El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La palabra de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya (Video: Kinótico)

La cuadragésima ceremonia de los Premios Goya vuelve a poner el foco en la producción audiovisual iberoamericana, distinguiendo a los nombres destacados del cine de la región. En esta edición, la participación argentina cobra relevancia con la presencia de Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, en la terna a mejor película iberoamericana y la nominación de Juan Minujín en la categoría de mejor actor protagonista por su trabajo en Los domingos.

En la alfombra roja, Fonzi compartió la emoción que implica representar al cine argentino en una gala con semejante proyección internacional. “La verdad que es muy emocionante estar acá, es como el cierre de oro de la película”, expresó la actriz sobre la experiencia de competir en los Goya con Belén. Así, la directora de Blondi subrayó el valor de este reconocimiento, que llega tras un recorrido exigente y apasionante que casi la deposita en la gran cita de los Oscar.

En el mismo sentido, la actriz anticipó que la travesía de Belén sigue extendiéndose por nuevos escenarios. “Voy a la ONU el fin de semana que viene, expongo en el Día de la Mujer, todo eso es increíble y la película da mucho que hablar”, resaltó Fonzi, aludiendo al impacto internacional que sigue adquiriendo la obra y su capacidad para abrir debates más allá del ámbito del cine. Para la protagonista, la nominación en los Goya representa un punto culminante pero no el final del camino para el filme argentino.

Belén - Tráiler Oficial

Belén está basada en el caso real de una joven de Tucumán que sufrió un aborto espontáneo, y en 2016 fue condenada a ocho años de cárcel por homicidio, ya que la interrupción del embarazo no era aún legal en Argentina. Durante la charla en la alfombra roja, Fonzi no dejó pasar la oportunidad de mencionar el contexto que atraviesan los países iberoamericanos y la importancia de visibilizar esas realidades a través del cine.

Al ser consultada sobre la situación social y política en la región y el riesgo de retroceso en derechos, advirtió: “Tengan cuidado, porque si pasa lo que viene pasando en Latinoamérica no está para nada bien para nadie”. Sus palabras resonaron como una invitación a la reflexión, en una noche donde el arte y el compromiso se dieron la mano a la espera del veredicto del jurado.

Dos argentinos en la alfombra roja

El look de Dolores Fonzi en los Goya

En la previa de la ceremonia, el estilo de los representantes argentinos captó las miradas en la alfombra roja. Fonzi optó por un look elegante y sobrio, que fue elogiado por la prensa especializada y por los asistentes al evento. En sintonía con su estilo interpelativo, la directora desafió las convenciones de la alfombra roja con una propuesta de autor que destacó por su carácter conceptual y su fuerte impronta nacional.

El vestido utilizó tafetán de seda tornasolado en tonos violetas, fucsias y azulados. Esta tela, de estructura rígida y casi escultórica, fue intervenida con costuras externas y bordes deshilachados, en línea con la estética de prenda inacabada propia del estudio. La actriz se mostró sonriente y cercana en cada saludo, sumando su impronta personal a una noche cargada de expectativas para el cine nacional.

Juan Minujín, el otro argentino nominado

La delegación argentina se completó con la presencia de Juan Minujín, quien también compite este año por el máximo galardón en la categoría de actuación. El intérprete, que fue nominado por su papel en Los domingos, eligió el camino del clasicismo renovado. Su esmoquin cruzado (double-breasted), confeccionado a medida, destacó por las solapas de pico en raso negro y un ajuste impecable.