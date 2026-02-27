Teleshow

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

La modelo mostró el primer día de clases de Sarah y algunos de sus seguidores la cuestionaron. Su explicación

La publicación de Barby Franco sobre el regreso a clases de su hija generó un fuerte debate en redes sociales. En las imágenes, la modelo compartió la emoción del primer día de clases de Sarah, la hija que tuvo con el abogado Fernando Burlando. Sin embargo, un detalle captó la atención de los usuarios y desató una ola de comentarios críticos: la niña, que en diciembre pasado cumplió 3 años, aparece con chupete.

Las redes sociales se llenaron de mensajes dirigidos a la modelo, muchos de ellos cuestionando la decisión de permitir que su hija conserve ese hábito. Entre las respuestas más frecuentes, se leía: "¡Fuera ese chupete! No le hace bien", “Le deforma el paladar” y “¡Sacale el chupete Bárbara!“. Lejos de ignorar la situación, Franco decidió responder abiertamente en sus historias de Instagram.

Con un mensaje directo, la modelo expresó su malestar frente a la intromisión y la presión social: “¿Pueden dejarnos en paz?“. La frase, acompañada de un tono cansado, buscó frenar los cuestionamientos y defender el derecho de su hija a transitar sus propios procesos. En la misma publicación, Barby Franco amplió y dejó bien en clara su postura y explicó: “Mi hija tiene sus tiempos, yo se los respeto y el colegio la acompaña”.

La escena que precedió la controversia mostraba a Sarah Burlando en su rutina matutina. Vestida con el uniforme reglamentario, la niña avanzaba hacia el colegio, acompañada por un cochecito y un bebé de juguete. El chupete, visible en su boca, fue el punto de partida para el debate que se instaló en los comentarios privados que recibió la modelo.

El eco de esas palabras motivó a Barby Franco a compartir públicamente la naturaleza de los mensajes, al exponer sin dudar la presión que muchas madres reciben en cuestiones de crianza. Ante la insistencia de los usuarios, la modelo optó por la transparencia y la defensa de los tiempos individuales de su hija, al remarcar que tanto ella como la institución educativa respetan ese proceso.

Durante las vacaciones, la modelo se había referido al chupete y otros hábitos de crianza de Sarah, al replicar algunos intercambios en las redes. Ante la consulta directa de un seguidor —“¿No había dejado el pañal?”—, ella fue concreta y desdramatizó la situación: “Sí lo dejó, pero de noche aún lo usa”. Algo similar ocurrió cuando le preguntaron por el chupete. Sobre una imagen de Sarah caminando por la playa al atardecer, con anteojos de sol y el mar de fondo, Barby fue tajante y fiel a su estilo: “No. Ni se lo pienso sacar”.

Otro momento llegó con una foto familiar en la pileta, donde Sarah aparece jugando junto a su papá y su sobrino, Beltrán. Allí, la pregunta fue más profunda: “¿Cómo educás a Sari? ¿Es consentida?”. La respuesta de Barby, escrita sobre la imagen, sintetizó su mirada sobre los límites y el rol de cada integrante del entorno familiar: “Por toda la familia, muy al igual que Beltrán, pero la única que le pone límites soy yo y por momentos, me pelea jajajaja”. Con humor, dejó en claro que el afecto convive con normas claras, y que ella asume ese lugar sin culpas.

Más allá de la polémica puntual por el chupete, la exposición de la vida diaria de Sarah volvió a instalar el debate en torno a la crianza, la privacidad y los límites del escrutinio público en redes sociales. La postura de Barby fue simple y directa, centrada en el respeto por los procesos individuales de su hija y el acompañamiento institucional, al margen de lo que puedan pensar sus seguidores respecto a lo graficado, un hecho que suma un nuevo capítulo a las discusiones sobre maternidad y opinión pública en el ámbito digital.

