El cómplice momento de Valentina Cervantes y su hija durante su rutina de baño: “En otra vida seremos cantantes”

La influencer mostró un tierno momento junto a su hija, mientras cantaban La Perla, de Rosalía (Video: Instagram)

Valentina Cervantes volvió a compartir un momento íntimo y lleno de ternura con sus seguidores. La influencer publicó en sus historias de Instagram un divertido video junto a su hija Olivia, de 7 años, en el que ambas se animaron a cantar juntas un tema de Rosalía mientras se preparaban para bañarse. La escena, que rápidamente generó reacciones entre sus más de tres millones de seguidores, mostró un instante cotidiano en la casa que comparte con el futbolista Enzo Fernández y dejó ver el vínculo cómplice entre madre e hija.

El clip fue grabado en el baño del hogar familiar y muestra a Valentina sosteniendo el celular mientras Olivia aparece a su lado, entusiasmada por participar del improvisado show musical. Las dos interpretan “La Perla”, una de las canciones del último disco de Rosalía, LUX, mientras se ríen y disfrutan del momento. Sobre el video, Cervantes escribió una frase que resume el espíritu de la escena: “Nuestra canción de ducha. En otra vida seremos cantantes”. Con ese comentario, la influencer dejó claro que no se trataba de una performance profesional, sino de un juego espontáneo entre madre e hija.

En las imágenes se ve a Valentina cantando con entusiasmo mientras Olivia la acompaña con gestos y sonrisas. La nena aparece vestida con un pijama a rayas y sosteniendo un pequeño objeto en la mano, mientras intenta seguir el ritmo de la canción junto a su mamá. El ambiente relajado del baño, con las paredes claras y la ducha de fondo, refuerza la sensación de intimidad familiar que transmiten las imágenes.

La interacción entre Valentina Cervantes y su hermano Francisco, llena de humor, reforzó la conexión auténtica de la influencer con su audiencia

La publicación no solo despertó ternura entre los seguidores, sino que también generó un momento divertido dentro de la propia familia. Horas después de subir el video, la madre de Oli y Benjamín compartió una captura de un mensaje que le envió su hermano Francisco, quien reaccionó con humor a la interpretación musical. En el chat, él le escribió con ironía: “Reno enfermo”, acompañado de un audio en el que remata la broma: “¿Se puede decir que cantás como un reno enfermo?”. Lejos de molestarse, Valentina respondió en el mismo tono y decidió compartir el intercambio con sus seguidores. “Jajajajajajaja sí, ya lo sé. Déjame ser”, le contestó primero entre risas. Luego agregó una frase que terminó de redondear el chiste: “Es ‘La Perla’ versión reno enfermo”. La influencer demostró así que sabe reírse de sí misma y transformar cualquier comentario en una oportunidad para generar cercanía con su audiencia.

El video forma parte de las historias cotidianas que Cervantes suele publicar en redes sociales, donde comparte momentos de su vida familiar, viajes, rutinas y escenas espontáneas con sus hijos. En su perfil de Instagram, donde acumula millones de seguidores, este tipo de contenido suele generar mucha interacción porque muestra una faceta cercana y relajada de su vida lejos de las cámaras.

Las fotos en Mundo Pixar London muestran a Olivia y Benjamín explorando escenarios temáticos y personajes emblemáticos como Buzz Lightyear y Carl Fredricksen

De hecho, días atrás había compartido imágenes de una divertida tarde en familia, cuando visitó Mundo Pixar London junto a sus hijos. Allí, los pequeños interactuaron con escenarios ambientados y figuras de personajes emblemáticos del estudio. Olivia, vestida con falda escocesa y actitud alegre, posó junto a una escultura de Carl Fredricksen, protagonista de “Up”. Benjamín, de dos años, acompañó a su hermana y se detuvo curioso frente a figuras de películas como “Intensamente” y “Toy Story”.

Durante la visita, los hermanos también aprovecharon para explorarar diferentes recreaciones de escenas populares y figuras a tamaño real de Joy (Alegría), Fear (Temor) y Buzz Lightyear. Las fotografías mostraron la admiración de los niños en un ambiente repleto de colores y detalles que llamó la atención de grandes y chicos.