Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso

La actriz salió de la casa más famosa de la pantalla chica por un tema médico y generó preocupación

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso (Prensa Telefe)

El lunes por la noche, la puerta de la casa de Gran Hermano (Telefe) volvió a abrirse luego de meses fuera del aire, y desde entonces el fanatismo por los 18 participantes se apoderó de las redes sociales: cualquier información sobre los jugadores se convierte rápidamente en tema de conversación.

Hace tan solo unos minutos, Santiago del Moro, conductor del reality más famoso del país, anunció a través de sus redes sociales que Divina Gloria deberá abandonar la casa por unas horas. El comunicado oficial informó: “AVISO IMPORTANTE. Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores. Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.

El anuncio generó repercusión inmediata entre los seguidores del programa, atentos a cada movimiento y novedad de los participantes en esta nueva edición de Gran Hermano.

Desde Buenos Aires, Divina Gloria desembarcó en Gran Hermano Generación Dorada aportando una trayectoria sólida, una personalidad arrolladora y una identidad artística inconfundible. Actriz y cantante, se autodefine como súper positiva y “un poco loca”, fiel a su estilo desinhibido y provocador.

Reconocida por su versatilidad, Divina Gloria es una artista camaleónica y un ícono de la vanguardia y el pop de culto en la Argentina. Su consagración llegó de la mano de Alberto Olmedo, con quien compartió escenario en una etapa clave de su carrera, consolidando una imagen audaz, transgresora y siempre ligada a los límites del humor, la música y el espectáculo nacional.

Noticia en desarrollo...

