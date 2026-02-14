Internaron a Zulma Faiad con fracturas luego de caerse de una escalera

Zulma Faiad fue internada con cuatro costillas rotas luego de un accidente doméstico

Zulma Faiad fue internada de urgencia tras una caída en la escalera de su vivienda, un accidente doméstico que la propia actriz de 81 años relató mediante su cuenta oficial de Facebook.

Según expresó Zulma Faiad, el incidente se produjo mientras bajaba con poca iluminación, momento en el que perdió el equilibrio y golpeó su pecho con la baranda de la escalera. “Tuve una caída bajando la escalera de mi casa, estaba con poca luz. Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, que no podía respirar y un dolor insoportable”, escribió la actriz en su mensaje público.

Actualmente, la reconocida figura del espectáculo argentino permanece internada en la Clínica Zabala, de Belgrano, donde está sedada y bajo observación médica. Sus palabras oficiales, publicadas en la red social, confirmaron: “Estoy en la Zabala con cuatro costillas rotas”.

El equipo médico ha previsto la realización de estudios y radiografías para determinar si las lesiones afectan también la cadera, según la información que la periodista Laura Ubfal amplió a través de sus canales y que han sido comunicadas por la familia. Los profesionales de la clínica aguardan los resultados de estos exámenes para precisar el alcance de las fracturas y los pasos a seguir para la recuperación de la actriz.

El posteo de la exvedette Zulma Faiad donde cuenta su internación

En esa misma publicación, Faiad agradeció estar bien atendida y mencionó la labor de su entorno cercano en la asistencia que recibió tras el accidente. Resaltó especialmente la gestión de su hija Eleonora, quien actuó rápidamente tras el incidente: “A mi hija Eleonora que yo le aviso siempre; hizo todos los trámites y está acompañándome”, subrayó la actriz. De acuerdo a la información de Laura Ubfal, Eleonora fue quien avisó a la ambulancia y permaneció junto a ella durante el ingreso y la internación en la clínica de Buenos Aires.

La actriz también mencionó la presencia de Carmen Barbieri, amiga personal, que visitó la Clínica Zabala durante el viernes cuando se conoció la noticia. “Gracias a los que me ayudan en este momento... estuve tan bien atendida”, publicó Faiad, quien incluyó menciones a otras amigas y familiares que le expresaron su apoyo en estas circunstancias.

Una hora después del posteo donde alertaba de su accidente doméstico, escribió otro donde celebraba San Valentín: “Abrazo y besotes a aquellos que son amorosamente empáticos con el otro. Buen día” y un corazón. En la placa que compartió, en tonos rosas, violetas y colorados, decía: “Feliz día del amor y la amistad”.

Posteo de Zulma Faiad por el Día de San Valentín

Los profesionales de la clínica han priorizado el control del dolor y la prevención de complicaciones asociadas a la edad y las lesiones internas. El pronóstico de recuperación depende de los resultados de los nuevos estudios, incluido el posible compromiso de una quinta costilla y la cadera.

La situación familiar de Zulma Faiad adquiere particular relevancia durante su internación. La actriz permanece acompañada por Eleonora, mientras que la última información sobre su vida personal daba cuenta de un alejamiento de años atrás con su otra hija, Daniela. En declaraciones anteriores, la exvedette señalaba: “Desde hace cinco años no tengo ningún tipo de relación con Daniela, mi otra hija”, al explicar el contexto del conflicto familiar que se originó tras la muerte de Daniel Guerrero, padre de ambas y ex pareja de Faiad.

La disputa se habría desencadenado por diferencias en el testamento dejado por Guerrero, situación que llevó a un prolongado y mediático distanciamiento entre madre e hija. “Mi intención fue tener una familia, la tuve y la tengo, pero lamento que Eleonora esté pasando por lo que está pasando porque las cosas que está recibiendo le hacen daño”, relató Faiad en diálogo con Infobae.

Con visible dolor, la actriz recalcó su deseo de reconciliación y su preocupación por el bienestar de su entorno: “En algún momento me voy a juntar con ella, cuando lo sienta. Yo no puedo odiar a mi hija pero necesito hacer un blanqueo”. Faiad se refirió también a la importancia de recuperar el contacto y el vínculo familiar, especialmente con sus nietos: “Quiero ver mis nietos y que me cuenten la versión libre que ellos tienen de esta abuela que soy yo”.