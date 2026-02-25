Nicki Nicole eligió a su participante favorito de Gran Hermano Generación Dorada

La cantante ya tiene a su participante favorito y explicó el por qué (Video: Instagram)

Este lunes, Jennifer Galvarini —más conocida como Pincoya Sin Glamour— sorprendió al sumarse como participante a la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada. Desde su ingreso, la chilena no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a generar reacciones divididas tanto en el público argentino como entre los televidentes trasandinos. Su personalidad intensa y su historia en el reality de Chile la convirtieron de inmediato en uno de los personajes más comentados de la casa.

En medio de esa ola de repercusiones, una figura inesperada se sumó al apoyo a Pincoya: Nicki Nicole. La reconocida artista urbana utilizó sus historias de Instagram para expresar públicamente su favoritismo: “¡Mi favorita! Todavía tengo su regalo”, escribió la cantante, acompañando el mensaje con una foto del obsequio que recibió en el pasado.

El vínculo entre ambas nació hace casi tres años, cuando Nicki Nicole visitó la casa de Gran Hermano Chile. Allí, Pincoya le regaló una tradicional muñeca chilota de protección, símbolo de la cultura de Chiloé, su tierra natal. El gesto quedó grabado en la memoria de la cantante, quien compartió el momento exacto en que recibió el regalo y confesó que aún lo conserva como recuerdo.

"Todavía tengo su regalo", fue la declaración de Nicki Nicole

Para Pincoya, el apoyo público de una de las artistas más influyentes del país representa un espaldarazo clave en su paso por la versión argentina del reality, y para Nicki Nicole, el gesto fue la oportunidad de reivindicar un lazo humano que trasciende el show. Así, la historia de la muñeca chilota y el cruce entre ambas sumó un capítulo inesperado de emoción, complicidad y sororidad a la temporada actual de Gran Hermano.

En 2023, el regreso de Gran Hermano a la televisión argentina después de cinco años no solo revolucionó la pantalla local, sino que también generó un fuerte impacto en la región. Las repercusiones en redes sociales hicieron que países vecinos siguieran de cerca las andanzas de figuras como Marcos, Julieta y Alfa. El éxito fue tal que en Chile decidieron lanzar su propia versión del reality, buscando replicar el fenómeno y cautivar a su audiencia. Para sumar fidelidad a la experiencia, los participantes chilenos se encerraron en la misma casa donde se grabó la edición argentina, aunque la conducción y el debate se emitieron en vivo desde Santiago.

Siguiendo la dinámica habitual del ciclo, los viernes eran noches de fiesta y, en una de esas jornadas, los hermanitos trasandinos recibieron una sorpresa de lujo: la visita de Nicki Nicole, una de las artistas más importantes del momento. La temática elegida para la ocasión fue “fiesta urbana”, y la rosarina, referente de las nuevas generaciones, irrumpió para animar la velada. Su presencia tomó completamente por sorpresa a los participantes.

Nicki Nicole sorprendió a los participantes de Gran Hermano Chile

Micrófono en mano y con un poco de timidez inicial, Nicki Nicole atravesó la pasarela del jardín y recorrió las instalaciones de la casa. Mientras susurraba su sorpresa por estar allí y buscaba una bebida para sumarse a la celebración, desde el estudio relataron en vivo cada uno de sus movimientos. Como dicta la lógica del programa, los televidentes fueron, como Gran Hermano, los que todo lo ven, mientras que los participantes solo percibieron lo que ocurrió dentro de las cuatro paredes y jamás imaginaron quién sería la invitada de la noche.

En un momento, Nicki pegó la oreja a la puerta del salón y escuchó que del otro lado sonaba su tema “Marisola”. No fue casualidad: lo tarareó unos segundos e irrumpió en la sala con un pedido claro: “Ponémelo de nuevo”. Solo entonces los concursantes reconocieron a la artista y el ambiente se llenó de gritos, emoción y desconcierto por la inesperada visita.

Una vez que la sorpresa dio paso al entusiasmo, Nicki Nicole se animó a cantar y bailar en medio del salón, rodeada por las chicas de la casa que no dudaron en seguirla con la coreografía. Entre risas y con la complicidad del público, la cantante preguntó: “¿Qué hay para tomar?”, y tras encontrar un vaso sin dueño, continuó animando el mini recital improvisado que marcó una noche inolvidable para los hermanitos chilenos y para los fanáticos del reality a ambos lados de la cordillera.