Wanda Nara se reencontró con Paris Hilton en una exclusiva boutique de Italia

Wanda Nara volvió a instalarse por unos días en Italia, esta vez junto a Martín Migueles y compartió distintos momentos de su estadía con sus seguidores. Tras pasar una jornada en Milán —ciudad que considera su segundo hogar por los años vividos allí durante su relación con Mauro Icardi— y coincidir con la semana de la moda, Wanda decidió trasladarse al Lago de Como, donde tiene una casa de campo. El itinerario incluyó paseos, compras, encuentros con figuras internacionales y tiempo de relax en un entorno que le resulta familiar y especial.

Durante su recorrida por la región, Wanda aprovechó para disfrutar de la gastronomía italiana y visitar tiendas de lujo. Uno de los momentos más destacados fue su encuentro con Paris Hilton en una exclusiva boutique: ambas posaron juntas, luciendo looks de invierno sofisticados, con gafas oscuras, tapados y accesorios de diseñador. Wanda optó por un abrigo camel, gorro de lana blanco con detalles en negro, buzo gris y cartera azul, mientras que Paris eligió un conjunto negro con logos y llevó en brazos a su pequeño perro, reforzando su imagen icónica.

En otra de las imágenes, Wanda se tomó una selfie en el ascensor, mostrando su look urbano y chic, con el mismo tapado camel, buzo gris sporty, top negro y la cartera azul en primer plano, dejando ver el cuidado por cada detalle de su outfit.

París Hilton y Wanda Nara se conocieron por primera vez en una tienda de lujo

Como siempre, Nara abrió las puertas de su casa en redes

Wanda volvió por un tiempo a la casa de campo que tiene en el Lago Di Como

La empresaria también compartió una foto de un abrigo de piel de una de las marcas de lujo más reconocidas, sumando un guiño de moda y sofisticación a su recorrido por las tiendas más emblemáticas de la región.

La jornada incluyó además una parada gastronómica: Wanda mostró una pizza margarita con hojas de albahaca fresca y un plato de postre servido en vajilla personalizada, en un restaurante de renombre donde los detalles y el ambiente reflejaban el estilo italiano.

Finalmente, ya instalada en el Lago de Como, Wanda publicó fotos de la casa de campo: una cocina de estilo clásico, con muebles de madera, electrodomésticos retro y una mesa rústica; y el living, decorado con alfombras persas, sillones de cuero y una atmósfera acogedora y elegante. “En casa”, escribió junto a la imagen, dejando en claro que, pese a los viajes y los cambios, Italia sigue siendo uno de sus refugios favoritos.

Las gastronomía tuvo un rol clave en el viaje de la pareja

Un abrigo de piel y una cartera con la clásica banda de la marca italiana

Wanda eligió un trench coat, un gorro de Chanel, una cartera de la misma marca y un conjunto deportivo (Instagram)

En cada detalle, desde los paseos y las compras hasta los momentos de intimidad en su hogar, Wanda Nara mostró una vez más su pasión por la moda, el lujo y la vida italiana, y compartió con sus seguidores cómo vive esta nueva etapa personal y profesional, rodeada de belleza, historia y nuevas experiencias.

Desde las fotos de sus valijas a su primera cena al llegar a Italia, Nara documentó cada aspecto de su viaje. Así las cosas, poco después de llegar, la influencer publicó una imagen frente al espejo en la que se la veía luciendo un abrigo de peluche color beige de textura suave, que cubría la mayor parte de su torso. Llevaba un top deportivo gris claro y un pantalón oscuro de corte recto. Como accesorios, utilizaba un gorro tejido color beige con un parche rectangular que mostraba la imagen de un animal y letras oscuras. Además de una cartera negra de cuero con cadena metálica dorada.

Con ese look, Nara decidió ir a cenar. A través de una selfie en sus stories, la conductora mostró el plato de espaguetis que había pedido. Ya un poco más relajada, Wanda también publicó postales de su rutina en el hotel Armani de Milán. En la imagen, se veía a Martín Migueles acostado en la cama mientras veía su celular. Luego, la influencer publicó una foto de la vista de su habitación en la que se observaba la catedral de Milán. “Hogar”, escribió la figura de la televisión junto a un emoji de la bandera italiana y de un plato de pastas.