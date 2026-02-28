Glamour, elegancia y actitud: el paso de Duki por los desfiles de la Fashion Week de Milán

Duki asiste a la Semana de la Moda de Milán luciendo un conjunto casual con bordados florales y un bolso Moschino que complementa su atuendo.

Duki y Emilia Mernes se convirtieron en protagonistas indiscutidos de la Semana de la Moda en Milán, donde su presencia acaparó flashes, elogios y consolidó su creciente influencia en la escena internacional. La pareja argentina no solo sorprendió con sus looks en el desfile de Moschino, sino que también extendió su participación a otros eventos destacados como el show de GCDS, fusionando música, actitud y tendencia en el epicentro global de la moda. Su paso por la capital italiana reafirmó la proyección internacional de los artistas urbanos argentinos y su capacidad para marcar tendencia más allá de los escenarios musicales.

El cantante de trap estuvo junto a Emilia en una serie de desfiles (Video: Prensa)

Duki fue una de las figuras destacadas en el desfile de Moschino durante la Semana de la Moda en Milán. El artista argentino se mostró fiel a su estilo urbano con un look total beige: lució una campera liviana y un pantalón ancho bordado con flores rojas y verdes, acompañado por una remera estampada. Como accesorios, sumó unas gafas oscuras y un bolso de gran tamaño en tonos crudo y marrón.

El outfit, que combinó elementos de streetwear con detalles sofisticados y guiños a la moda italiana, captó la atención de los presentes y de la prensa internacional. El cantante de trap posó relajado y seguro, consolidando su presencia como referente de la nueva generación y demostrando su versatilidad para moverse tanto en el mundo de la música como en el de la moda. Su paso por el evento confirma el creciente vínculo entre los artistas urbanos argentinos y las grandes casas de diseño a nivel global.

El rapero argentino Duki asiste a la Semana de la Moda de Milán luciendo un conjunto bordado y un bolso Moschino, destacando su estilo único

Los artistas Duki y Emilia posan sonrientes en la primera fila del desfile de Moschino durante la Semana de la Moda de Milán, luciendo elegantes atuendos

El artista Duki posa con un conjunto beige bordado y un bolso Moschino durante la Semana de la Moda de Milán, reafirmando su presencia en el mundo de la moda

La dupla fue una de las parejas más fotografiadas en el desfile de Moschino durante la Semana de la Moda en Milán. Sentados juntos en la primera fila, ambos lucieron estilos coordinados en tonos beige: Emilia apostó por un trench clásico con detalles dorados en las mangas y stilettos marrones, mientras que Duki eligió un conjunto oversize con pantalón bordado con flores rojas y verdes, sumando gafas oscuras y una actitud relajada.

La imagen muestra a la pareja sonriente y cómoda, fusionando moda y música en uno de los eventos más importantes del calendario internacional. Su presencia en el desfile no solo acaparó la atención de la prensa, sino que también consolidó su lugar como referentes de la nueva generación argentina, capaces de destacarse tanto en el escenario como en los principales eventos de la industria fashionista global.

Luego de su paso por el desfile de Moschino en la Semana de la Moda de Milán, Mauro y Emilia continuaron su noche fashionista y se hicieron presentes en el evento de GCDS, otra de las marcas protagonistas de la jornada. En la primera imagen, se los ve sentados en primera fila junto a otros invitados, luciendo looks oscuros y estilos muy urbanos: él con un conjunto negro, gorro con las siglas de la marca y ella con un vestido negro, gafas oscuras y un aire sofisticado.

Duki asiste a la Semana de la Moda de Milán luciendo un conjunto casual con bordados florales y un bolso Moschino que complementa su atuendo

Los artistas Duki y Emilia disfrutan del desfile de GCDS en la Semana de la Moda de Milán, sentados en primera fila con estilo

En otra de las postales, Duki posó solo frente al logo de GCDS, reafirmando su presencia en el circuito internacional de la moda y consolidando su imagen como referente de estilo y tendencia. La pareja, que ya había acaparado la atención en el desfile anterior, continuó marcando su impronta en los principales eventos de la semana, demostrando su versatilidad para moverse tanto en el mundo de la música como en el de la moda global.

La participación de Duki y Emilia en la Semana de la Moda de Milán no solo significó un reconocimiento a nivel internacional, sino que también dejó en claro la influencia que los artistas urbanos argentinos ejercen sobre la industria fashionista global. Ambos lograron destacarse por su look, actitud y carisma, convirtiéndose en embajadores de la nueva generación argentina en uno de los escenarios más importantes del mundo de la moda. Entre flashes, diseñadores y celebridades, Duki y Emilia disfrutaron de una experiencia que los acercó aún más a la elite internacional, y que promete abrirles nuevas puertas tanto en la música como en el universo fashion.