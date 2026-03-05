Carlos Perciavalle subasta la ropa que usó a lo largo de su carrera: las fotos de las prendas

Carlos Perciavalle, el gran artista uruguayo que a los 84 años subasta la ropa de su vasta carrera

La inminente subasta del vestuario escénico de Carlos Perciavalle concentra la atención de coleccionistas y seguidores del espectáculo en Uruguay y Argentina. El próximo domingo 15 de marzo, a las 18:00, alrededor de 150 lotes integrados por prendas auténticas del repertorio histórico del artista saldrán a remate bajo el martillo de Pablo Otero Muñoz, en un evento mixto que se realizará tanto online como de forma presencial en Montevideo. El propio Perciavalle relató en exclusiva a Teleshow el sentido de esta iniciativa, que une memoria cultural, moda y un legado de siete décadas sobre los escenarios.

Perciavalle contó que subasta su vestuario con la intención de compartir piezas icónicas de su trayectoria y dar a estos objetos la posibilidad de conservar su valor artístico y cultural en nuevos destinos. Estas prendas, muchas confeccionadas artesanalmente por Uma Zorrilla, hermana de China Zorrilla y otras casas internacionales, condensan la evolución del café concert y reflejan momentos centrales de su historia teatral y televisiva.

En total, se subastarán aproximadamente 150 lotes, entre trajes, sacos, zapatos, sombreros y vestuario teatral. El remate, que marca un hito en el patrimonio cultural del Río de la Plata, incluye piezas creadas adquiridas durante giras internacionales en América y Europa.

Tres de los vestuarios que subasta Perciavalle

Las prendas podrán adquirirse mediante la plataforma https://www.remotes.com.uy/participar/remate/6165, o de forma presencial en la inmobiliaria Otero Muñoz, en Bulevar España 2956, Montevideo. Cada lote partirá desde los 33 USD y la subasta estará a cargo del martillero Pablo Otero Muñoz.

Cada pieza, anticiparon, será exhibida y ofertada bajo criterios claros, sin restricciones más allá del registro correspondiente en la plataforma digital o presencialmente en la inmobiliaria.

La palabra de Perciavalle

Perciavalle le explicó a Teleshow la dimensión personal de esta decisión, con ropa que guardaba en su histórica casa de Laguna del Sauce: “La motivación es muy sencilla. ¡Estoy gordo! Engordé no sé cuántos kilos, no me entra nada y para dejarla que se deshaga en cuanto me muera, que se mate la gente por un trapo, prefiero venderla ahora que es divina, porque son cosas que uno las ve y yo me emociono.”

La camiseta de la selección uruguaya cosida en lentejuelas y otros conjuntos, parte de la colección de Perciavalle

El artista abordó la carga afectiva de cada prenda y el significado de desprenderse de su colección: “Lloro. Son de una belleza... Y entonces me pareció que subastarlo con alguien de la calidad de Pablo era una cosa como un broche de oro para mi carrera y mi vida.”

Con respecto al apego por un vestuario en particular, el actor fue claro: “No, a todo. A todo le tengo cariño. Tiene una historia y cada prenda me la puse muy pocas veces.” Para Perciavalle, cada elemento representa parte de su historia personal y teatral: “Es parte de la historia del teatro y por supuesto es como parte de mi familia. Parte importante de mi vida. Toda esta cantidad de ropa, son como 150 lotes. Pero puede llegar a aparecer más, no sé, porque en esta casa mía tan grande aparece cada cosa.” El artista invitó a vivir el evento con alegría: “Tiene que ser una fiesta. Porque hay cosas tan divinas...”

Piezas únicas y sus creadores: de Uma Zorrilla a Chanel

El vestuario artesanal a subastar incluye trabajos de grandes figuras. Según el testimonio de Perciavalle, “en una hay algunas puntadas que le dio Coco Chanel cuando estuve en París y la fui a ver. Y bueno, ella le dio dos puntadas simbólicas. Es todo trabajo de Uma Zorrilla, de Manuel González, de Manuel Lamarca, de modistos en en París, en Estados Unidos. Cosas hindúes. Es una belleza, es una cosa realmente impactante. A mí me emociona y me entusiasma mucho.”

Por supuesto, toda la ropa a subastar por Perciavalle tiene mucho color y trabajo de pasamanería

El propio Perciavalle subrayó la dimensión internacional de la colección: muchas prendas fueron encargadas o adquiridas durante giras internacionales en Europa y América, y todas conservan la estética brillante y provocadora que definió su imagen dentro del café concert.

Entre los lotes se encuentran accesorios únicos y vestuario especialmente confeccionado para temporadas teatrales que han marcado distintos momentos de la cultura escénica rioplatense.

El respaldo familiar

El entorno familiar y personal tiene un papel esencial en la organización. Sobre el acompañamiento de sus afectos, Perciavalle narró a Teleshow: “Mi familia, que dicen que no me da bola, son mis sobrinos, desde Suecia, Irlanda, y Montevideo y Buenos Aires, han hecho una sociedad, fueron los que contrataron a este rematador maravilloso, que es una institución acá y que es un maestro, una cosa nunca vista...”

Galeras, zapatos y vestidos, también están entre los lotes que podrán adquirirse

El rematador está directamente ligado al mundo del espectáculo uruguayo en tanto es sobrino de la recordada actriz China Zorrilla. Esta unión de lazos familiares y profesionales refuerza el clima de confianza y legitimidad del evento.

Perciavalle anunció, además, que el sábado previo al remate revisará cada lote junto a Otero Muñoz y la actriz y productora Mariana Sagasti, contando la historia individual de cada prenda. La expectativa del artista es que el remate sea capaz de reunir historias, comunidad y anécdotas detrás de cada pieza.

Los rumores sobre su situación económica

Durante la entrevista, Perciavalle fue explícito al rechazar versiones recientes sobre supuestos problemas económicos, que mencionó hace un tiempo el periodista uruguayo Gustavo Descalzi: “No, la subasta no tiene nada que ver con eso. Por favor. Dicen cualquier cosa. Descalzi, que yo lo conozco de toda la vida, con tal de vender una nota a la televisión argentina, si no es con un rematador partiéndome la cabeza, rematando mis muebles y mi vida, no le interesa, y eso es mentira. No es cierto.”

Desde en su casa, el humorista comentó: “Estoy divino como siempre. Bueno, problemas económicos tenemos todos en algún momento, pero no es una novedad. He sido pobre y rico y me divierten las dos cosas. Se vive exactamente igual.” Así, desligó de forma tajante la subasta por cualquier “apremio económico” y puso el foco en el deseo de compartir, más que en una necesidad personal.

Tres diseños que Carlos Perciavalle usó en sus shows

Una vida sobre el escenario

Consultado sobre historias y detalles particulares de las prendas, Perciavalle trajo recuerdos que reflejan la vitalidad de su carrera: “Yo también voy a rematar algunos equipos, algunos jeans. Calvin Klein hacía dobladillos hace años, cuando yo vivía en New York, recién muerto Kennedy. Y un día sacó una marca de jeans que publicitó Brooke Shields. Yo vivía en el Village, en la calle 11. Voy volando a comprar y ya no quedaba, ya se había agotado en todo Nueva York. Quedaba nada más que el número más chico. Y yo me lo compré y lo usé. Y debe ser alguno de los que está esto también para el remate. Porque era muy flaquito yo, pesaba 68 kilos. Era un palito y bueno, me quedaban divinos los jeans.”

Sobre las tallas y variedad del calzado, relató: “Ah, hay de todo. Hay calzado normal, hay botas enormes que compré en Ámsterdam. Otros que me hacían especialmente para mí. Hay de todo. Yo tengo 40 de pie, pero siempre uso un poco más grande. Porque me parece que el pie es una cosa que tiene que estar cómoda. Sobre todo cuando te vas a comunicar con la gente, tenés que tener los pies cómodos, tranquilos, flojos.”

El 15 de marzo, en forma online, se podrá ofertar por la ropa que usó Perciavalle en su carrera

El vestuario a rematar incluye prendas de programas de televisión en vivo, teatro y giras, muchas usadas en ocasiones contadas y conservadas con especial cuidado. Cada lote, según destacó el exponente del café concert a Teleshow, condensa décadas de éxito, emociones y experiencias en el arte escénico.

Futuro y despedida

En cuanto al futuro inmediato, Perciavalle adelantó a Teleshow que, tras la subasta, emergerán nuevos proyectos: “Después del 15 tengo otras ideas muy glamorosas, muy interesantes y muy geniales, pero que van a empezar a saberse recién después de la subasta.”

Todos los conjuntos a subastar por Perciavalle son parte de la historia del teatro y la televisión

El artista expresó su agradecimiento por el cariño recibido: “Ya tengo las cartas más divinas, las notas más divinas de todo el mundo que me desean la felicidad, el amor y algunos vienen a casa, la Milone va a venir en dos días, viene Gabriela Acher. Y estoy en casa. En mi casa divina, en mi casa de siempre, con mi mueble de siempre.”

A los 84 años, Carlos Perciavalle mantiene su energía y humor intactos, afrontando este cambio con una actitud festiva y la certeza de que cada etapa, como la de este vestuario, deja su huella en el arte y en las personas que lo acompañaron. Y una oportunidad para que su legado continúe inspirando a nuevas generaciones.