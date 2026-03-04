Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

La actriz contestó algunos de los comentarios negativos que le dejaron sus haters y se animó a mostrar su cuerpo (Video: Instagram)

A apenas dos semanas de haber dado a luz a su tercer hijo, Timoteo, Juana Repetto volvió a utilizar sus redes sociales para hablar con absoluta franqueza sobre la maternidad y los cambios físicos que atraviesa en pleno posparto. Fiel a su estilo directo, la actriz decidió responder a los comentarios agresivos que recibió en Instagram y expuso públicamente algunos de los mensajes más crueles que le enviaron sus seguidores. Al mismo tiempo, compartió imágenes y reflexiones sobre su cuerpo en esta etapa, dejando en claro su postura frente a las críticas.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto suele usar su cuenta para mostrar su vida cotidiana sin filtros, especialmente cuando se trata de su experiencia como madre. Sin embargo, en los últimos días la situación tomó un tono más duro cuando comenzó a recibir una catarata de comentarios negativos sobre su aspecto físico tras el nacimiento de su bebé. Cansada de los ataques, decidió compartir en sus historias de Instagram varias capturas de pantalla con los mensajes que le enviaban. Entre ellos se podían leer frases como: “Cada vez más fea e infumable”, “Qué fea” y “Estás fea y gorda”. La actriz no solo mostró el contenido de los comentarios, sino que además reflexionó sobre el contexto en el que los estaba recibiendo.

La actriz Juana Repetto expuso en Instagram los mensajes agresivos que recibió sobre su aspecto físico tras dar a luz

“Siempre estos comentarios vienen de otras mujeres”, escribió visiblemente indignada. Para Repetto, ese detalle resulta especialmente doloroso porque considera que la crítica estética entre mujeres sigue siendo un problema profundamente instalado. “Es tremendo, acabás de parir, lo saben perfectamente y te dicen ‘fea y gorda’. ¡Ah! Y se ríen. Tristísimo”, agregó en su descargo. La actriz explicó que decidió visibilizar estos mensajes no con la intención de victimizarse, sino para generar conciencia sobre una realidad que muchas mujeres atraviesan después de dar a luz. Según señaló, el puerperio es una etapa especialmente sensible tanto a nivel físico como emocional, y los comentarios sobre el cuerpo pueden resultar particularmente agresivos.

En paralelo a este descargo, Juana también publicó un video en el que mostró su cuerpo tal como está a dos semanas del parto. En la grabación aparece de frente a cámara desde su casa, con total naturalidad, mientras reflexiona sobre los cambios físicos que atraviesa. “Bueno, amorosas. Este es mi cuerpo después de dos semanas de parir. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese”, expresó. Durante la grabación se escuchaba de fondo el llanto de su hijo recién nacido. Con una sonrisa cansada, la actriz agregó con humor: “El bebé me llama”. Luego continuó con su relato sobre la etapa que está atravesando y no intentó ocultar las transformaciones de su cuerpo. “Clavé unos kilos de más. ¿Qué va a hacer?”, comentó con honestidad.

La hija de Reina Reech decidió visibilizar la realidad de los cambios físicos y emocionales tras el nacimiento de su tercer hijo

En ese mismo video, levantó ligeramente la remera para mostrar la cicatriz de la cesárea, una imagen que muchas figuras públicas suelen evitar mostrar en redes sociales. Al hacerlo, reforzó el mensaje que viene transmitiendo desde hace años: hablar de la maternidad desde la realidad, sin idealizaciones ni filtros. La publicación cerraba con dos palabras que resumían su mirada sobre este momento: “Real Life”.

No es la primera vez que Juana se pronuncia sobre los estándares de belleza que pesan sobre las mujeres después de la maternidad. A lo largo de sus embarazos, la actriz eligió documentar con honestidad los cambios físicos y emocionales que implica traer un hijo al mundo. Lejos de esperar una “recuperación exprés” o de mostrar una imagen estilizada pocas semanas después del parto, Repetto decidió visibilizar la panza blanda, la hinchazón típica del posparto, los pliegues y las marcas que deja una cirugía. Su intención, según explicó en distintas oportunidades, es mostrar un proceso realista que muchas mujeres atraviesan pero que pocas se animan a exhibir públicamente.