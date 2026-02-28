La tarde de furia de la China Suárez: enfrentó los comentarios negativos por su look y mostró su costado más filoso

China Suárez posa pensativa en una silla, luciendo un look de chaqueta estilo militar, falda blanca y botas altas, tras recibir críticas por su atuendo (Instagram)

La China Suárez volvió a instalarse en el centro de la conversación digital al publicar el look que eligió para asistir al partido del Galatasaray. La actriz, referente de moda y tendencia, no solo sorprendió con su apuesta vanguardista y elegante, sino que además decidió reabrir los comentarios de sus publicaciones tras un largo periodo de silencio. El resultado fue inmediato: su elección estilística generó una ola de reacciones, elogios y, como es habitual, algunas críticas que la actriz no dudó en enfrentar de manera directa y con mucho humor.

En las imágenes, la China lució unas botas altas de charol negro con taco aguja, combinadas con un vestido blanco de encaje y una chaqueta tipo militar negra con bordados dorados y detalles en rojo en los puños. El cabello suelto y lacio, junto a un maquillaje natural, completaron el estilismo, transmitiendo una mezcla de sofisticación, romanticismo y actitud rockera. Sentada o posando de perfil frente a un espejo barroco, la actriz confirmó una vez más su carácter audaz y su sello personal a la hora de vestirse para grandes eventos.

Sin embargo, al habilitar nuevamente los comentarios en su publicación, la repercusión no tardó en llegar. Como ocurrió en otras oportunidades, la China fue blanco de críticas por la chaqueta que eligió, y lejos de pasar por alto los mensajes negativos, decidió exponerlos en sus historias de Instagram. Compartió capturas de los perfiles de quienes la criticaron, mostrando algunos de los comentarios como: “En su vida, tocó una revista de modas”. A modo de respuesta irónica, la actriz acompañó las imágenes con frases como: “Me importa nada. Leo sus comentarios y me cago de risa. De paso los comparto”.

También recurrió al humor en sus respuestas, como en el caso de una usuaria llamada Eri que la acusó de haberse disfrazado para halloween, a quien le contestó: “No sé Eri, decime vos!”, sobre la imagen de la mujer en cuestión. En otra historia, compartió el comentario de una usuaria que la cuestionó por representar “a una mujer cuyo rol se limita a ser decorativa, sumisa y pasiva, acompañando a un hombre sin tener una actividad propia relevante”, y volvió a dejar en claro que las críticas, lejos de afectarla, se transforman en parte de su propio contenido.

En medio de la polémica por su look, la China también aprovechó sus redes para celebrar un logro profesional: la serie En el barro, que protagoniza, alcanzó el primer puesto entre las ficciones más vistas del país. La actriz compartió la noticia con orgullo, sumando una captura del ranking y demostrando que, más allá de las opiniones sobre su vestuario, su trabajo sigue conquistando a la audiencia.

Así, entre looks virales, memes, respuestas filosas y reconocimientos profesionales, la China Suárez reafirmó su personalidad desafiante, auténtica y segura tanto en el mundo digital como en la industria del entretenimiento. Su manera de enfrentar las críticas y convertirlas en contenido propio confirma, una vez más, por qué sigue siendo una de las figuras más relevantes y comentadas de la escena argentina actual.

Esto se dio minutos más tarde de que decidiera compartir el detrás de escena de la producción de fotos que realizó para Pompavana, la marca de lencería fundada por Ivana Figueiras. La actriz y cantante mostró distintos momentos de la sesión, que combinó sensualidad, actitud y una estética cuidada hasta el último detalle.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de reacciones y comentarios ante la campaña. Entre los mensajes destacados, Juanma Cativa, su amigo y peluquero, celebró la sesión con una serie de aplausos, mientras que Figueiras dejó varios emojis de fuego en señal de admiración. Inés Estevez, con quien trabajó en la segunda temporada de En el Barro, también se sumó al entusiasmo y definió la publicación como “Bomba”. No faltaron las respuestas cariñosas de la China a sus amigas, agradeciendo y devolviendo elogios. Uno de los comentarios más llamativos fue el de Mauro Icardi, quien acompañó su reacción con un emoji de beso y fuego, reafirmando el apoyo público a su pareja.