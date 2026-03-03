Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud. El cantante sufrió en diciembre un infarto agudo de miocardio

Tras sus recientes episodios de salud que preocuparon al mundillo musical argentino, Joaquín Levinton, el cantante de Turf, habló con Bebe Contepomi en “Y todo lo demás también”, su programa en FM La Mega 98.3 en la víspera de cumplir 50 años. Allí, el artista expresó su agradecimiento al equipo médico y a su público. El músico, quien sufrió un infarto en un bar de Palermo, fue asistido rápidamente por un mozo, el SAME y los médicos del Hospital Fernández.

“Estoy muy bien. Quiero agradecer muchísimo realmente a toda la gente que se preocupó, sobre todo la gente del Hospital Fernández, que son increíbles. El hospital público, salud pública, aguante. Hay que defenderlos a morir, porque yo entré ahí en una situación bastante jodida y me salvaron. En un segundo me atendieron y eso le puede pasar a cualquiera. Y por suerte estoy muy bien. Ya pude volver a hacer las cosas mías”, declaró.

La reaparición musical de Joaquín Levinton se dio en el marco del festival Cosquín Rock en la provincia de Córdoba, donde sorprendió por un detalle inusual: su llegada al escenario en camilla, cubierto y simulando una emergencia, provocó desconcierto y risas entre seguidores y familiares. “Vengo en Cosquín Rock y entré de manera misteriosa. Fue un susto para mucha gente nuevamente porque entré en camilla tapado a la-- como a muerto”, relató el músico en La Mega 98.3.

Según explicó, la actuación fue transmitida en vivo y tuvo repercusiones inmediatas. “Mi vieja lo volvió a ver, dijo: ‘Está llegando Joaquín Levinton’, y aparecí yo en la camilla tapado. Ahí llegó y eso lo pasaban en vivo”, recordó entre risas, relatando la reacción de su madre y del público.

Joaquín Levinton

El cantante aseguró que, tras la performance, se sintió revitalizado: “A ciento cincuenta salí”, comentó en tono distendido, subrayando el clima festivo de su regreso a los escenarios y el contacto directo con sus seguidores.

Además de compartir su evolución médica y el apoyo recibido, Levinton anunció un proyecto personal. Durante la charla radial, presentó su emprendimiento de alfajores bajo el nombre “Pescado Raúl”, inspirado en una anécdota televisiva durante su participación en MasterChef. Cuando Damián Betular le preguntó cómo se llamaba el pescado que cocinó, el músico respondió: “Raúl”.

Esta nueva faceta surge ligada tanto al humor como al espíritu emprendedor de Levinton. El artista se mostró entusiasta con la propuesta y dejó entrever que en breve podrían sumarse otros desafíos.

El infarto que sufrió Levinton ocurrió en la madrugada de un viernes en el bar El Timón, en el barrio porteño de Palermo. “Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar”, relató en su video difundido por Infobae. En ese momento crítico, la intervención del mozo fue fundamental: “Por suerte, primero me ayudó un mozo de El Timón, a quien le agradezco un montón, un besito”.

Joaquín Levinton con sus padres, Carlos y Susana

El músico destacó la rapidez y precisión del sistema de emergencias: “Después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández, a quienes también les agradezco con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron”.

El suceso que alteró la rutina del cantante marcó un punto de inflexión en su vida y la de sus seguidores. El impacto de sus testimonios y la interacción sostenida con el público muestran la vigencia del vínculo entre Levinton y su comunidad.

El afecto y la respuesta recibidos tras el episodio fueron determinantes en el ánimo de Joaquín Levinton durante su recuperación. La compañía y el respaldo de su entorno y sus seguidores han resultado un estímulo fundamental para el artista en esta nueva etapa.