios no estoy mal, pero sé que por ahí algún día me siento mal. Suele pasar a veces, pero son desafíos, no es lo que te pasa, sino qué hacés con lo que te pasa”.

El Teto Medina alentó a sus seguidores a contar cómo superaron el cancer

De esta manera, Medina transmitió tranquilidad a sus seres más cercanos y trató de quitarle dramatismo a la enfermedad: “Esto me lo he tomado como una gran aventura, como que la voy a pasar, que voy a estar bien, porque me di cuenta que tiene muy mala prensa el cáncer. La gente te mira y: “Uh, mirá”. Esto llegó a mi vida para que yo haga una gran transformación. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, es muy importante qué hacemos con lo que nos pasa. Y yo hoy por hoy lo que quiero es tomarlo como un gran desafío, como algo que me tocó, que lo tengo que transitar, pero de muy linda manera, porque voy a poder transitarlo. Ese desafío me dice que tengo un montón de cosas por delante, pero tengo que estar bien. Para estar bien tengo que hacerle caso a los médicos, tengo que hacer las cosas bien, pero para adelante, mirando para adelante”.

Respecto a uno de los grandes cambios en su forma de pensar, Teto destacó que eligió no centrarse en la angustia, ni tampoco victimizarse por la enfermedad, en vez de eso pensó en cómo conectarse con otras personas que hayan superado el cáncer: “Ya está, los dolores, las angustias, eso también enferma. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar para adelante, creer y saber que vamos a poder. Y se puede. Y se transforma esto que uno lo toma como al principio, como un gran dolor, una desgracia, “¿por qué a mí?, ¿por qué me tocó?”, como un gran desafío de vida. Decís: “Mirá, me tocó transitar esto, voy a poder”. Y ahí te empezás a conectar con los que pudieron, porque generalmente nos conectamos con lo que no, con lo que es amable, con lo pobre, con lo triste, con lo angustiante, ¿no? Empiecen a buscar y van a ver cantidad de gente que se ha recuperado y ha estado bien. Conectarse con lo positivo, con lo bueno, eso es maravilloso y se puede”.

El mensaje inspirador de Teto Medina a días de terminar su sexta quimio

Por último, el comunicador se mostró más fuerte que nunca y decidido a salir adelante: “Si estás padeciendo alguna enfermedad como esta o lo que te toque, es un desafío. Y si te tocó es porque vas a poder salir. Es así, porque vas a poder salir. Y cuando salgas, vas a poder ayudar a un montón de gente que por ahí no sabe qué hacer, como cuando te lo dicen que lo tenés y no sabes cómo reaccionar. Así que acordate que uno se puede recuperar, puede recuperar todo lo lindo y puede volver a tener esa vida linda que tuvo. Pero lo fundamental es hacer caso, hacer las cosas bien, que todo se va a poder. Les mando un beso grande y gracias por estar del otro lado. Y quiero decirles que para mí ustedes son muy importantes, pero muy importantes. Desde un like, desde un corazoncito, desde un comentario. No saben lo que empuja esto, no saben lo que empuja. Me levanto pensando en qué les voy a contar hoy y eso es una gran motivación también”.

A principios de año, Teto Medina comunicó a sus seguidores que recibió el diagnóstico de cáncer de colon. El conductor argentino, de sesenta años, eligió su cuenta de Facebook, donde suma más de ciento sesenta mil seguidores, para dar a conocer la noticia. Expresó su agradecimiento a quienes se interesaron por su salud: “¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”.

En ese momento Medina relató que la enfermedad fue detectada meses atrás. Habló de una cirugía que calificó como exitosa, y mencionó que los médicos evaluaron realizar una nueva intervención en el hígado. Mientras tanto, el conductor realiza quimioterapia y controles médicos.