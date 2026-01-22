La reacción de Dolores Fonzi al conocer que Belén quedó afuera de la nominación para los Oscar 2026

Con un toque de humor, Dolores Fonzi reaccionó luego de que Belén quedara afuera de los premios Oscar 2026 (Instagram)

Este jueves por la mañana, el mundo del cine se vistió de expectativa. La Academia de Hollywood anunció finalmente las nominaciones para la edición número 98 de los Premios Oscar, y todas las miradas argentinas estuvieron puestas en una película: Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, que figuraba entre las 15 preseleccionadas para competir en el codiciado rubro de Mejor Película Internacional. Sin embargo, la noticia no fue la esperada: el filme quedó afuera de los galardones, y la propia Fonzi se encargó de compartir su reacción con sus seguidores.

“Bye bye Oscar!”, escribió la directora, sumando un emoji de fantasma, en el posteo donde mostró dos videos que resumieron el momento. En el primero, se la ve andando en bicicleta por las calles de Los Ángeles, la icónica ciudad donde se celebran los premios desde hace más de nueve décadas. El segundo, mucho más íntimo, la muestra en el comedor junto a su familia, mirando la transmisión en vivo de las nominaciones. La cámara capta la expresión de decepción en su rostro; después de besar la mano de uno de sus hijos, Fonzi se levanta y corta la filmación, en un claro gesto de resignación y realismo, aunque satisfecha y orgullosa por el trabajo realizado.

La sección de comentarios de la publicación se llenó de mensajes de cariño y apoyo de colegas, entre los que se destacaron Griselda Siciliani, Malena Pichot, Delfina Chaves, Leticia Brédice, Carla Peterson, Mercedes Morán, e incluso el conocido productor Axel Kuschevatzk. “¿Quién te conoce, Oscar? Aguante Belén”; “Hermosa del alma”; “Lo dieron todo”; “Gracias por Belén. Gracias, Dolores, ¡fundamental! Nos llevaste lejos, ¡te amamos!”, fueron algunos de los que se destacaron,

Tras quedar afuera de los Oscar, la película se prepara para su siguiente desafío: los premios Goya

La noticia de las nominaciones se conoció cerca de las 10:45 hora argentina, cuando la transmisión oficial conducida por Lewis Pullman y Danielle Brooks anunció los cinco títulos que integrarán la terna de Mejor Película Internacional en la ceremonia del 15 de marzo. Los seleccionados fueron: The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirāt (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).

Si bien el Oscar quedó fuera de alcance, el recorrido internacional de Belén sigue sumando hitos y reconocimientos. Ahora, la película apunta sus cañones a los Premios Goya, donde competirá por el galardón a Mejor Película Iberoamericana junto a La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes (Chile), La piel del agua de Patricia Velásquez (Costa Rica), Manas de Marianna Brennand (Brasil) y Un poeta de Simón Mesa Soto (Colombia). La ceremonia se celebrará el 28 de febrero, y el film de Fonzi buscará agrandar una vitrina que ya cuenta con logros destacados: el Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto, que se llevó Camila Plaate.

La película, cuyo recorrido estuvo lleno de logros, generó un fenómeno internacional (Captura de video)

El recorrido internacional del proyecto confirma el alcance del proyecto. La nominación a los Goya y la cosecha de premios en festivales destacan la resonancia de su propuesta y la capacidad de Fonzi para dialogar con públicos diversos. El reconocimiento de la crítica y el interés de la industria consolidan a la película como una de las producciones argentinas más relevantes de los últimos años, validando la apuesta de Fonzi tanto detrás como delante de cámara.

En cada paso, la cineasta deja en claro que la carrera por el Oscar no define el valor de una obra ni el impacto de una historia bien contada. Mientras tanto, la expectativa ahora se traslada a los Goya y a los próximos desafíos, con la certeza de que Belén ya es un nombre propio en la conversación internacional sobre el mejor cine iberoamericano.