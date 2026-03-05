Teleshow

El cómplice momento de Valentina Cervantes y su hija durante su rutina de baño: “En otra vida seremos cantantes”

La influencer compartió un divertido video junto a su hija menor y sorprendió al interpretar juntas una canción de Rosalía, llamando la atención de sus seguidores y allegados

Guardar

La influencer mostró un tierno momento junto a su hija, mientras cantaban La Perla, de Rosalía (Video: Instagram)

Valentina Cervantes volvió a compartir un momento íntimo y lleno de ternura con sus seguidores. La influencer publicó en sus historias de Instagram un divertido video junto a su hija Olivia, de 7 años, en el que ambas se animaron a cantar juntas un tema de Rosalía mientras se preparaban para bañarse. La escena, que rápidamente generó reacciones entre sus más de tres millones de seguidores, mostró un instante cotidiano en la casa que comparte con el futbolista Enzo Fernández y dejó ver el vínculo cómplice entre madre e hija.

El clip fue grabado en el baño del hogar familiar y muestra a Valentina sosteniendo el celular mientras Olivia aparece a su lado, entusiasmada por participar del improvisado show musical. Las dos interpretan “La Perla”, una de las canciones del último disco de Rosalía, LUX, mientras se ríen y disfrutan del momento. Sobre el video, Cervantes escribió una frase que resume el espíritu de la escena: “Nuestra canción de ducha. En otra vida seremos cantantes”. Con ese comentario, la influencer dejó claro que no se trataba de una performance profesional, sino de un juego espontáneo entre madre e hija.

En las imágenes se ve a Valentina cantando con entusiasmo mientras Olivia la acompaña con gestos y sonrisas. La nena aparece vestida con un pijama a rayas y sosteniendo un pequeño objeto en la mano, mientras intenta seguir el ritmo de la canción junto a su mamá. El ambiente relajado del baño, con las paredes claras y la ducha de fondo, refuerza la sensación de intimidad familiar que transmiten las imágenes.

La interacción entre Valentina Cervantes
La interacción entre Valentina Cervantes y su hermano Francisco, llena de humor, reforzó la conexión auténtica de la influencer con su audiencia

La publicación no solo despertó ternura entre los seguidores, sino que también generó un momento divertido dentro de la propia familia. Horas después de subir el video, la madre de Oli y Benjamín compartió una captura de un mensaje que le envió su hermano Francisco, quien reaccionó con humor a la interpretación musical. En el chat, él le escribió con ironía: “Reno enfermo”, acompañado de un audio en el que remata la broma: “¿Se puede decir que cantás como un reno enfermo?”. Lejos de molestarse, Valentina respondió en el mismo tono y decidió compartir el intercambio con sus seguidores. “Jajajajajajaja sí, ya lo sé. Déjame ser”, le contestó primero entre risas. Luego agregó una frase que terminó de redondear el chiste: “Es ‘La Perla’ versión reno enfermo”. La influencer demostró así que sabe reírse de sí misma y transformar cualquier comentario en una oportunidad para generar cercanía con su audiencia.

El video forma parte de las historias cotidianas que Cervantes suele publicar en redes sociales, donde comparte momentos de su vida familiar, viajes, rutinas y escenas espontáneas con sus hijos. En su perfil de Instagram, donde acumula millones de seguidores, este tipo de contenido suele generar mucha interacción porque muestra una faceta cercana y relajada de su vida lejos de las cámaras.

Las fotos en Mundo Pixar
Las fotos en Mundo Pixar London muestran a Olivia y Benjamín explorando escenarios temáticos y personajes emblemáticos como Buzz Lightyear y Carl Fredricksen

De hecho, días atrás había compartido imágenes de una divertida tarde en familia, cuando visitó Mundo Pixar London junto a sus hijos. Allí, los pequeños interactuaron con escenarios ambientados y figuras de personajes emblemáticos del estudio. Olivia, vestida con falda escocesa y actitud alegre, posó junto a una escultura de Carl Fredricksen, protagonista de “Up”. Benjamín, de dos años, acompañó a su hermana y se detuvo curioso frente a figuras de películas como “Intensamente” y “Toy Story”.

Durante la visita, los hermanos también aprovecharon para explorarar diferentes recreaciones de escenas populares y figuras a tamaño real de Joy (Alegría), Fear (Temor) y Buzz Lightyear. Las fotografías mostraron la admiración de los niños en un ambiente repleto de colores y detalles que llamó la atención de grandes y chicos.

Temas Relacionados

Valentina CervantesOlivia Fernández

Últimas Noticias

La llamativa actitud de Ernestina Pais al regresar al teatro tras protagonizar un accidente de auto

La periodista volvió a escena en la calle Corrientes y enfrentó a la prensa luego de ser señalada como protagonista de un siniestro vial, manteniendo el hermetismo sobre lo ocurrido y negando cualquier responsabilidad

La llamativa actitud de Ernestina

Martín Piroyansky habló con Infobae en Vivo y contó el peculiar motivo por el que abrió un bar de sándwiches de miga

El actor y director decidió abrir un café al lado de su casa en La Paternal y contó en Infobae a la Tarde cómo avanza su proyecto a pocos meses de su inauguración

Martín Piroyansky habló con Infobae

La llamativa foto que subió Martín Migueles y encendió los rumores de casamiento con Wanda Nara

Mientras siguen disfrutando de la ciudad de Milán, la pareja de la conductora le hizo una importante declaración de amor en sus redes sociales

La llamativa foto que subió

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

El ex participante de Gran Hermano compartió un video íntimo en el que revela cómo vive hoy con las marcas que le quedaron en el cuerpo y el proceso emocional detrás de su recuperación diaria

Thiago Medina mostró las cicatrices

Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por las calles de Tokio y comidas exóticas

Entre paisajes urbanos, gastronomía local y moda urbana, la pareja disfruta de la cultura japonesa, mientras mantienen disfrutan de unos días de relax

Las vacaciones de Duki y
DEPORTES
15 pases, asistencia de Paredes

15 pases, asistencia de Paredes con el revés del pie y definición exquisita de Merentiel: el golazo de Boca Juniors ante Lanús

Boca Juniors goleó 3-0 a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos en el Torneo Apertura

El peloteo viral entre David Nalbandian y Diego Schwartzman que enamoró a los amantes del tenis en Indian Wells

Nació en España, es hijo de un argentino y aseguran que está en el radar de Scaloni para la Selección

Los detalles de la primera práctica de Eduardo Coudet como técnico de River Plate: charla motivadora y un mensaje

TELESHOW
La llamativa actitud de Ernestina

La llamativa actitud de Ernestina Pais al regresar al teatro tras protagonizar un accidente de auto

Martín Piroyansky habló con Infobae en Vivo y contó el peculiar motivo por el que abrió un bar de sándwiches de miga

La llamativa foto que subió Martín Migueles y encendió los rumores de casamiento con Wanda Nara

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por las calles de Tokio y comidas exóticas

INFOBAE AMÉRICA

El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea