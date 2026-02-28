Andrea del Boca recibió la crítica de su hija Anna por su juego en Gran Hermano Generación Dorada: “La pifió ahí”

Anna del Boca criticó un aspecto del juego de su madre, Andrea, en Gran Hermano Generación Dorada

La reciente intervención de Anna Chiara del Boca sobre la participación de su madre, Andrea del Boca, en Gran Hermano Generación Dorada ha provocado intenso debate. El análisis realizado en Telefe Streams puso en el centro de la discusión las decisiones estratégicas de la actriz dentro del reality show.

Anna Chiara del Boca expresó públicamente su desacuerdo con las nominaciones de Andrea, señalando como error la elección de ciertos participantes como blanco de sus votos. “Yo creo que la pifió ahí”, enfatizó.

La despedida de Andrea del Boca con Anna Chiara antes de entrar a jugar a Gran Hermano Generación Dorada (Prensa Telefe)

Luego de la primera gala de nominaciones, Anna Chiara del Boca compartió su perspectiva en un segmento de Telefe Streams junto al conductor Fede Popgold. Consultada sobre la jugada de su madre, fue tajante: “No me gusta cómo votó”. Sus comentarios apuntaron directamente a los votos de Andrea del Boca a la periodista paraguaya Carmiña Masi y la exvedette Yanina Zilli, que calificó de desacertados. Según su análisis, al votar por la persona más evidente para el grupo, se contribuye a su empoderamiento. Anna Chiara comparó esta situación con casos de ediciones anteriores, como los de Furia y Cristian U., donde la presión grupal terminó dándoles fuerza a los nominados principales. “Carmiña era como la obvia. La enaltece. Yo siento que ese factor de ‘todos vamos contra la misma’,esa alianza no sirvee. Pasó con Furia. Como que a la primera quisieron atacar a Furia y la hicieron la más fuerte”.

Andrea del Boca fue la primera participante en entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Prensa Telefe)

Andrea del Boca, primera en ingresar a la casa

El lunes 24 de febrero de 2026, Andrea del Boca ingresó como la primera participante a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Su presencia fue destacada desde el inicio por tratarse de una figura emblemática de la televisión argentina. La conducción de Santiago del Moro marcó el comienzo de una edición especial con motivo del 25° aniversario del ciclo, incorporando formatos multiplataforma y novedades en la vivienda. Como primera concursante, Andrea del Boca recibió en solitario a cada nuevo participante, circunstancias que le permitieron evaluar alianzas y estrategias antes de la primera gala de nominación, prevista para el 25 de febrero.

Antes de su ingreso, la actriz transmitió sus expectativas y nervios en un video de presentación. “Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena. No va a haber un personaje de por medio que me va a escudar. Van a ver a Andrea, la que le gusta el orden”, afirmó. Destacó además que su meta era ganar “en buena ley”, apostando a estrategias abiertas y a mostrarse auténtica frente a las cámaras y el público, sin ocultarse tras personajes ficticios.

Una de las intenciones de Andrea del Boca en la casa fue poner orden

Los momentos más virales de Andrea del Boca en GH

Ya instalada en la casa, Andrea del Boca afrontó rápidamente los desafíos de la convivencia. Uno de los episodios más comentados surgió a raíz de una discusión sobre la administración de la comida y la organización doméstica. Durante un intenso intercambio, la actriz intentó poner orden explicando: “Es muy difícil saber quién es quién (...). El problema es que si cada uno come siete huevos, después es muy difícil (...). Yo no como huevos desde que entré, pero me corresponderían entonces veintiún huevos”. En medio del caos, Andrea sorprendió al silbar con fuerza en el living para captar la atención del grupo, acción que se viralizó en redes sociales y dio lugar a memes y comentarios humorísticos.

En otro momento significativo, Andrea del Boca compartió un recuerdo emotivo sobre su familia y su padre fallecido. Reunida con otros participantes, expresó su nostalgia y afecto, sumando una dimensión personal y sensible a su estadía en el reality show. Este episodio resaltó el contraste entre las tensiones propias del formato y los momentos de introspección en la convivencia.

La casa exigió a Andrea encontrar un balance entre su inclinación al orden y la necesidad de acuerdos colectivos para la armonía diaria. Debió adaptar su perfil frente a desafíos organizativos y la mirada constante de las cámaras.

A medida que avanza la competencia, Andrea del Boca enfrenta los retos del juego y de la exposición pública, mientras la perspectiva crítica de Anna Chiara del Boca proporciona un análisis estratégico desde fuera, señalando los peligros de seguir lógicas de grupo que ya han demostrado ser contraproducentes en ediciones anteriores.

El paso de Andrea por la casa fusiona el desafío competitivo con momentos de intimidad, proyectando una imagen de fortaleza y vulnerabilidad que impacta tanto en la audiencia como en la dinámica interna del reality show.