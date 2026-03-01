Divina Gloria habló por primera vez luego de su salida de la casa de Gran Hermano: “Estoy viva”

La actriz estuvo en el primer programa de La noche de los ex y contó cómo sigue su salud (Video: La Noche de los ex-Telefe)

Divina Gloria abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada el miércoles por la tarde, luego de haber presentado un cuadro de hipertensión que preocupó tanto a la producción como a los médicos del programa. Dos días después, la artista estuvo como invitada en La Noche de los Ex (Telefe) y habló con Robertito Funes sobre la experiencia que vivió y el motivo de su repentina salida.

“Estoy viva”, bromeó Divina apenas saludó a Robertito y al público, para luego relatar lo rápido y vertiginoso que fue todo: “Fue demasiado, demasiado rápido todo”. Con su característico humor, la actriz contó: “Me enamoré de Brad Pitt y lo fui a buscar. Me escapé, dije: ‘Ahora vuelvo’”. Más seria, explicó que empezó a sentir mucha tensión en la nuca y, tras un control médico, le detectaron presión alta: “Me toman la presión, chau, afuera”.

Robertito aclaró al público que existe un protocolo muy estricto en Gran Hermano para estos casos y que, ante cualquier alteración en la salud de los participantes, se activa un sistema de aislamiento y evaluación médica. Divina sumó: “Yo soy actriz, te recito Shakespeare, pero no soy médica ni enfermera. Entonces, inmediatamente es alguien que sabe lo que pasa y lo que hay que hacer”.

El comunicado con el que Santiago del Moro dio a conocer la noticia

Al describir sus días en la casa, Divina habló de la intensidad emocional del encierro y de los vínculos que se generaron en pocos días: “En la casa se siente un amor muy intenso, pero muy intenso, con gente muy hermosa, muy diferente, o sea, diferentes edades, diferentes países, diferentes colores...”. Aseguró que, a pesar de lavar baños, comer, bailar y nadar, la presión no bajaba y que la decisión final de abandonar el juego fue consensuada entre los médicos, la producción y su hijo León: “Decidimos que bajás diez cambios”.

El diagnóstico fue claro: debía alejarse de situaciones de estrés y altibajos para evitar complicaciones. La propia Divina ironizó: “La loca afuera, saquenla”. Sin embargo, agradeció el cariño recibido, la contención del equipo y el afecto de sus compañeros: “Adentro hay mucha diversión... es un grupo donde prevalecía la cercanía y el amor, muy intenso y muy amoroso”.

La actriz confesó que la repercusión de su salida tuvo alcance internacional y que recibió mensajes de preocupación desde distintas partes del mundo: “La gente del mundo. O sea, recibí, recibieron mi hijo, la gente de producción, llamados de Los Ángeles, de New York, de Madrid. Te digo los barrios”. Aclaró que su salud está bien, que se realizó todos los estudios correspondientes y que los resultados fueron positivos: “Tomografía, todo, todo espléndido. O sea, como que la procesión, uno dice, va por dentro. Yo soy naturalmente feliz, eufórica, intensa, alta, rubia, hermosa, pero viste, slow down”..

Santiago del Moro anunció que Divina Gloria abandona Gran Hermano por recomendación médica y dos nuevos participantes ingresarán a la casa este domingo.

Divina también aseguró que, aunque ya no compite, seguirá ligada al programa y participando en los debates y análisis de lo que ocurra en la casa: “Voy a estar cerca, porque hace muchos meses que ya me puse en modo Gran Hermano”.

Con su estilo directo, desenvuelto y siempre auténtico, Divina Gloria dejó en claro que su salida se debió exclusivamente a cuestiones médicas y que, si bien su paso por la casa fue breve, se lleva una experiencia de intensidad, compañerismo y el cariño de una audiencia que la sigue apoyando fuera del reality.

Dos días después, Santiago del Moro, conductor del ciclo, volvió a recurrir a sus redes para anunciar la noticia definitiva sobre la situación de Divina Gloria: “Domingo próximo. Gran Hermano: Por recomendación médica Divina queda fuera de juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela, el domingo ingresan 2 jugadores a la casa”.