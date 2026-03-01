El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Luego de una exitosa temporada en Carlos Paz, el actor le expresó sus agradecimiento a su esposa y compañeros de elenco (Instagram)

El verano argentino volvió a poner el foco en las propuestas teatrales que, año a año, conquistan a turistas y locales en las principales ciudades del país. Entre ellas, Villa Carlos Paz se robó buena parte de la atención con una cartelera que combinó éxitos de taquilla y apuestas innovadoras. En ese contexto, Nicolás Cabré y Rocío Pardo brillaron con la comedia Ni media palabra, que se presentó en el Teatro Holiday y contó además con la participación estelar de Mariano Martínez y el Bicho Gómez. El proyecto no solo significó un desafío artístico, sino que también fue una experiencia personal para Cabré, quien decidió compartir su balance y emociones al cierre de la temporada.

Fue a través de sus historias de Instagram que el actor eligió despedirse y agradecer a quienes lo acompañaron en esta aventura. “Se terminó una temporada hermosa y quiero agradecerles a todos los que hicieron posible que esto pase de la forma en que pasó... Primero gracias @rociopardo por ser mi compañera en esto que encaramos desde cero y hacer que lo vivamos con tanto amor, paz y alegría. Gracias @marianom78 y @bichogomez64 por ser lo que son... tanto arriba como abajo del escenario”, escribió Cabré junto a una imagen de espaldas, abrazando a sus compañeros sobre el escenario y frente a una sala repleta.

Las emotivas palabras de Cabré luego de una exitosa temporada junto a sus compañeros (Instagram)

En su mensaje, Cabré también destacó el apoyo de la producción y del público local. “Gracias @miguel.pardok y @pardo_produccionesok por darnos todas las comodidades y estar siempre apoyando. Y por sobre todas las cosas, gracias a todos en Carlos Paz por tratarnos con tanto cariño. Y si hablo de cariño... les agradezco a todos los que vinieron a reírse con nosotros e hicieron que esto sea la fiesta que fue. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!”, cerró, dejando en claro la emoción y el orgullo por el trabajo en equipo que llevaron adelante durante la temporada.

No es la primera vez que Cabré se muestra agradecido y feliz por este proyecto. En febrero, fue uno de los grandes protagonistas de la noche de los premios Carlos 2026, donde la obra fue reconocida y la pareja acaparó la atención de la prensa. En ese contexto, el periodista Pablo Layús se acercó a Cabré para consultarle cómo vivía ese gran momento, rodeado de premios, aplausos y afectos. “Somos privilegiados, hacemos de lo que nos gusta, disfrutamos y tenemos un elenco hermoso… Estamos bien”, reconoció el actor, con una sonrisa amplia y la mirada cómplice hacia Rocío Pardo, su compañera en el escenario y en la vida.

La obra, dirigida por Cabré y Pardo, se llevó dos premios Carlos en esta edición (Mario Sar)

Pero la noche de premiación también fue escenario de una declaración romántica que sorprendió a todos. Layús quiso saber qué significaba para Cabré esa velada, y el actor, sin dudar, se sinceró. “Recién me preguntaban y, lo digo de verdad, hace dos años la conocí a ella en los Carlos. Yo ya gané”, afirmó. La frase, espontánea y cargada de sentimiento, se replicó rápidamente entre los presentes y en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

La experiencia de Ni media palabra en Carlos Paz representó una apuesta fuerte para Cabré y su equipo. El espectáculo, dirigido y protagonizado junto a Pardo, Martínez y Gómez, combinó humor, ritmo y química en escena, logrando el aplauso del público y el reconocimiento de la crítica. El cierre de la temporada deja un saldo más que positivo, con funciones a sala llena y un elenco que supo trabajar en armonía, tanto arriba como abajo del escenario.

La pareja, que vivió una noche a flor de piel, habló con alegría ante las consultas de Pablo Layús (Intrusos – América)

Así, el verano se despide y la temporada baja el telón, pero el recuerdo de lo vivido en el Teatro Holiday quedará grabado en la memoria de Cabré, Pardo y todo el equipo de Ni media palabra. Con palabras de gratitud, emoción y balance, el actor confirmó una vez más que, para él, el mayor premio es la posibilidad de disfrutar de su trabajo rodeado de amor, alegría y buenos compañeros.