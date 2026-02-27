Teleshow

Se conoció quién reemplazará a Lizy Tagliani y a Diego Leuco en la nueva temporada de La Peña de Morfi

El ciclo creado por Gerardo Rozín suma a una histórica conocida de la casa en la apuesta para el 2026. Los cambios en la dinámica

Juan Etchegoyen reveló quién conducirá La Peña de Morfi en 2026 (Infobae en Vivo)

Con el mes de marzo a la vuelta de la esquina, la grilla de televisión empieza a adquirir su fisonomía definitiva para el inicio formal de la temporada 2026. Como suele ocurrir, algunos ciclos permanecen durante el verano en pantalla, época del otrora encendido bajo, mientras que otros se toman unos meses para volver. Y en ese panorama, uno de los ya clásicos de nuestra pantalla chica se prepara para un nuevo cambio.

Durante su columna El rincón del chisme en Infobae a las Nueve, el periodista Juan Etchegoyen anunció que Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi, el tradicional programa gastronómico/musical de los domingos de Telefe. En la mesa que integran Gonzalo Sánchez, Cecilia Bouffett, Ramón Indart y Tatiana Shapiro, el columnista anticipó que la reconocida folklorista ocupará el lugar que tenían Diego Leuco y Lizy Tagliani en el programa creado por el inolvidable Gerardo Rozín.

De acuerdo a lo conversado en la mesa, el ciclo dejará de emitirse en vivo los domingos y pasará a grabarse los miércoles, lo que permitirá que la cantante mantenga una agenda compatible con sus compromisos artísticos. Los músicos convocados para participar en el programa ya recibieron la confirmación de que Pastorutti será la figura central de esta nueva etapa y se aguardan más detalles para conocer fecha de inicio y el staff definitivo de cocineros, periodistas y humoristas que darán vida al envío.

Juan Carlos Baglietto cantó "Brindis" y conmovió a Soledad

El vínculo de La Sole con La Peña de Morfi es profundo y está marcado por múltiples participaciones y momentos memorables. No solo fue una de las invitadas más recurrentes, sino que también tuvo la oportunidad de conducir el programa de manera ocasional junto a Gerardo Rozín, el creador y alma del ciclo. En cada una de sus visitas, la artista demostró una conexión especial con el espíritu de la propuesta y con el público del programa.

Uno de los episodios recientes que refuerzan esa relación ocurrió en diciembre pasado, cuando Pastorutti se sumó a una emisión especial desde Cosquín. En esa oportunidad, realizó un móvil desde el escenario mayor de la Próspero Molina anticipando la celebración de sus treinta años de carrera en eñ tradicional festival y repasando los hitos de su trayectoria. El momento fue destacado por la emoción y la cercanía que transmitió la cantante al compartir recuerdos y anécdotas con el equipo del programa.

El arribo de Pastorutti a la conducción de La Peña de Morfi se da en un contexto de renovación para el ciclo, que busca consolidar su perfil como espacio de referencia para la música y la cultura popular en televisión. Tras la etapa encabezada por Leuco y Tagliani, la producción apuesta por la figura de una artista con historia y peso propio dentro del programa, capaz de aportar frescura y continuidad a la propuesta.

El recuerdo permanente de La
El recuerdo permanente de La Sole a Gerardo Rozín

La decisión de grabar las emisiones los miércoles responde tanto a la agenda de la nueva conductora como a la intención de facilitar la logística para los músicos invitados. La noticia generó expectativa entre los seguidores del ciclo y en el ambiente artístico, donde la presencia de Soledad Pastorutti al frente del programa es vista como una garantía de calidad y cercanía con el público.

Con una trayectoria reconocida y un lazo consolidado con el equipo y la audiencia de La Peña de Morfi, Pastorutti asume el desafío de liderar una nueva etapa en el ciclo, reafirmando el papel del programa como un clásico de la televisión nacional y abriendo un capítulo de renovación sin perder la identidad que lo caracteriza.

