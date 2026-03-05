El conmovedor recuerdo de Caramelito Carrizo para su hermano Martín: “Me emocioné pensando en él”

La foto que eligió Caramelito Carrizo para recordar a su hermano Martín (Instagram)

Durante un móvil en vivo en su programa, Cecilia Caramelito Carrizo escuchó que una chica se presentó como Milena. La conductora escuchó el nombre y, de inmediato, pensó en su sobrina y ahijada, la hija mayor de su hermano Martín Carrizo, fallecido en 2022. El programa siguió, pero la coincidencia se repetiría: en la última salida del móvil, otras dos mujeres fueron entrevistadas y, otra vez, una se llamaba Milena.

Dos Milenas en un mismo día, dos destellos en la rutina televisiva que para Cecilia no pasaron inadvertidos. Porque el nombre Milena es familia, es memoria, es el lazo que la une a Martín. “Me emocioné pensando en él”, contó en un texto que publicó en sus redes y sonó un poco a catarsis pero también a esa fuerza imparable que toman los sentimientos cuando afloran. Porque recién al terminar la jornada, supo que en la Argentina se celebraba el Día del Hermano. “Qué hermoso hermano me tocó”, dejó escrito, como si la casualidad de los nombres hubiera sido una señal, un saludo invisible desde algún lugar donde la ausencia pesa menos.

Martín Carrizo no era solo el músico de A.N.I.M.A.L., el baterista que acompañó a Gustavo Cerati y al Indio Solari en sus carreras solistas. Para Cecilia, fue el hermano cómplice, el amigo de la infancia, el adulto al que sostuvo en los años más difíciles. Desde el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en 2015, la vida de ambos se entrelazó en hospitales, tratamientos y silencios compartidos. “Yo estaba a su servicio”, dijo ella tiempo después, relatando ese modo de amar que pone el cuerpo y la voz aún cuando el dolor es propio.

El texto de Caramelito para su hermano Martín

La última mirada de Martín, según relató su hijo Benjamín, fue para Cecilia. Un gesto mínimo, cargado de los años de complicidad. La muerte de Martín, aquel 11 de enero de 2022, sacudió al mundo del rock argentino y a su familia. Los mensajes de despedida se multiplicaron, pero en la casa de los Carrizo el duelo se tejió en detalles: una canción que suena en la radio, una foto, un nombre escuchado al azar.

En 2024, Cecilia llevó al teatro el unipersonal Solo te lo quería decir como un capítulo más de esa trama. El escenario fue la nueva carta para Martín, el espacio donde la risa y la memoria se mezclaron para convertir el dolor en homenaje. Durante la enfermedad, Cecilia eligió no hablar de su propia tristeza para acompañar a su hermano. El arte le permitió, años después, decir lo que antes calló.

Martín Carrizo junto a sus hijos Milena, Benja y Miranda (Instagram)

Aquel 11 de enero que todavía duele, Cecilia despidió a su hermano en redes con una foto de sus infancias y un texto que resumía el sentir en medio del dolor: “Gracias, queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias”. En la postal, los pequeños Martín y Cecilia miran a cámara sonrientes y tomados de la mano, como lo estuvieron siempre.

La memoria de Martín sigue latiendo en los pequeños gestos, en las coincidencias que aparecen en la calle o en el trabajo. Dos Milenas en el móvil, una Milena en el corazón y Martín siempre ahí. Para Cecilia, esas señales cotidianas son la confirmación de un vínculo que ni la muerte ni el tiempo pueden disolver.