Mica Viciconte redobló su enojo con Nicole Neumann por los 15 de Allegra: “No hacía falta una fiesta paralela”

En medio de los festejos del cumpleaños de la adolescente, Mica Viciconte expresó su enojo ante la fiesta que organizó Nicole Neumann (Desayuno Americano - América)

La celebración de los 15 años de Allegra Cubero expuso, una vez más, las tensiones familiares que atraviesan a los Cubero-Neumann. Mientras Nicole Neumann decidió sorprender a su hija con una fiesta propia y anticipada, Fabián Cubero y Mica Viciconte quedaron descolocados ante la decisión de la modelo, ya que la organización del gran festejo parecía estar en manos de ellos. El resultado: dos celebraciones, malentendidos y una inesperada polémica que sumó un capítulo más a la historia de desencuentros en la familia ensamblada.

“Si vos queres hacer una fiesta familiar o que la familia esté presente en su cumpleaños no hace falta que organices un 15 paralelo, podés hacer algo íntimo que es lo que se hizo en Punta del Este”, expresó la panelista, haciendo referencia a la celebración que tuvo lugar en el balneario uruguayo en enero pasado. “Es algo que me excede”, siguió la guardavidas, y explicó por qué en este momento decidió alzar la voz. “Me perjudicó en algo que había firmado con el salón y me parecía correcto decirlo”.

La controversia estalló en redes sociales cuando Viciconte, tras ver las publicaciones de Nicole y su hija, decidió salir a aclarar su posición. “No fue un posteo fuerte. Solamente aclaré que yo tenía firmado con el salón y aclaré la situación”, explicó ante las cámaras cuando fue consultada por el origen de su descargo. La influencer dejó claro que su intención no era generar un escándalo, sino simplemente despejar cualquier tipo de confusión sobre la organización del evento.

Las preguntas no tardaron en multiplicarse, y el notero quiso saber si desde el salón de fiestas, donde se suponía que se celebraría el cumpleaños, se habían comunicado con ella tras el festejo de Nicole. “Yo pedí disculpas al salón porque no se accedía a esta situación y no fue lo que se había acordado. Y aclaré que no quería quedar pegada en algo que no era mi culpa”, remarcó Viciconte, tratando de despegarse de la polémica.

El contundente posteo de Viciconte ante la fiesta que organizó Nicole Neumann para Allegra (Instagram)

La polémica por la organización también tuvo su costado fashion. Meses atrás, Nicole salió a hablar en redes sociales sobre la preparación del vestido, adelantando que Allegra tendría dos diseños exclusivos. Al ser consultada sobre si estaban al tanto de esta organización paralela, Viciconte fue tajante: “El año pasado nosotros reservamos la fecha en el salón y una fiesta de quince lleva mucho tiempo para organizar, los invitados, la comida, la entrada. Así que estaba pactado así. Después, si cambió o no, bueno, yo aclaré que no tengo ningún tipo de responsabilidad con respecto a lo que hacen los demás”.

La pregunta más directa llegó de la mano de si sintió que todo se hizo a sus espaldas. Sin rodeos, Mica respondió: “Tómenlo como quieran. No siento que voy a decir más nada porque siempre le buscan el pelo al huevo, siempre. Alguna situación o algo siempre es: ‘Ay, bueno, que esto, que lo otro’. Entonces, digo, nosotros hacemos las cosas bien, cumplimos la palabra, que para mí, hacerlo también con lo que uno dice es también educar, ser respetuoso del otro. Si el otro no funciona así, bueno, ya no depende de mí, ¿qué querés que te diga?”.

Con la tensión a flor de piel, la charla derivó en el rol que ocupa Viciconte en la familia. El periodista le preguntó si sentía que era una especie de “tercero” en la familia y si por eso necesitaba aclarar su postura. Viciconte fue clara y se plantó: “Yo no me siento que no soy parte de la familia. Estoy hace bastantes años. Tenemos un hijo de por medio, mi hijo tiene hermanas. Somos una familia, te guste o no te guste. Y una familia lo que hace es acompañar, apoyar, contener, sostener”.

La adolescente celebró sus 15 años con su familia materna previo al festejo con su padre y Viciconte (Instagram)

La influencer reflexionó sobre el rol que ocupa en la crianza de Allegra y expresó: “Si la nena cumple quince años y yo como pareja puedo ayudar a que la fiesta sea mucho más completa, pueda ser mucho más linda, donde también usamos nuestra red social como publicidad, ¿por qué no lo voy a hacer? Ahora, si no lo hago, dicen que no me importa nada a la familia, no ayuda. Ahora, si lo hacés, te estás metiendo". Y en esa misma línea, sentenció: “Entonces, no hay cosa que le venga bien. Ayudo porque soy la pareja, porque quiero que la nena tenga un buen momento y encima lo disfruto porque me gusta. Y está mal. No soy la madre, yo sé que no lo soy ni quiero serlo. Yo ocupo el rol de la pareja de Fabi, el cual ayudo, contengo y si puedo dar una mano con mis redes sociales, que para mí me implica trabajo, publicidad, lo voy a hacer”.