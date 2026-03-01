Teleshow

Divina Gloria habló por primera vez luego de su salida de la casa de Gran Hermano: “Estoy viva”

La actriz tuvo que abandonar el reality por temas de salud y estuvo en La Noche de los ex para contar cómo sigue

Guardar
La actriz estuvo en el primer programa de La noche de los ex y contó cómo sigue su salud (Video: La Noche de los ex-Telefe)

Divina Gloria abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada el miércoles por la tarde, luego de haber presentado un cuadro de hipertensión que preocupó tanto a la producción como a los médicos del programa. Dos días después, la artista estuvo como invitada en La Noche de los Ex (Telefe) y habló con Robertito Funes sobre la experiencia que vivió y el motivo de su repentina salida.

Estoy viva”, bromeó Divina apenas saludó a Robertito y al público, para luego relatar lo rápido y vertiginoso que fue todo: “Fue demasiado, demasiado rápido todo”. Con su característico humor, la actriz contó: “Me enamoré de Brad Pitt y lo fui a buscar. Me escapé, dije: ‘Ahora vuelvo’”. Más seria, explicó que empezó a sentir mucha tensión en la nuca y, tras un control médico, le detectaron presión alta: “Me toman la presión, chau, afuera”.

Robertito aclaró al público que existe un protocolo muy estricto en Gran Hermano para estos casos y que, ante cualquier alteración en la salud de los participantes, se activa un sistema de aislamiento y evaluación médica. Divina sumó: “Yo soy actriz, te recito Shakespeare, pero no soy médica ni enfermera. Entonces, inmediatamente es alguien que sabe lo que pasa y lo que hay que hacer”.

El comunicado con el que
El comunicado con el que Santiago del Moro dio a conocer la noticia

Al describir sus días en la casa, Divina habló de la intensidad emocional del encierro y de los vínculos que se generaron en pocos días: “En la casa se siente un amor muy intenso, pero muy intenso, con gente muy hermosa, muy diferente, o sea, diferentes edades, diferentes países, diferentes colores...”. Aseguró que, a pesar de lavar baños, comer, bailar y nadar, la presión no bajaba y que la decisión final de abandonar el juego fue consensuada entre los médicos, la producción y su hijo León: “Decidimos que bajás diez cambios”.

El diagnóstico fue claro: debía alejarse de situaciones de estrés y altibajos para evitar complicaciones. La propia Divina ironizó: “La loca afuera, saquenla”. Sin embargo, agradeció el cariño recibido, la contención del equipo y el afecto de sus compañeros: “Adentro hay mucha diversión... es un grupo donde prevalecía la cercanía y el amor, muy intenso y muy amoroso”.

La actriz confesó que la repercusión de su salida tuvo alcance internacional y que recibió mensajes de preocupación desde distintas partes del mundo: “La gente del mundo. O sea, recibí, recibieron mi hijo, la gente de producción, llamados de Los Ángeles, de New York, de Madrid. Te digo los barrios”. Aclaró que su salud está bien, que se realizó todos los estudios correspondientes y que los resultados fueron positivos: “Tomografía, todo, todo espléndido. O sea, como que la procesión, uno dice, va por dentro. Yo soy naturalmente feliz, eufórica, intensa, alta, rubia, hermosa, pero viste, slow down”..

Santiago del Moro anunció que
Santiago del Moro anunció que Divina Gloria abandona Gran Hermano por recomendación médica y dos nuevos participantes ingresarán a la casa este domingo.

Divina también aseguró que, aunque ya no compite, seguirá ligada al programa y participando en los debates y análisis de lo que ocurra en la casa: “Voy a estar cerca, porque hace muchos meses que ya me puse en modo Gran Hermano”.

Con su estilo directo, desenvuelto y siempre auténtico, Divina Gloria dejó en claro que su salida se debió exclusivamente a cuestiones médicas y que, si bien su paso por la casa fue breve, se lleva una experiencia de intensidad, compañerismo y el cariño de una audiencia que la sigue apoyando fuera del reality.

Dos días después, Santiago del Moro, conductor del ciclo, volvió a recurrir a sus redes para anunciar la noticia definitiva sobre la situación de Divina Gloria: “Domingo próximo. Gran Hermano: Por recomendación médica Divina queda fuera de juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela, el domingo ingresan 2 jugadores a la casa”.

Temas Relacionados

Divina GloriaGran HermanoGran Hermano Generación DoradaGh

Últimas Noticias

Mirtha Legrand rememoró su cumpleaños y contó detalles de la fiesta: “Fue inolvidable, lloro cada vez que lo recuerdo”

La diva agradeció los regalos, disfrutó de la música en vivo y compartió anécdotas únicas en una celebración íntima, donde el cariño del público se hizo sentir hasta altas horas de la madrugada

Mirtha Legrand rememoró su cumpleaños

El impactante look color Tiffany que eligió Mirtha Legrand para su primer programa con 99 años

La Chiqui volvió a la pantalla para una nueva edición de La Noche de Mirtha y deslumbró con un vestido que combinó sofisticación y detalles de alta costura

El impactante look color Tiffany

La emocionante boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: lágrimas, famosos y una ceremonia al aire libre

La hija de Oscar Ruggeri y el empresario contrajeron matrimonio rodeados de su familia y amigos a metros del río

La emocionante boda de Cande

Juana Repetto mostró cómo fue la primera salida junto a sus tres hijos: “Hinchada con nuevo integrante”

La imagen familiar compartida por la actriz sorprendió a sus seguidores, quienes celebraron la llegada del pequeño y el apoyo incondicional entre hermanos

Juana Repetto mostró cómo fue

Darío Barassi le escribió un emotivo texto a su esposa Lucía Gómez Centurión por los 11 años de su boda: “Eras y sos vos”

El conductor, que regresa el 9 de marzo con Ahora caigo a El Trece, eligió una dedicatoria llena de anécdotas personales y expresó su gratitud por el apoyo recibido en cada etapa de su vida

Darío Barassi le escribió un
DEPORTES
Tras los empates de Boca

Tras los empates de Boca y San Lorenzo y la victoria de Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

San Lorenzo empató con el Talleres de Carlos Tevez en la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza y lleva cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura

La argentina Ailín Pérez sigue imparable en la UFC: ganó su sexta pelea consecutiva y realizó su tradicional festejo

Independiente le ganó 2-0 a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A del Torneo Apertura

TELESHOW
Mirtha Legrand rememoró su cumpleaños

Mirtha Legrand rememoró su cumpleaños y contó detalles de la fiesta: “Fue inolvidable, lloro cada vez que lo recuerdo”

El impactante look color Tiffany que eligió Mirtha Legrand para su primer programa con 99 años

La emocionante boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: lágrimas, famosos y una ceremonia al aire libre

Juana Repetto mostró cómo fue la primera salida junto a sus tres hijos: “Hinchada con nuevo integrante”

Darío Barassi le escribió un emotivo texto a su esposa Lucía Gómez Centurión por los 11 años de su boda: “Eras y sos vos”

INFOBAE AMÉRICA

Entre inundaciones y sequías: la

Entre inundaciones y sequías: la métrica que podría explicar mejor qué sucede con el agua en la era del cambio climático

El Salvador registra más de 25,000 inmuebles inscritos en el primer bimestre de 2026 y mantiene dinamismo en la creación de empresas

La Guardia Revolucionaria iraní cerró “de facto” el Estrecho de Ormuz tras los ataques de EEUU e Israel

El mensaje publicado desde la cuenta de Ali Khamenei tras la confirmación de su muerte

Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán por más de tres décadas