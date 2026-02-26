Lollapalooza Argentina se expande: nuevo mapa, más confort y una propuesta multisensorial

Una postal de la última edición del festival. Para el 2026, Lollapalooza Argentina propone escenarios estratégicamente ubicados, Kidzapalooza renovado y zonas de relax (DF ALL ACCESS)

El 2026 marca un punto de inflexión para Lollapalooza Argentina, que vuelve a transformarse y elevar su apuesta en el Hipódromo de San Isidro. Entre el 13 y el 15 de marzo, el festival internacional más emblemático del país inicia su segunda década celebrando no solo la música, sino también una evolución integral en su propuesta y en la experiencia del público. Un mapa totalmente renovado, nuevos espacios de confort, escenarios reubicados y una ampliación de zonas clave son parte de la revolución que vivirá el público a lo largo de tres días intensos de shows, arte y comunidad. Así, Lollapalooza no solo mantiene su esencia, sino que la potencia como nunca antes, invitando a cientos de miles de fans a redescubrir cada rincón del predio y a vivir el festival desde una perspectiva inédita.

Durante los últimos diez años, Lollapalooza convirtió el Hipódromo en un territorio donde el tiempo se mide en canciones y cada rincón vibra con identidad propia. Los fans hicieron del festival un ritual generacional y, en esta undécima edición, la organización redobla la apuesta con un rediseño que optimiza la circulación y multiplica los espacios de confort. Tres de los cinco escenarios principales estrenarán nuevas ubicaciones, pensadas para acompañar el movimiento natural del público, evitar aglomeraciones y permitir una experiencia más fluida de punta a punta.

Lollapalooza se prepara para agrandar el predio donde se lleva a cabo el evento multitudinario: aquí el boceto de una de las obras de arte

Uno de los cambios más esperados es la transformación del icónico Perry’s, el escenario favorito de los amantes de la música urbana y electrónica. En 2026, Perry’s se convierte en una isla multisensorial: con un formato inmersivo, rediseño técnico y visual, luces y pantallas circulares envolventes, hará que el público sienta la música en 360 grados, con cada beat acompañado de un despliegue visual único. Esta propuesta busca situar a los fans en el centro mismo de la acción, potenciando la identidad de uno de los espacios más vibrantes del festival.

Pero no solo los adultos tendrán su espacio de protagonismo. El clásico Kidzapalooza también se renueva y se traslada al epicentro del mapa, consolidándose en el corazón del predio. Este universo propio de música, juegos y actividades para chicos se fortalece, reafirmando el espíritu intergeneracional que distingue a Lollapalooza y permitiendo que las familias disfruten juntas de la experiencia.

Pensando en el bienestar integral de los asistentes, el festival suma una nueva Zona de Relax, integrada al corazón del predio como un oasis verde. Este espacio paisajístico, con islas de vegetación, áreas de sombra y puntos de descanso, invita a desconectar del ritmo intenso de los shows sin dejar de sentir la energía del evento. Es una apuesta a la sustentabilidad, al descanso y a la posibilidad de vivir Lollapalooza en modo slow, aunque sea por un rato.

El escenario Perry's contará con una nueva fisonomía para esta edición

La expansión del predio también se traduce en una mejora de las experiencias premium. Este año, Lolla Platino y una versión renovada de Lolla Lounge elevarán el estándar de hospitalidad y confort. El sector Lolla Lounge ofrecerá vistas preferenciales a los escenarios Flow y Samsung, zonas especialmente diseñadas para descansar, con wifi, acceso exclusivo a gastronomía, merchandising, bebidas y carga de cashless. Por su parte, Lolla Platino propone accesos y vistas únicas frente a los escenarios principales, carpa climatizada, áreas de relax al aire libre, traslados internos y un esquema de hospitality integral, pensado para quienes buscan vivir el festival con cada detalle resuelto y ver a los artistas bien de cerca.

La edición 2026 de Lollapalooza Argentina no es solo más grande: es más cómoda, más inclusiva y más consciente. Con la comunidad como motor y el espíritu de celebración intacto, el festival inicia su segunda década reafirmando su lugar como el evento más importante de la escena musical local. En tiempos donde la música en vivo es más valorada que nunca, Lollapalooza se expande para que cada canción, cada encuentro y cada experiencia sean inolvidables.

El predio del festival se expande para la inminente (DF ALL ACCESS)

De esa manera, el festival, convertido en un verdadero símbolo de la cultura joven y plural, promete tres jornadas históricas de música, arte y emociones que quedarán grabadas en la memoria colectiva. Así, Lollapalooza abre una nueva era, con la premisa de siempre: transformar el Hipódromo de San Isidro en un planeta aparte, donde la pasión por la música y la innovación no dejan de crecer.

Cómo será el lineup de Lollapalooza 2026

Del 13 al 15 de marzo, el Hipódromo de San Isidro volverá a convertirse en el epicentro de la música internacional con la llegada de más de 100 artistas de todo el mundo, que conforman el esperado line up del Lollapalooza Argentina 2026. La ansiedad crece entre los fans, especialmente por la visita de nombres como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan. La primera jornada, el viernes, tendrá como figura central a Tyler, The Creator, referente del rap alternativo que presentará su último disco Don’t Tap The Glass, reconocido por empujar los límites del género. Compartirá la grilla con la neozelandesa Lorde, quien regresa al país para presentar VIRGIN, y con la banda estadounidense Turnstile, de fuerte impacto en la escena punk. Además, la electrónica dirá presente con Peggy Gou, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y DJO (Joe Keery). Completan el viernes artistas como Danny Ocean, Royel Otis, Judeline, Katseye, Balu Brigada y propuestas argentinas como Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz, entre otros.

Lollapalooza Argenina 2026: line up del viernes 13 de marzo

Las propuestas del sábado 14 de marzo para Lollapalooza Argentina 2026

La jornada final de la undécima edición de Lollapalooza Argentina 2026

El sábado marcará el debut en el país de Chappell Roan, referente del pop vanguardista, junto a Skrillex, pionero de la electrónica moderna, el británico Lewis Capaldi y el rapero cordobés Paulo Londra. La jornada suma a Addison Rae, Aitana, Marina, Soledad, TV Girl, LANY, la boyband surcoreana RIIZE y el dúo Brutalismus 3000, junto a nuevos talentos como Joaquina, Easykid y TIMØ. El domingo, en tanto, Sabrina Carpenter será la gran protagonista con su regreso a la Argentina, esta vez como headliner y presentando su nuevo álbum Man’s Best Friend, tras su paso como telonera de Taylor Swift en 2023. El cierre también contará con Deftones, Doechii, Kygo, Ben Böhmer, Interpol —que festeja los 20 años de Antics—, y representantes nacionales como Ratones Paranoicos y Massacre, asegurando así una grilla diversa que recorre el pop, la electrónica, el metal y la música urbana, con la promesa de jornadas inolvidables para todos los gustos.