Fabi Cantilo festejó sus 67 años: invitados famosos, el regalo de Fito Páez y el susto que terminó en la guardia

Fabiana Cantilo celebró sus 67 años en una noche que sintetizó el espíritu de toda una vida: rodeada de amigos entrañables, canciones, afecto genuino, momentos de caos y un final inesperado que ya se volvió anécdota. La artista eligió festejar en su casa de Martínez, el espacio que considera “su refugio”, y compartió en redes sociales el delante y detrás de escena de un cumpleaños tan íntimo como legendario, donde lo previsto y lo impensado se mezclaron con la naturalidad de quien lleva décadas haciendo de la autenticidad su sello personal.

Desde el miércoles, Fabiana fue mostrando en sus historias y publicaciones imágenes y fragmentos de la celebración. El living y la terraza —lugares con historia y sin nada puesto al azar— se llenaron de seres queridos: los actores Gastón Pauls y Andrea Rincón; el músico Fena Della Maggiora y Gerard Confalonieri, parte de su círculo íntimo; Mica Riera, quien la interpretó en la biopic de Fito Páez; músicos, coristas y su mamá, Silvina Luro Pueyrredón. También estuvo presente su vecino Charly, a quien Fabi definió con humor como “el paciente que me oye gritar hace 13 años”.

El festejo tuvo la impronta de Cantilo: clima festivo, informalidad y afecto genuino. El momento más cinematográfico llegó cuando, descalza, se subió a la mesa para soplar las 67 velas de dos tortas repletas, con la irreverencia que la caracteriza desde que irrumpió en el rock argentino en los 80. La imagen circuló de inmediato en redes y sintetizó el espíritu de la noche.

Fabi celebró su cumpleaños en la casa que tiene en Martínez

Fabiana junto a Gastón Pauls y Andrea Rincón en su cumpleaños

Cantilo junto a las invitada a su cumpleaños número 67

Como en toda buena historia, hubo un giro inesperado. En medio de la celebración, Fabiana se cortó el pie —tras bajarse de la mesa— y la fiesta debió hacer una pausa: terminó la noche en la guardia médica. Ella misma relató el accidente con su habitual humor y honestidad, restándole dramatismo y sumando la anécdota a su biografía de finales inesperados.

Uno de los momentos más emotivos llegó de la mano de Fito Páez, con quien Fabiana tuvo un romance de seis años durante los 80 y una amistad para toda la vida. El músico le envió un ramo de flores blancas con una dedicatoria especial: “Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños reina de la música”.

En el balance del día, la propia Cantilo reconoció que la celebración tuvo todo lo que la define: afecto, música, caos amable, humor y un final típico de su vida: un cierre en la guardia, pero con el corazón lleno. Así, Fabiana Cantilo celebró sus 67 años con la autenticidad, la intensidad y la honestidad que la consagraron como una de las voces más queridas y genuinas del rock nacional.

La cantante tuvo un accidente doméstico que la hizo ir a la guardia (Video: Tik Tok)

Más temprano, Fito la homenajeó en Instagram con palabras que recorrieron los medios. “Fabi de mi vida: es tan hermosamente emocionante verte atravesar el tiempo. Siempre tan íntegra y sensible. Plena de lágrimas y risas. De lucidez y compasión”, escribió el rosarino en un extenso posteo que acompañó con imágenes de diferentes momentos de su vida.

El músico continuó con su inconfundible estilo visceral: “Brillando, atravesando pantanos insondables y creando espejismos de bosques encantados. Siempre forjando tu obra única y especialísima en el mundo“, elogió a quien fuera su novia, su musa y quien se reconvirtió en amiga para toda la vida.

Fabiana Cantilo compartió en redes sociales el emotivo regalo de cumpleaños que recibió de Fito Páez: un ramo de flores y una sentida dedicatoria escrita a mano.

En otra parte de la dedicatoria, Páez resaltó el valor artístico de Fabiana Cantilo con palabras directas: “Tus canciones, tu voz, tus decisiones como artista y productora. La luz que emana tu ser. Todo eso es una fuerza que nos hace felices a muchos”, y concluyó el saludo con una expresión de gratitud y preferencia: “Te elegimos porque nos haces bien. Feliz cumpleaños, Fabi”. El texto lo firma como “Familia Páez” y su hija Margarita lo ratificó con un mensaje tan sencillo como contundente: “Te amamos Fabi”.