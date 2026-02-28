Teleshow

“¡Basta chicos!“: Marta y Felipe Fort celebraron sus 22 años rodeados de famosos y una estética inspirada en su papá

Los mellizos festejaron por segunda vez su cumpleaños con un evento al que asistieron familiares y celebridades

Marta y Felipe Fort brindaron por sus 22 años con una fiesta en Tequila

Los mellizos Marta y Felipe Fort celebraron su cumpleaños número 22 con dos eventos: una cena íntima el mismo 25 de febrero de su natalicio y, el viernes 26 por la noche, con una fiesta a gran escala en el exclusivo boliche Tequila. Ambos encuentros pusieron de relieve la unión familiar, la sofisticación de los looks y una convocatoria de celebridades.

Marta y Felipe Fort festejaron su aniversario, en primer término, con una cena privada y familiar y anoche, viernes, continuaron la celebración con una fiesta multitudinaria rodeados por invitados del mundo del espectáculo, en escenarios con decoraciones personalizadas y propuestas de moda que llamaron la atención de los asistentes.

Marta y Felipe Fort, anoche
Marta y Felipe Fort, anoche en su cumpleaños
Rocío Marengo y Eduardo Fort
Rocío Marengo y Eduardo Fort en el festejo de los 22 años de Martita y Felipe
Dos osos, uno rosa y
Dos osos, uno rosa y otro panda, alegraron el ambiente

Tequila fue decorado para la ocasión con puertas rojas, mural con la frase “Fort Night Show” y referencias emblemáticas de Ricardo Fort, el papá de Martita y Felipe, como “¡Basta chicos!”. Animadores disfrazados de osos—uno rosa y otro panda—añadieron un componente lúdico a la velada. A diferencia del año pasado, en que alcanzaron la mayoría de edad, esta vez ambos hermanos decidieron compartir los festejos.

En la fiesta de Tequila, Marta lució un vestido corto negro de lentejuelas y transparencias, botas texanas y peinado recogido en cola de caballo con gel, obra de Christian Rey. El maquillaje, realizado por Lautaro, combinó delineado negro, sombra rosa y labios gloss nude, reforzando una imagen audaz y glamorosa.

El arribo de Marta Fort
El arribo de Marta Fort a su fiesta con el estilista Christian Rey y amigas
Felipe Fort llegó a Tequila
Felipe Fort llegó a Tequila rodeado de amigos
La puerta del boliche con
La puerta del boliche con referencias a Ricardo Fort. En la otra hoja de la puerta decía "¡Basta chicos!"

Por su parte, Felipe sorprendió con un saco azul marino de Gucci, pantalón de vestir negro a rayas blancas y anteojos de vidrio verdes, sin remera debajo, apostando por un estilo distintivo dentro del ambiente nocturno porteño. Los “looks de los Fort” se convirtieron en parte del atractivo del aniversario.

Para la cena íntima del 25, Marta había optado por un vestido negro de encaje, diseño asimétrico y transparencias, con el cabello suelto y maquillaje de ojos delineados y labios nude. La acompañaron joyas discretas y una copa de vino, construyendo un perfil sofisticado y joven.

Brenda Asnicar
Brenda Asnicar
Martín Cirio
Martín Cirio
Tito Speranza y su mujer
Tito Speranza y su mujer Marcela Villagra

Felipe, en esa oportunidad, eligió un conjunto “total black” compuesto por remera negra estampada, pantalón oscuro, bandana, cadena plateada y tatuajes visibles. Su actitud reflejaba comodidad y un espíritu relajado, acorde a la atmósfera familiar.

En ambos eventos se consolidó el clima familiar y de celebración. En la cena privada participaron Eduardo Fort, Rocío Marengo y el pequeño Isidro, quien acaparó las miradas en ese encuentro.

Khea
Khea
Grego Rosello
Grego Rosello
Rulo Schijman
Rulo Schijman

Durante la fiesta en Tequila, la presencia de celebridades marcó el ritmo del festejo. Asistieron figuras como Brenda Asnicar, Cristian Sancho junto a Celeste Muriega, Bautista Mascia con Denisse González, Martín Cirio, Martín Salwe, Khea, Tuli Acosta, Rulo Schijman, Ulises Apóstolo y Grego Rossello, entre otros.

La decoración incluía referencias directas a Ricardo Fort, con señalética y murales acordes, junto a eslóganes reconocibles del empresario. El ambiente de “total black” y la animación temática reforzaron la identidad estética de la celebración. Familia y amigos compartieron en redes sociales imágenes que reflejaron estilos, alegría y la impronta Fort, visible también en la convocatoria alcanzada en Tequila.

Celeste Muriega y Christian Sancho
Celeste Muriega y Christian Sancho
Tuli Acosta
Tuli Acosta
Bautista Mascia y Denisse González
Bautista Mascia y Denisse González

La faceta emocional atravesó todo el cumpleaños. El vínculo entre los mellizos se evidenció en gestos públicos y publicaciones dedicadas.

Rocío Marengo saludó en Instagram con mensajes como: “Feliz cumple Felipe Fort!! Te queremos mucho!!” y “Marta Fort diosa, muuuy feliz cumpleee!! Te queremos!!!”

Ulises Apóstolo
Ulises Apóstolo
Martín Salwe
Martín Salwe

El momento más sentido de ambas jornadas se vivió cuando Felipe publicó una foto inédita junto a Marta y Ricardo Fort, musicalizada con “Amazing” de Aerosmith. La imagen en blanco y negro, colgada en una pared, evocó la memoria de su padre y resaltó la centralidad de los recuerdos familiares.

El aniversario número 22 de Marta y Felipe Fort, hecho en dos días consecutivos, combinó tendencias, invitados y sofisticación, pero sobre todo reforzó la importancia de la unión familiar y la memoria compartida en sus celebraciones.

