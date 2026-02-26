Teleshow

Las postales de las vacaciones de Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

El actor se encuentra en Brasil junto a su pareja y compartió algunas fotos de su tiempo de descanso

Leonardo Sbaraglia fue captado en
Leonardo Sbaraglia fue captado en un momento de relajación durante sus vacaciones, posando sin camiseta en un balcón con vistas al mar y palmeras (Instagram)

Leonardo Sbaraglia sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una serie de imágenes desde Brasil, donde disfruta de unas vacaciones en compañía de su novia, Rebeca Ricosta. El actor argentino, de 54 años, se mostró distendido y feliz en escenarios paradisíacos, dejando ver una faceta más personal y relajada lejos de los compromisos laborales y del bullicio porteño. Esta escapada, marcada por el relax y el romanticismo, permitió conocer un costado poco habitual de la vida del actor, quien suele mantener un perfil bajo respecto a su vida sentimental.

En una de las imágenes más comentadas, Sbaraglia aparece de espaldas, apoyado sobre la baranda de un balcón con vista al mar, rodeado de palmeras y con el torso desnudo y un short celeste. La foto, originalmente publicada por Rebeca y luego replicada por el actor en su Instagram, dejó ver el costado más sensual y relajado de Leo mientras contempla el océano. En otra postal, se lo ve bajo el sol, sonriente y distendido, disfrutando del clima cálido y el entorno natural que ofrece Brasil.

La pareja, que se conoció durante un rodaje y mantiene una relación de perfil bajo, compartió varias postales de su estadía. Desde playas de aguas cristalinas hasta momentos íntimos con vistas privilegiadas, los días de descanso alternaron entre relax, paseos y escapadas románticas. A pesar de mantener una discreción mediática, en esta ocasión Sbaraglia no dudó en dejar a la vista su conexión con la joven productora y mostrar a sus seguidores esta faceta personal.

Leonardo Sbaraglia posa sin camiseta,
Leonardo Sbaraglia posa sin camiseta, con el cabello mojado y la barba, frente a un cielo azul vibrante con nubes blancas durante sus vacaciones

La historia de amor entre ambos trascendió públicamente en marzo de 2025, cuando el panelista Pepe Ochoa reveló en LAM (América) que Sbaraglia había vuelto a apostar al amor: “Es una chica que labura en producción. Tiene que ver con el mundo en el que se mueve, que son las series y el cine”, contó al aire. “Es argentina y se conocieron grabando. La conoció y le empezó a arrastrar el ala”, agregó. Según se sabe por las redes sociales, Rebeca tiene 29 años y en los primeros meses de 2025 Leonardo ya había dado un paso clave en la relación: la presentó ante toda su familia en el cumpleaños de ella.

A pesar de la diferencia de edad entre ambos —Sbaraglia tenía 54 años y Rebeca acababa de cumplir 28—, la relación pareció atravesar un momento de plenitud. La pareja decidió dar un paso más al oficializar su vínculo dentro de su círculo íntimo, manteniendo, por el momento, un bajo perfil en redes y apariciones públicas.

A pesar de este avance, ambos optaron por seguir manteniendo un perfil bajo en redes sociales y en sus apariciones públicas, eligiendo resguardar su intimidad lejos del ruido mediático habitual. Las imágenes compartidas durante sus vacaciones en Brasil reflejaron esa armonía y complicidad, mostrando que, más allá de la exposición, la pareja priorizó el disfrute compartido y la solidez de su vínculo.

El actor Leonardo Sbaraglia posa
El actor Leonardo Sbaraglia posa sonriente con las manos detrás de la cabeza desde un balcón del emblemático Teatro Cervantes, mostrando su entusiasmo por las artes escénicas.

Desde entonces, la pareja se muestra cercana y afianzada, aunque elige mantener la privacidad y el bajo perfil lejos del ruido mediático. Sin embargo, estas vacaciones sirvieron de excusa para abrir una ventana a la intimidad y compartir postales que rápidamente cosecharon elogios y mensajes de admiración en las redes. Así, Sbaraglia celebró el amor y el descanso en Brasil, combinando relax, paisajes soñados y una complicidad que se refleja en cada imagen.

Así, Sbaraglia celebró el amor y el descanso en Brasil, combinando relax, paisajes soñados y una conexión auténtica que se refleja en cada imagen. Las postales de la pareja no solo muestran el costado romántico y familiar del actor, sino que también invitan a sus seguidores a compartir la alegría de una etapa marcada por la tranquilidad, el disfrute y el cariño genuino lejos de los flashes y el ruido de la ciudad.

