La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

La exvedette sufrió una caída en su domicilio y fue internada de urgencia. Debido a una infección aún no puede recibir el alta. Su palabra a Teleshow

En las últimas horas, Zulma Faiad no dudó en quebrar el silencio con palabras que conmueven: "Es un dolor intransferible". Tras la caída que sufrió en la escalera de su casa el pasado 14 de febrero, la artista compartió en diálogo exclusivo con Teleshow su experiencia más personal, al arrojar luz sobre el momento del accidente, la internación y el proceso de recuperación que atraviesa en la Clínica Zabala, en Belgrano.

La propia actriz relató el episodio con franqueza y cierta ironía: “A veces la posición en que estoy en la cama y las cuatro costillas rotas, es un dolor intransferible. Uno lo vive como puede, con el kinesiólogo, con quien quiera, pero el dolor... es tan personal esto de las costillas, que yo nunca me había enterado que tenía costillas”, destacó entre risas. “Ahora no puedo creer cómo me pude quebrar las cuatro costillas del lado izquierdo. No puedo creer lo que hice, cómo me caí, por qué me caí”.

El accidente ocurrió en un descuido durante una rutina cotidiana. Zulma explicó: “Iba rápido y conté que llegaba al descanso y no era el descanso, y pisé, y al vacío, así, y menos mal que estaba la baranda que me contuvo, que es el pasamanos, y bendito sea Dios”. Esa baranda evitó un desenlace aún más grave. La actriz, de 81 años, describió la situación con precisión: “Estaba con poca luz, y terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, no podía respirar y un dolor insoportable”.

Tras el impacto, la consecuencia física fue inmediata: la fractura de cuatro costillas del lado izquierdo y la necesidad de atención médica urgente. La internación no tardó en llegar. Allí, el equipo médico evaluó la gravedad de las lesiones y la evolución de la artista, teniendo en cuenta las posibles complicaciones asociadas tanto a la edad como a la magnitud de los golpes.

Zulma compartió detalles sobre la recuperación, que definió como “muy lenta” y explicó los pasos a seguir. “Me iban a dar el alta ahora pero surgió una pequeña infección. Son muchas cosas juntas. No te des por vencido ni aún vencido. Ahí estamos”, expresó, mostrando su temple y capacidad de sobreponerse.

A pesar del dolor y las limitaciones funcionales, el ánimo de Zulma permanece firme. El reconocimiento al personal de salud y a quienes la acompañan se repite en sus declaraciones: “Estoy muy contenta con la gente con la que estoy a diario, muy agradecida. Hay también que escuchar sus voces y observar su trabajo. Por algo suceden las cosas”.

En el entorno de la actriz, la figura de Eleonora, una de sus hijas, ocupa un lugar central. Desde el momento mismo del accidente, su reacción fue determinante. “Ella hizo todos los trámites y está acompañándome”, subrayó Zulma, al reconocer la importancia del acompañamiento físico y emocional durante la internación. La gestión de la ambulancia, la presencia constante en la clínica y la decisión familiar de que no regrese sola a su casa hasta recuperarse por completo dan cuenta del compromiso y cuidado en la contención familiar.

La propia Zulma, en sus redes sociales, dedicó palabras a su hija y al público que la sigue: “Tesoros... Gracias a ustedes y a la vida que me dan una segunda oportunidad, y a mi hija Eleonora por siempre estar al pie del cañón. Por las injusticias qué recibe, Dios Lo ve todo... Bendiciones”. Este mensaje íntimo y directo resonó entre sus seguidores, quienes multiplicaron las muestras de apoyo en cada publicación.

Desde que ocurrió el incidente y fue internada, la histórica Lechuguita utilizó también su cuenta de Facebook para informar y tranquilizar a su entorno. El testimonio público generó una oleada de mensajes y oraciones de parte de admiradores y colegas.

El equipo médico de la Clínica Zabala evalúa la evolución de las lesiones, controlando posibles complicaciones asociadas a la edad y la gravedad de los golpes. El dolor y la limitación funcional no logran apagar ni su ánimo ni su deseo de agradecer a quienes la acompañan en este proceso. La evolución, aunque lenta, mantiene a Zulma aferrada a la esperanza y la gratitud, mientras su círculo íntimo y el público continúan atentos a cada parte médico y mensaje de la artista.

