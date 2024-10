Baglietto, La Sole y una emotiva versión del tema que conmovió a Maradona y a Messi: “Es un sueño cumplido”

Juan Carlos Baglietto cantó "Brindis" y conmovió a Soledad (La peña de Morfi - Telefe)

Amiga de la casa, ocasional conductora, habitué cada vez que ella lo decide, Soledad Pastorutti estuvo el domingo al mediodía en La Peña de Morfi. La producción del programa de Telefe e dedicó un segmento especial a la cantante de Arequito con motivo de su cumpleaños 44, celebrado el día anterior. Por el piso desfilaron Ariel Puchetta, líder de Ráfaga, que puso a todos a revolear el poncho al ritmo de “A don Ata” y la joven Yami Safdie, que unió generaciones con ”Alma, corazón y vida”. Pero el que se llevó las emociones fue Juan Carlos Baglietto, quien junto a Lito Vitale hizo una desgarradora versión de “Brindis”, una canción sin fronteras de tiempo y espacio.

“No me gustan las sorpresas pero esta es una genialidad”, dijo La Sole antes de correr al escenario para saludar al rosarino y estrecharse en un fuerte abrazo con él. Desde el teclado, Vitale comandó la melodía del tema que emocionó a Diego Maradona y que eligió Lionel Messi para festejar un mes de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, apenas dos muestras de cómo el arte logra tocar fibras íntimas.

A medida que Baglietto iba vistiendo al tema con el color de su voz, Pastorutti se dejó llevar por la emoción. Con una sonrisa de oreja a oreja, los acompañó en silencio, susurrando cada tanto las frases más profundas, y dejando que las lágrimas inunden su rostro. El espíritu de fogón del programa creado por Gerardo Rozín, potenciado por la mateada improvisada con los conductores Lizy Tagliani y Diego Leuco, terminó de crear un clima ideal.

La emoción de Soledad Pastorutti por el tema que le dedicó Juan Carlos Baglietto (Instagram)

“Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida”, cerró Baglietto y enseguida volvió a abrazarse con La Sole, mientras viajaba a algún rincón de su infancia. “Te escuchaba en el auto de mi viejo”, le dijo, transmitiendo lo que muchos sentían del otro lado de la pantalla. El rosarino agradeció el cumplido y se permitió una humorada. “En vos puede ser... pero a veces me encuentro con gente que tiene mi edad y me dice que me escuchaba de chico”.

Pero La Sole hablaba muy en serio, y se lo repitió por si quedaban dudas: “Soy una gran admiradora de tu interpretación, de tu voz, de tu repertorio y para mí es un honor que estés cantando un tema que me representa tanto. Es un sueño cumplido”, le dijo, movilizada por la fecha y por la canción. “Si sirve para algo, mejor”, cerró Juan Carlos, haciendo gala una vez más del oficio de cantor, ese que ejecuta como pocos en esta tierra.

La noche de La Sole y El Diego

El 7 de octubre de 2006 la cantante celebraba los primeros 10 años de su carrera en el Teatro Gran Rex y en un pico del show, emergió desde la fosa hasta el escenario y acompañada de Diego Maradona. Parada al lado derecho del astro, La Sole comenzó a cantar “Brindis” mirándolo a los ojos mientras intervenía parte de la letra original -escrita por Afo Verde- improvisando versos que encajaran con la biografía de Maradona.

Soledad invita a subir al escenario a Diego Maradona, que fue a ver el show "10 años de Soledad" en el Teatro Gran Rex, y le canta "Brindis".

“Tantas almohadas conocí, tantas pelotas me aprendí, que no me explico como juego todavía... Juntando heridas sigue creyendo en la gente y es que siempre va detrás de lo que siente / Unas veces muere, pero hoy no”. Maradona, que observaba todo con admiración, le aceptó un abrazo que terminó convirtiendo en un beso en la mano izquierda de ella, y que después se llevó a su pecho como gesto de mutuo cariño.

“Por otra noche con el Diego doy mi vida”, remató Soledad y le provocó una carcajada al Diez. Al finalizar la canción, le regaló un ramo de flores y agradeció la dedicatoria, escribiendo un nuevo capítulo de una historia conjunta. “Cada vez que yo tocaba, él trataba de venir a verme. En mi debut en Buenos Aires, vino y bailé un chamamé. En 2006 me llamó Claudia Villafañe y me dijo que venía a verme con Diego. Yo pedí dos ubicaciones buenas porque no quería que lo jodan. Terminó todo el show arriba del escenario. Después tuvo unas palabras muy lindas para mi hermana y para mí. Nos regaló una de esas noches que nunca vamos a olvidar. Era muy generoso en ese sentido”, recordó la artista tiempo después.

El mensaje de Lionel Messi a un mes de salir campeón del mundo con Argentina con el tema de La Sole